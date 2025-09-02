martes 2  de  septiembre 2025
Colombia

Gobierno de Gustavo Petro considera "desproporcionada" la presencia de EEUU en el Caribe

Sin mencionar directamente a Venezuela, el presidente izquierdista Gustavo Petro ha insistido en que no apoyará ninguna "invasión" en Latinoamérica

El presidente colombiano Gustavo Petro.

El presidente colombiano Gustavo Petro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁLa canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, consideró este martes como "desproporcionada" la presencia militar de Estados Unidos en aguas del Caribe para luchar contra el narcotráfico, un despliegue que el presidente venezolano Nicolás Maduro ha denunciado como una "amenaza" a su país.

La maniobra estadounidense contempla el envío de unos 4.000 efectivos cerca del territorio marítimo de Venezuela, una medida que el dictador socialista Nicolás Maduro considera que se trata de una acción para ejercer la "máxima presión" en su contra por parte del gobierno de Donald Trump.

Lee además
Nicolás Maduro hace un gesto durante un Foro en Caracas.
TENSIÓN DIPLOMÁTICA

Maduro pide nuevamente a la ONU interceder ante despliegue militar de EEUU en el Caribe
Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
NARCOTRÁFICO

Radares, misiles y un grupo anfibio de despliegue y asalto inmediato potencian buques de EEUU en el Caribe

"No hay duda de que los países de la región estamos comprometidos en esa lucha contra el narcotráfico, pero esa presencia desproporcionada, frente a las tensiones que existen entre Venezuela y Estados Unidos, nos lleva a advertir que una injerencia no es posible porque Colombia, América Latina, es tierra de paz", según la canciller de Colombia, cuyo gobierno ha sido un aliado del régimen chavista.

Petro dice que no apoyará "invasión"

Sin mencionar directamente a Venezuela, el presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, ha insistido en que no apoyará ninguna "invasión" en Latinoamérica.

El lunes Maduro denunció que ocho barcos de Estados Unidos con 1.200 misiles "apuntan" hacia su país.

Washington aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro al acusarlo de presuntamente encabezar a una organización criminal llamada el cártel de los Soles. Pero según Petro, ese grupo "no existe" y se ha acercado a Maduro, aunque no reconoció su reelección.

Ante las tensiones de Venezuela con Estados Unidos, Colombia convocó el lunes a una reunión de "urgencia" con los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Con el "visto bueno" de Petro, Caracas anunció la semana pasada el despliegue de miles de miembros de sus cuerpos de seguridad en la frontera con Colombia para operaciones antinarcotráfico.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Guyana apoya despliegue de EEUU en el Caribe y Maduro le acusa de alentar "frente de guerra"

Petro mira hacia otro lado mientras la violencia se recrudece

Petro ordena el despliegue militar en la frontera entre Colombia y Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
TURISMO

Turistas deben pagar una "tarifa de integridad" para ingresar a EEUU: ¿Cuál es el costo?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Opinión

¿Reunión Maduro Trump?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Venezuela

Maduro acusa a Marco Rubio de querer "llevar a Venezuela a un baño de sangre"

Leydis Menéndez Abdala (izq.) fue arrestada en relación con un accidente automovilístico en 2006 en el que murió Gloria Marcia Hall (der.) 
JUSTICIA

Tras 19 años fugitiva, cae en México acusada de un mortal accidente en Hialeah

El fiscal de la CPI, Karim Khan, inició formalmente la investigación contra el régimen venezolano en noviembre de 2021
INVESTIGACIÓN

Fiscal de la CPI Karim Khan es apartado del caso Venezuela sobre crímenes de lesa humanidad

Te puede interesar

Agentes policiales custodian una de las calles en la ciudad de Chicago.
SEGURIDAD

El presidente Trump promete terminar con el crimen en Chicago

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Leydis Menéndez Abdala (izq.) fue arrestada en relación con un accidente automovilístico en 2006 en el que murió Gloria Marcia Hall (der.) 
JUSTICIA

Tras 19 años fugitiva, cae en México acusada de un mortal accidente en Hialeah

Imagen referencial
MEDIDA POLÉMICA

Florida ordena eliminar colores del arcoíris de cruces peatonales y desata controversia política

Precio de la gasolina en una estación de combustibles en Miami.
AL ALZA

Precio de gasolina en Florida sube a $3.03 después del Día del Trabajo

Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
TURISMO

Turistas deben pagar una "tarifa de integridad" para ingresar a EEUU: ¿Cuál es el costo?