Harvey Weinstein da primera entrevista desde prisión

El oscarizado exproductor gozó durante décadas de gran poder en Hollywood, en donde se le consideraba responsable de crear y destruir carreras

El deshonrado productor de cine de Hollywood, Harvey Weinstein, compareció ante el Tribunal Penal de Manhattan durante el juicio por violación y agresión sexual en su contra en la ciudad de Nueva York el 24 de abril de 2025.

El deshonrado productor de cine de Hollywood, Harvey Weinstein, compareció ante el Tribunal Penal de Manhattan durante el juicio por violación y agresión sexual en su contra en la ciudad de Nueva York el 24 de abril de 2025.

AFP/Demaree Nikhinson

El hombre que reinó sobre Hollywood antes de desmoronarse de forma espectacular tras el surgimiento del movimiento #MeToo (Yo También) dijo que está en su celda en la prisión Rikers Island, en Nueva York, acompañado apenas por guardias, y aterrorizado de los otros reos.

"Es muy peligroso estar cerca de otras personas. Otros presos van al patio. Pero cada vez que voy ahí, me siento bajo vigilancia", dijo Weinstein a The Hollywood Reporter en una rara entrevista publicada este martes.

"Una vez, mientras esperaba para usar el teléfono, le pregunté al tipo enfrente de mí si había terminado. Me golpeó duramente en la cara (...) Me caí, sangrando por doquier. Estaba muy mal herido", aseguró.

Auge y caída

El oscarizado exproductor, que ayudó a llevar a la gran pantalla cintas como Shakespeare apasionado y Tiempos violentos, gozó durante décadas de gran poder en Hollywood, en donde se le consideraba responsable de crear y destruir carreras.

Weinstein era conocido por su temperamento feroz, y la industria durante mucho tiempo sorteó sugerencias de que había usado su poder para abusar sexualmente de mujeres.

En 2017, las explosivas investigaciones de The New Yorker y The New York Times revelaron una serie de quejas de jóvenes que activaron una avalancha de denuncias y construyeron el movimiento global #MeToo.

La condena original de Weinstein en Nueva York en 2020 y su pena de 23 años de prisión fueron anuladas, pero en un nuevo juicio celebrado en junio fue hallado culpable de dos cargos de agresión sexual.

Un tribunal de California lo condenó además por violación y lo sentenció en 2023 a 16 años de prisión, una pena que el juez determinó debería ser cumplida tras culminar la sentencia del caso de Nueva York.

"Se probará que soy inocente. Lo prometo", insistió Weinstein refiriéndose a un juicio que abordará de nuevo un cargo por violación.

"Lo que yo estaba haciendo mal, no era agresión sexual. Era engañar a mi esposa. Estaba desesperado por ocultar ese secreto de ella", afirmó.

"Mucha gente me iba a ver (en un cuarto de hotel). Pero hubo mujeres que sabían exactamente qué esperar. Quizás se sintieron mal después o se arrepintieron", lanzó.

Y llegó a asegurar que "quizás vieron una oportunidad para obtener un pago. Pero no todas eran tan ingenuas como querían pretender".

"Sí, había un desequilibrio de poder. Sé que puedo dar miedo y ser difícil. Pero eso dista mucho de agresión sexual", dijo.

Weinstein, de 73 años y quien está en silla de ruedas, afirmó que fue sometido a una operación del corazón mientras estaba en prisión, y que ahora sufre de cáncer de los huesos.

Le dijo a The Hollywood Reporter que tiene miedo de morir en prisión. "Me asusta mucho", dijo.

"Es increíble haber tenido la vida que tuve, y todo lo que hice por la sociedad, y no recibir un trato más indulgente", reclamó.

"Más allá de lo que crean que hice mal en mi vida, no obtuve la pena de muerte. Voy a cumplir 74 años en marzo. No quiero morir aquí", afirmó.

AFP

