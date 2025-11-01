Gobierno de Estados Unidos no planea enviar funcionarios de alto nivel a la COP30 en Brasil

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, DC el 22 de septiembre de 2025.

WASHINGTON. - La Casa Blanca informó este sábado que Estados Unidos no enviará a ningún alto funcionario a la COP30, la cumbre climática que se celebrará a partir del 10 de noviembre en Brasil. Esto, mientras el presidente Donald Trump apunta a impulsar la industria de los combustibles fósiles.

"Estados Unidos no enviará a ningún representante de alto nivel a la COP30", declaró un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato.

energía EEUU califica de "nefastas" las políticas contra los combustibles fósiles

Añadió: "El presidente está dialogando directamente con líderes de todo el mundo sobre temas energéticos, como se puede apreciar en los históricos acuerdos comerciales y de paz, que tienen un foco significativo en las alianzas energéticas".

Trump, quien se retiró del acuerdo climático de París por segunda vez tras su regreso a la Casa Blanca en enero, no tenía previsto asistir a la cumbre de líderes previa a la conferencia anual de la ONU sobre el clima en Belém.

Pero, ahora parece que tampoco despachará a ningún negociador de alto nivel a las conversaciones, que se celebrarán del 10 al 21 de noviembre.

Pese a la postura de la administración Trump, se prevé que más de 100 dirigentes estatales y locales estadounidenses, incluidos gobernadores y alcaldes, participen en las conversaciones de Belém.

"Estaremos presentes en gran número", dijo el jueves a la prensa Gina McCarthy, copresidenta de la coalición "America Is All In". McCarthy dirigió la Agencia de Protección Ambiental (EPA) durante la presidencia de Barack Obama y fue asesora climática del predecesor de Trump, Joe Biden.

El grupo que irá a Brasil representa "dos tercios de la población, tres cuartos del PIB y más del 50% de las emisiones estadounidenses", señaló.

"Cumpliremos las promesas que hicimos al pueblo estadounidense y a nuestros colegas internacionales", dijo McCarthy.

Agregó: "Los líderes locales aquí tienen la autoridad para actuar en su propio nombre, para tomar medidas climáticas tanto a nivel nacional como internacional".

Líderes confirmados

En total, 170 delegaciones están acreditadas para la COP30. Brasil anunció el viernes que menos de 60 dirigentes mundiales confirmaron su asistencia a la cumbre de líderes del 6 y 7 de noviembre, que este año se celebrará por separado para descomprimir la demanda de alojamiento.

Los líderes de Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Noruega, Colombia, Chile, Cabo Verde y Liberia asistirán, según confirmaron sus gobiernos a la AFP.

China anunció que el viceprimer ministro Ding Xuexiang representará al presidente Xi Jinping.

En los últimos meses, Trump ha estado ejerciendo su influencia para impulsar los combustibles fósiles a nivel mundial.

Esto incluye, por ejemplo, amenazar a los países con represalias si aceptan un sistema de fijación de precios del carbono por la Organización Marítima Internacional de la ONU.

Los defensores del clima temen que el gobierno estadounidense intente retirarse de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el tratado que sustenta el Acuerdo de París.

Hacerlo podría impedir que futuros gobiernos estadounidenses se reincorporen al acuerdo, pero no está claro si el gobierno tiene autoridad legal para anular un tratado ratificado por el Senado.

FUENTE: Con información de AFP