miércoles 26  de  agosto 2026
DELITOS

Justicia salvadoreña prepara sentencia a cúpula de Mara Salvatrucha acusada de 47.000 crímenes

El fiscal Max Muñoz dijo que el fallo de la justicia contra 485 cabecillas de la pandilla Mara Salvatrucha resolverá "más de 47.420 imputaciones"

Presuntos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) asisten a una audiencia judicial a distancia por videoconferencia en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 23 de abril de 2026

Presuntos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) asisten a una audiencia judicial a distancia por videoconferencia en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 23 de abril de 2026

AFP
Por Sofía Nederr

SAN SALVADOR.- La justicia de El Salvador anunciará el lunes el fallo contra la cúpula de la Mara Salvatrucha (MS-13), acusada de 47.000 crímenes en uno de los juicios colectivos impulsados por el presidente Nayib Bukele. Se esperan condenas de miles de años de cárcel.

El fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, anunció en X este miércoles que la sentencia contra 485 cabecillas de la pandilla resolverá "más de 47.420 imputaciones que se les ha generado por todos los delitos cometidos en un periodo de 11 años (2012-2022)".

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Los pandilleros, juzgados entre el 20 de abril y el 14 de julio, enfrentan cargos por los delitos de homicidio, feminicidio, extorsión, tráfico de armas, tráfico de drogas, desaparición de personas, rebelión y otros delitos.

Muñoz aseguró que el tribunal impondrá "penas de miles de años" a los acusados. "Estas personas definitivamente no salen del sistema penitenciario", indicó.

Juicio a pandilla

Este fue el primer juicio masivo contra los mandos de una pandilla, entre ellos, los 22 miembros de la "ranfla histórica", la cúpula de la Mara Salvatrucha conformada por los veteranos de esta organización criminal desarticulada por la "guerra" antipandillas de Bukele.

Las audiencias, realizadas en un tribunal contra el crimen organizado, fueron seguidas de forma virtual por los acusados desde distintos presidios, entre ellos unos 220 jefes en la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

El presidente Bukele, quien controla todos los poderes del Estado y buscará un tercer mandato en febrero de 2027, comparó este proceso con los juicios de Núremberg contra los jerarcas nazis.

Surgida en la década de 1990 en Estados Unidos, país que la considera "terrorista", la MS es una de las pandillas más poderosas de Centroamérica.

En junio, el Gobierno de Estados Unidos anunció que aumentó hasta 10 millones de dólares (más de 8,7 millones de euros) la recompensa que ofrece a cambio de información que dé con Yulán Adonay Archaga Carías, alias "Porky", el líder de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado dijo en un comunicado que la medida fue adoptada para dar con uno de los diez fugitivos más buscados por la Policía Federal (FBI).

Captura en México

El Gobierno de Bukele anunció el 10 de agosto que cinco miembros de la peligrosa pandilla Barrio 18 llegaron al país procedentes de México, donde se produjo su captura.

El ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, destacó que entre los cinco pandilleros se encuentra Remberto Colindres, alias "Little Man".

FUENTE: Con información de AFP

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