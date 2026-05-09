Un muerto y doce heridos al arrollar un avión a una persona que entró sin permiso a pista aérea en Denver

WASHINGTON _ Un avión de la aerolínea Frontier atropelló a una persona que ingresó sin autorización a la pista del aeropuerto de Denver, en Colorado. El individuo murió instantáneamente en el lugar, informaron este sábado las autoridades de transporte de Estados Unidos.
Las autoridades del aeropuerto indican que las investigaciones preliminares revelan que "el peatón saltó la valla que delimitaba el perímetro del aeropuerto y fue atropellado apenas dos minutos después mientras cruzaba la pista". Murió prácticamente en el acto y, según las primeras investigaciones, no era empleado del aeropuerto
La aeronave, un Airbus A321 de Frontier con destino a Los Ángeles, impactó al individuo cuando iniciaba el despegue, alrededor de las 23:19 hora local del viernes, de acuerdo con un comunicado del Aeropuerto Internacional de Denver publicado en la red social X.
El comunicado señala que 12 de las 231 personas a bordo resultaron con heridas leves y cinco de ellas fueron trasladadas a centros de salud locales.
El impacto provocó un “breve incendio” en uno de los motores del avión, que fue “rápidamente extinguido” por el Departamento de Bomberos de Denver.
La persona fallecida aún no ha sido identificada, aunque el aeropuerto señaló que “no se cree” que se trate de un empleado.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DENAirport/status/2053105675514126437&partner=&hide_thread=false
Investigación
La pista donde ocurrió el accidente permanecerá cerrada mientras avanzan las investigaciones, agregó el comunicado.
El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, indicó que la persona fallecida, “saltó deliberadamente una cerca perimetral y corrió hacia una pista de aterrizaje”.
“Las autoridades policiales locales están a cargo de la seguridad del aeropuerto y lideran la investigación” con apoyo del gobierno federal, indicó Duffy en una publicación en X.
“Nadie debe ingresar jamás sin autorización a un aeropuerto”, agregó.
El aeropuerto de Denver es uno de los más transitados del mundo. En 2025 recibió más de 82 millones de pasajeros, lo que lo convirtió en el cuarto aeropuerto más ocupado de Estados Unidos y el décimo a nivel mundial.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SecDuffy/status/2053106272967279068&partner=&hide_thread=false
FUENTE: Con información de EFE