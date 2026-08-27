La DEA inaugura moderno laboratorio de huellas dactilares en New Hampshire

El laboratorio de la DEA en Nueva Inglaterra, inaugurado el 27 de agosto de 2026, fue financiado con fondos federales obtenidos mediante la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2021

NUEVA YORK — La Administración para el Control de Drogas (DEA) inauguró este jueves en el estado de New Hampshire, en el noreste de Estados Unidos, un moderno laboratorio que será el centro para el análisis de huellas dactilares de la agencia provenientes de todo el país.

De acuerdo con un comunicado conjunto de la Fiscalía de New Hampshire y la DEA, se prevé que en el laboratorio ubicado en el pueblo de Londonderry se procesen y analicen más de 20.000 muestras químicas y de huellas dactilares al año.

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“La inauguración del Laboratorio de la DEA en Nueva Inglaterra representa un avance significativo en nuestra capacidad para apoyar las investigaciones de narcotráfico en toda Nueva Inglaterra y el norte del estado de Nueva York”, dijo Frank Tarentino, Jefe Adjunto de Operaciones de la DEA en el Noreste.

Añadió que los agentes especiales y socios de las fuerzas del orden "pueden obtener resultados de laboratorio cruciales con mayor rapidez, lo que permite a los investigadores identificar sustancias peligrosas, vincular pruebas con actividades delictivas y generar pistas de investigación de manera más eficiente".

Destacó que se fortalece "la capacidad para identificar, atacar y desmantelar las organizaciones de narcotráfico responsables de envenenar a nuestros vecinos y seres queridos”.

Según lo anunciado por la oficina, se trata de una instalación forense de vanguardia. Indicaron que el laboratorio fortalecerá la capacidad de la agencia "para analizar evidencia de drogas e identificar amenazas emergentes en toda la región" de Nueva Inglaterra.

La ubicación en el sur de Nuevo Hampshire facilita un mayor acceso a los servicios forenses para las investigaciones de la DEA en el estado, así como en Connecticut, Maine, Massachusetts, Rhode Island y Vermont.

Octavo laboratorio

"El laboratorio de Nueva Inglaterra fue financiado con fondos federales obtenidos mediante la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2021. Las instalaciones, una vez finalizadas, funcionan ahora como centro permanente para las operaciones forenses de la DEA en la región", expresó la agencia.

La DEA señaló que esta instalación es el octavo laboratorio regional y amplía la capacidad de la agencia para realizar análisis forenses oportunos "en una región que ha sufrido importantes amenazas por parte del fentanilo, la metanfetamina y otras drogas sintéticas".

La agencia explicó que los resultados de laboratorio permiten identificar sustancias, determinar la composición y potencia de las drogas incautadas, vincular pruebas con actividades delictivas e identificar nuevas amenazas de drogas emergentes.

"Esta información proporciona a los fiscales pruebas científicas cruciales para sustentar los casos penales, además de ofrecer inteligencia en tiempo real para identificar y rastrear posibles tendencias de sobredosis", añadieron.

FUENTE: Con información de EFE/DEA