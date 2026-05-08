viernes 8  de  mayo 2026
MONARQUÍA

Hombre acusado de amenazar a expríncipe Andrés se declara no culpable

El sospechoso negó haber increpado al exduque de York y quedó en libertad bajo fianza, con prohibición de acercarse a varios lugares vinculados a la familia real

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña.

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña.

AFP

LONDRES.- El hombre de 39 años arrestado el miércoles por amenazar e insultar al expríncipe Andrés, cerca de su residencia de Sandringham (este de Inglaterra), se declaró este viernes no culpable, durante su comparecencia ante un tribunal de Londres.

Alex Jenkinson fue detenido el miércoles en Wolferton "en posesión de un arma", después de que la policía recibiera el aviso de que "un hombre estaba mostrando un comportamiento amenazante".

Lee además
El expríncipe Andrés el 6 de mayo de 2023, antes de las coronaciones del rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina consorte Camilla de Gran Bretaña.
CORONA

Detienen a un hombre armado cerca del domicilio del expríncipe Andrés
El Servicio Secreto de EEUU bloquea una calle cerca de la Casa Blanca, en Washington, DC, el 28 de abril de 2026.
Investigación

El Servicio Secreto dispara a un hombre armado cerca de la Casa Blanca

Según el periódico The Telegraph, este hombre encapuchado salió de un coche al ver al hermano menor de Carlos III y se acercó a él gritando.

Andrew Mountbatten-Windsor, quien iba acompañado de un agente de seguridad, corrió hacia su coche, que estaba estacionado cerca, logrando huir, mientras el sospechoso lo perseguía.

Jenkinson fue acusado el jueves de "expresiones o comportamiento amenazante, injurioso o insultante, con la intención de acosar o provocar miedo en otra persona", antes de ser presentado este viernes ante un juez del tribunal de Westminster, en Londres.

El sospechoso negó haber increpado al exduque de York y quedó en libertad bajo fianza, con prohibición de acercarse a varios lugares vinculados a la familia real.

El juicio contra el sospechoso fue fijado para el 29 de julio en Londres, y la representante de la fiscalía indicó durante la audiencia que el expríncipe será llamado a declarar por videoconferencia.

Polémica

Andrés se vio obligado a mudarse en febrero al este de Inglaterra, lejos de su anterior residencia en Windsor, después de que el rey lo despojara de todos sus títulos y fuera apartado de la familia real debido a su amistad con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

El expríncipe fue arrestado en febrero, durante once horas, después de que se divulgaran correos electrónicos extraídos de los archivos de Epstein que sugieren que le transmitió información potencialmente confidencial.

Según un correo electrónico dirigido a Epstein, fechado el 24 de diciembre de 2010, el hermano del rey Carlos III remitió "un informe confidencial" sobre oportunidades de inversión en Afganistán.

En ese momento, el expríncipe Andrés era enviado especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, entre 2001 y 2011

Tras este episodio, el gobierno británico está contemplando aprobar una ley para sacar de la línea de sucesión al trono a Mountbatten-Windsor, sospechoso de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Vestidito Rojo convirtió el Hard Rock en una celebración del poder femenino

Paulina Rubio aborda su faceta como madre en medio de batalla legal con Colate

Shakira suma nueva fecha en Madrid para un total de 12 conciertos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Los aviones de ataque A-10 Thunderbolt II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se han utilizado para atacar buques de la armada iraní durante la Operación Furia Épica
RESPUESTA

EEUU ataca estructura militar de Irán tras agresión a buques estadounidenses

Fachada de una tienda Publix en Miami-Dade 
REVERSA

Publix prohíbe el porte abierto de armas en sus tiendas y limita el privilegio a agentes del orden

Vehículos de la Patrulla de Carreteras de Florida en la entrada principal del centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida, conocido como “Alligator Alcatraz, el 22 de abril de 2026, en Miami, Florida.
Migración

¿Cierre del centro de detención migratoria Alligator Alcatraz? Florida negocia con el gobierno de Trump

Agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Migración

ICE moviliza a 7.000 nuevos agentes para retomar la promesa de deportaciones masivas de Trump

El portaviones George H.W. Bush (CVN 77) navega por el mar Arábigo mientras las fuerzas estadounidenses mantienen el bloqueo naval contra Irán desde el Golfo de Omán y apoyan el Proyecto Libertad en el Estrecho de Ormuz. El portaaviones transporta más de 60 aeronaves a bordo.
Escalada del conflicto

Trump afirma que alto al fuego y negociaciones con Irán siguen en pie; EEUU mantiene bloqueo naval

Te puede interesar

Imagen referencial.
ELECCIONES 2026

Corte Suprema de Virginia elimina mapa electoral favorable a demócratas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de EEUU, Donald Trump, saluda tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Ocala, en Ocala, Florida, el 1 de mayo de 2026.
ANÁLISIS

Sanciones de EEUU aíslan y fracturan las alianzas internacionales del régimen cubano

Canvas, desarrollado por la empresa Instructure, es utilizado para administrar calificaciones, tareas, contenidos de clases, exámenes, videos y comunicaciones entre profesores y estudiantes.
BAJO ALERTA

Ciberataque a Canvas impacta a escuelas y universidades del sur de Florida

Avión de combate de EEUU alcanza un petrolero iraní a 8 de mayo de 2026.  
Guerra

EEUU anuncia que atacó dos buques iraníes que intentaban violar el bloqueo de los puertos

Edwin López, jefe del Departamento de Policía de Doral.
CAMBIO

Edwin Lopez asumirá liderazgo policial de Miami tras su salida de Doral