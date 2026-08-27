viernes 28  de  agosto 2026
FLORIDA

Hermanos Tate continúan detenidos en Miami tras audiencia sin fallo sobre su libertad bajo fianza

El Reino Unido tiene hasta el 16 de septiembre para remitir a la corte de Florida la documentación que sustenta su solicitud de extradición de los Tate

Andrew Tate (izq.) y su hermano Tristan Tate son fotografiados dentro del Tribunal de Apelación en Bucarest, Rumania, el 10 de diciembre de 2024.

Andrew Tate (izq.) y su hermano Tristan Tate son fotografiados dentro del Tribunal de Apelación en Bucarest, Rumania, el 10 de diciembre de 2024.

AFP
Por Julián Varela

MIAMI — Los hermanos Andrew y Tristan Tate continuarán detenidos en Miami después de que la jueza federal Lauren Louis no resolviera este jueves su petición de libertad bajo fianza mientras avanza el proceso de extradición solicitado por el Reino Unido por cargos de trata de personas, entre otros.

La audiencia, que se prolongó durante unas ocho horas, concluyó sin que la magistrada Lauren Louis anunciara un fallo sobre la libertad de los dos 'influencers', que están recluidos en un centro de detención federal de Miami desde el pasado 18 de julio.

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Tampoco hay por el momento una fecha fijada para una nueva audiencia sobre la extradición. El Reino Unido tiene hasta el 16 de septiembre para remitir a la corte de Florida la documentación que sustenta su solicitud.

La defensa propuso a la Corte federal del Distrito Sur de Florida que libere a los polémicos hermanos a cambio del pago de una fianza, la entrega de sus pasaportes, el uso de un localizador GPS y revisiones de las autoridades en el domicilio donde estén mientras transcurre el proceso legal.

Enfrentan 60 cargos

Los hermanos, que poseen doble nacionalidad británica y estadounidense, son reclamados por la justicia británica para responder por casi sesenta cargos relacionados con violación, trata de personas, explotación sexual y delitos vinculados con pornografía.

Andrew y Tristan Tate, conocidos por su presencia en la 'manosfera' o 'machosfera' ('manosphere'), han pedido quedar en libertad mientras avanza el proceso de extradición y sus abogados han cuestionado las condiciones de su detención.

Durante la audiencia, una treintena de manifestantes se concentró frente al tribunal en apoyo a los hermanos Tate, algunos de ellos con pancartas y mensajes en favor de su liberación.

El líder de los hermanos es Andrew, un antiguo boxeador que se describe a sí mismo como misógino, con casi 11 millones de seguidores en X, donde Tristan tiene más de 3 millones, mientras otras plataformas, como YouTube, Facebook y TikTok, los han vetado alegando un supuesto "discurso de odio".

FUENTE: Con información de EFE

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