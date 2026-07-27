Hermanos Tate seguirán detenidos en Miami mientras avanza su proceso de extradición al Reino Unido

MIAMI.- Los hermanos Andrew y Tristan Tate permanecerán bajo custodia en Miami al menos dos semanas más, luego de que una jueza fijara para el 13 de agosto la audiencia que determinará si continúan detenidos mientras avanza el proceso de extradición solicitado por el Reino Unido.

La decisión fue adoptada este lunes por la jueza Lauren Louis durante una audiencia de calendario en la que ninguno de los dos acusados tuvo que comparecer personalmente. Ambos fueron arrestados el 18 de julio en Miami tras una orden emitida a petición de las autoridades británicas.

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PROCESO JUDICIAL Quiénes son Andrew y Tristan Tate, detenidos en Miami ante un pedido de extradición británico

La defensa anunció que solicitará la libertad bajo fianza e impugnará la base de la petición de extradición.

“Planeamos impugnar la libertad bajo fianza y este es solo el comienzo del proceso. Como primera medida, estamos pidiendo al tribunal y al Gobierno los documentos originales que acompañan las acusaciones”, declaró el abogado Joseph McBride al término de la comparecencia.

La también abogada Jackie Perczek Lacayo informó que la moción será presentada en un plazo de dos semanas.

Los representantes legales sostienen que no existe riesgo de fuga y argumentan que los hermanos cumplieron previamente las condiciones impuestas por la justicia rumana mientras enfrentaban procedimientos en ese país.

McBride también aseguró que sus clientes permanecen recluidos en un módulo de aislamiento de una prisión federal en Miami y calificó sus condiciones de reclusión como “peligrosas”.

Las autoridades británicas buscan la extradición de Andrew y Tristan Tate para que respondan por nuevos cargos de violación y trata de personas, relacionados con cuatro presuntas víctimas adicionales dentro de la investigación por explotación sexual que también mantiene procesos abiertos en Rumanía, el Reino Unido y Estados Unidos.

La Fiscalía de la Corona del Reino Unido (Crown Prosecution Service, CPS) acusó a Andrew Tate, de 39 años, de siete cargos adicionales de violación, tres por facilitar la trata de personas con fines de explotación sexual, tres por agresión con resultado de lesiones corporales y otros 19 relacionados con imágenes indecentes de menores y pornografía extrema.

Su hermano Tristan Tate, de 38 años, enfrenta un cargo de agresión sexual, dos de violación y tres por facilitar la trata de personas con fines de explotación sexual.

Según la CPS, los hechos investigados habrían ocurrido entre julio de 2010 y agosto de 2017.

Conforme al tratado de extradición entre Estados Unidos y el Reino Unido, las autoridades británicas disponen de 60 días, hasta el 16 de septiembre, para presentar ante la corte de Florida la documentación que respalde formalmente su solicitud.

Andrew Tate alcanzó notoriedad en redes sociales por sus mensajes misóginos y llegó a reunir millones de seguidores antes de ser suspendido de plataformas como YouTube, Facebook y TikTok por infringir sus políticas sobre discurso de odio. Su hermano Tristan también enfrenta investigaciones derivadas de la misma causa.