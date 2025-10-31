Trump reitera que EEUU realizará ensayos nucleares si otros países lo hacen

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One.

WASHINGTON — Donald Trump aseguró el viernes que Estados Unidos llevará a cabo ensayos nucleares si otros países lo hacen, un anuncio que agitó el avispero internacional; el presidente no dijo qué tipo de pruebas tiene en mente realizar.

Cuando le preguntaron el viernes sobre si estos ensayos serán de armas capaces de transportar cargas atómicas o si se realizarán explosiones nucleares, Trump respondió: "No voy a decirlo".

AMENAZA RUSA ¿Por qué Trump ordenó la reanudación de los ensayos con armas nucleares de manera inmediata?

"Lo sabrán muy pronto, pero vamos a hacer algunas pruebas, sí, y otros países lo hacen. Si ellos lo van a hacer, nosotros también lo haremos".

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que fue todo un éxito la prueba realizada con un dron submarino nuclear, capaz de devastar regiones costeras. Es el segundo ensayo de un arma con capacidad nuclear en solo unos días, en un momento en que los diálogos con Donald Trump para poner fin a la guerra con Ucrania están estancados.

"Ayer se realizó otra prueba de otro sistema prometedor: el dispositivo submarino no tripulado 'Poseidón', también equipado con una unidad de energía nuclear", anunció Putin.

"No hay forma de interceptar" el dron y "ningún otro aparato en el mundo es igual a este por su velocidad y la profundidad a la que opera", presumió el jefe del Kremlin.

Putin ya había anunciado una prueba final exitosa del misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik, de "alcance ilimitado" y capaz, según él, de superar prácticamente todos los sistemas de interceptación.

Solo Corea del Norte ha realizado ensayos de explosivos nucleares en las últimas décadas. Al igual que Estados Unidos, tanto Rusia como China dejaron de hacerlos en la década de 1990. Sin embargo, Rusia construye y transporta armamento nuclear y realiza pruebas ante los ojos del mundo.

Anuncio causa "tormenta"

Como es habitual, Trump recurrió a las redes sociales para anunciar que Estados Unidos va a retomar los ensayos nucleares. Y lo hizo el jueves minutos antes de reunirse con su par chino, Xi Jinping, en Corea del Sur.

La decisión del republicano causó una tormenta mundial. Irán, rival acérrimo de Estados Unidos que sigue construyendo armas nucleares, dijo que esta medida "irresponsable" supone "una amenaza a la paz y la seguridad internacional".

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, se refirió a Trump como "un matón armado con armas nucleares" que "ha demonizado" el supuesto programa "pacífico" nuclear iraní.

Igualmente, el grupo japonés Nihon Hidankyo —formado por sobrevivientes de las bombas nucleares contra Hiroshima y Nagasaki- consideró que la medida "contradice directamente los esfuerzos de naciones en todo el mundo que buscan un mundo pacífico sin armas nucleares, y es totalmente inaceptable".

Pero los críticos de Estados Unidos no se expresan en los mismos términos en relación a la carrera armamentista nuclear que desarrolla Rusia, Corea del Norte y China.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, instó a Estados Unidos a "cumplir rigurosamente" los acuerdos que prohíben los ensayos nucleares, pese a que su país construye armamento nuclear .

Washington firmó en 1996 el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, ya sean con fines militares como civiles.

El secretario de la ONU pidió no llevar a cabo ensayos nucleares "bajo ninguna circunstancia". "Deben evitarse todas las acciones" que puedan "conducir a errores de cálculo o a una escalada con consecuencias catastróficas", añadió.

El Kremlin reacciona

Rusia rechazó la idea de que sus recientes pruebas armamentísticas justifiquen la decisión de Trump, y puso en duda que el presidente estadounidense esté bien informado sobre sus actividades.

Las recientes maniobras con armas "no pueden interpretarse en modo alguno como una prueba nuclear", según un portavoz del Kremlin. "Esperamos que la información se haya transmitido correctamente al presidente Trump".

Luego insinuó que Rusia llevaría a cabo sus propias pruebas de detonación "si Trump lo hace primero".

La última prueba con explosión de Estados Unidos fue en septiembre de 1992.

El entonces presidente estadounidense, George H. W. Bush, decretó un mes después una moratoria sobre nuevas pruebas. Una decisión que las siguientes administraciones, incluida la primera de Trump, mantuvieron.

Las pruebas nucleares fueron sustituidas por simulaciones informáticas avanzadas.

FUENTE: Con informaciòn de AFP