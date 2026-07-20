Quiénes son Andrew y Tristan Tate, detenidos en Miami ante un pedido de extradición británico

MIAMI.- Los influencers Andrew y Tristan Tate fueron detenidos el sábado 18 de julio de 2026 en Miami por agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service), en cumplimiento de una solicitud de extradición presentada por el Reino Unido. La operación abrió un nuevo capítulo en el entramado legal que rodea a dos de las figuras más polémicas del mundo digital, investigadas también en Rumanía.

La Fiscalía de la Corona británica (Crown Prosecution Service) confirmó nuevas imputaciones contra ambos, vinculadas con cuatro presuntas víctimas adicionales. Corresponderá ahora a los tribunales estadounidenses determinar si procede su entrega para que respondan ante la justicia de ese país.

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Andrew Tate, de 39 años, y Tristan Tate, de 38, poseen nacionalidad británica y estadounidense. Antes de alcanzar notoriedad en internet desarrollaron carreras como kickboxers profesionales, pero fue en las plataformas digitales donde reunieron a millones de seguidores mediante la exhibición de una vida de lujo, emprendimientos en línea y mensajes sobre el éxito económico, la masculinidad y las relaciones de pareja.

Andrew llegó a definirse públicamente como misógino. Sus declaraciones provocaron la suspensión de sus cuentas en YouTube, TikTok e Instagram por incumplir normas relacionadas con discursos de odio y contenido considerado perjudicial. Pese a esas sanciones, mantuvo una amplia presencia en otros espacios virtuales, servicios de suscripción y cursos dirigidos principalmente a hombres jóvenes interesados en negocios e inversiones.

Las imputaciones más recientes se refieren a hechos supuestamente ocurridos entre 2010 y 2017. Según la Fiscalía británica, enfrenta cargos por violación, agresión, organización o facilitación de la trata con fines de explotación sexual, además de delitos relacionados con imágenes indecentes de menores y pornografía extrema.

Tristan, por su parte, fue acusado de violación, agresión sexual y de organizar o facilitar el traslado de personas para su explotación sexual.

Ambos afrontan además otras causas en territorio británico por presuntos delitos de violación, lesiones corporales, trata y control de la prostitución con fines de lucro en perjuicio de otras mujeres. Los dos rechazan las imputaciones y sostienen que son inocentes.

Tras la captura en Miami, su abogado, Joseph McBride, calificó los señalamientos de infundados y anunció que impugnará el procedimiento para enviarlos al Reino Unido.

De acuerdos con información recopilada durante el proceso, el expediente también permanece abierto en Rumanía, donde fueron arrestados a finales de 2022 junto a dos mujeres durante una investigación por delincuencia organizada y explotación sexual. Aunque posteriormente recuperaron la libertad bajo distintas medidas cautelares y se levantaron las restricciones que les impedían abandonar el país, las diligencias continúan.

Una vez autorizados a viajar, los Tate se trasladaron a EEUU. Durante su permanencia en Florida, las autoridades británicas formalizaron el requerimiento que condujo a su aprehensión y al inicio del trámite que deberá resolver la justicia federal.

Más allá de los tribunales, Andrew y Tristan Tate se han convertido en referentes de una controversia global sobre la influencia de determinados creadores de contenido entre los jóvenes. Sus seguidores los presentan como modelos de prosperidad y libertad financiera; sus críticos los responsabilizan de difundir ideas misóginas y normalizar conductas machistas.

La combinación de una enorme audiencia, un discurso provocador y graves imputaciones penales ha situado a ambos en el centro de uno de los casos internacionales más mediáticos vinculados con las redes sociales.

Los jueces estadounidenses deberán decidir si autorizan su traslado a Inglaterra. Mientras se resuelve esa petición, los dos mantienen la presunción de inocencia y continúan negando los hechos que se les atribuyen.