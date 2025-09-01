lunes 1  de  septiembre 2025
Tensiones

Guyana apoya despliegue de EEUU en el Caribe y Maduro le acusa de alentar "frente de guerra"

El apoyo de Ali llega un día después de que su gobierno denunciara "disparos" desde Venezuela contra la embarcación que transportaba material electoral

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, dijo que siguen firme en el compromiso con el proceso judicial internacional por el Esequibo.

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS — El presidente de Guyana, Irfaan Ali, manifestó este lunes su apoyo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, mientras el régimen de Nicolás Maduro le acusaba de buscar alentar un "frente de guerra" por las denuncias de un presunto ataque desde Venezuela contra una embarcación guyanesa.

El apoyo de Ali llega un día después de que su gobierno denunciara "disparos" desde Venezuela contra la embarcación que transportaba material para los comicios generales de este lunes.

Según Diosdado Cabello, número dos del chavismo, que la Fuerza Armada Nacional (FAN) un astillero para la construcción de submarinos para el narcotráfico en el estado Delta Amacuro
DICTADURA

Tras despliegue militar de EEUU, Maduro busca evadir acusaciones de narcotráfico y moviliza miles de militares
Nicolás Maduro, dictador de Venezuela y Gustavo Petro, mandatario de Colombia. 
MEDIDAS

Petro ordena el despliegue militar en la frontera entre Colombia y Venezuela

"Apoyaremos todo lo que elimine cualquier amenaza a nuestra seguridad, no solo en términos de soberanía (...) Debemos unirnos para combatir la delincuencia transnacional, para combatir el narcotráfico", declaró a la prensa tras votar en las elecciones generales de Guyana.

"Siempre hemos afirmado repetidamente que esta región debe seguir siendo una zona de paz, y haremos todo lo posible para garantizar que siga siendo una zona de paz y apoyaremos todos los esfuerzos para garantizar que siga siendo una zona de paz", matizó.

Règimen acusa a Guyana

En paralelo y desde Caracas, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, acusó a Guyana de intentar "crear un frente de guerra" mediante falsedades.

"Ayer (domingo) vimos un comunicado del gobierno de la República Cooperativa de Guyana (...) intentan crear un frente de guerra (...) esto no es más que un 'fake' (falsedad)", dijo Padrino López.

Según Guyana, una lancha patrulla que transportaba personal militar y policial para escoltar a funcionarios electorales fue atacada desde la costa venezolana, una versión que Caracas niega.

"La patrulla respondió al fuego de inmediato y logró poner al equipo de escolta fuera de peligro. "Ningún miembro del personal resultó herido y ningún material electoral resultó dañado ni comprometido", indicó Guyana en un comunicado.

Críticas a Trinidad y Tobago

Padrino López también condenó las declaraciones del gobierno de Trinidad y Tobago sobre este despliegue antinarcóticos emprendido por Estados Unidos que incluye la movilización de varios buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear.

En agosto, la administración del presidente estadounidense Donald Trump subió a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro al señalarlo por presuntos nexos con cárteles del narcotráfico.

"Lamentamos profundamente el pronunciamiento estéril, inútil, vasallo de estos gobiernos que se han prestado a la narrativa del imperialismo norteamericano leyendo un comunicado redactado desde Washington", lanzó Padrino López.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Residentes hacen fila para votar en Stamford en el primer día de votación anticipada el 21 de octubre de 2024 en Stamford, Connecticut.
Política

Trump planea declarar orden ejecutiva que exigiría documento de identidad a los votantes

Los expresidentes demócratas Barack Obama y Joe Biden, junto a la exvicepresidenta Kamala Harris.
ANáLISIS/ POLíTICA

¿Podrá el Partido Demócrata revertir su profunda crisis?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.
Venezuela

Maduro dice que 1,200 misiles "apuntan" a Caracas; "diálogo con EEUU está maltrecho"

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
NARCOTRÁFICO

Radares, misiles y un grupo anfibio de despliegue y asalto inmediato potencian buques de EEUU en el Caribe

El gobierno del presidente español, el socialista Pedro Sànchez. 
España

Pedro Sánchez admite mala gestión en la prevención de incendios: "claramente insuficiente"

