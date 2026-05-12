miércoles 13  de  mayo 2026
INVESTIGACIÓN

Hombre que murió atropellado por un avión en EEUU corrió intencionalmente contra la nave

Las cámaras de seguridad del aeropuerto de Colorado, captaron el momento en que la víctima corrió hacia la aeronave segundos antes del despegue

Imagen de referencia a un avión en una pista de aterrizaje.&nbsp;

Imagen de referencia a un avión en una pista de aterrizaje. 

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El hombre que murió atropellado por un avión que despegaba en una pista del aeropuerto de Denver (Colorado) el pasado viernes corrió intencionalmente hacia la pista con el fin de quitarse la vida, según informaron autoridades este martes.

En una conferencia de prensa, las autoridades de Denver identificaron a Michael Mott, de 41 años, como la persona que se lanzó contra un Airbus A321 de la aerolínea Frontier que se dirigía a Los Ángeles.

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El jefe del Departamento Forense de Denver, Sterling McLaren, dijo que Mott murió a causa de múltiples lesiones contusas y cortantes y clasificó su muerte como un "suicidio".

Investigación

El hombre entró a la pista sin autorización cerca de la medianoche del viernes y las cámaras de seguridad del aeropuerto captaron a Mott al caminar hacia el centro de la pista justo cuando el avión iba a despegar.

El choque provocó un "breve incendio" del motor del avión que fue "rápidamente extinguido" por el Departamento de Bomberos de la ciudad.

El Secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, dijo -en un comunicado- que el individuo fallecido "saltó deliberadamente una cerca perimetral y corrió hacia una pista de aterrizaje".

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) dijo que no investigará lo sucedido el viernes, porque el caso no cae dentro de su ámbito, dada la determinación de causa de muerte, según información citada por NBC.

El aeropuerto de Denver es uno de los más transitados del mundo. En 2025 recibió más de 82,4 millones de pasajeros, convirtiéndose en el cuarto más ocupado de EEUU y el décimo del mundo

FUENTE: Con información de EFE

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