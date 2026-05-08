Hombre acusado de amenazar a expríncipe Andrés se declara no culpable

LONDRES.- El hombre de 39 años arrestado el miércoles por amenazar e insultar al expríncipe Andrés, cerca de su residencia de Sandringham (este de Inglaterra), se declaró este viernes no culpable, durante su comparecencia ante un tribunal de Londres.

Alex Jenkinson fue detenido el miércoles en Wolferton "en posesión de un arma", después de que la policía recibiera el aviso de que "un hombre estaba mostrando un comportamiento amenazante".

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Según el periódico The Telegraph, este hombre encapuchado salió de un coche al ver al hermano menor de Carlos III y se acercó a él gritando.

Andrew Mountbatten-Windsor, quien iba acompañado de un agente de seguridad, corrió hacia su coche, que estaba estacionado cerca, logrando huir, mientras el sospechoso lo perseguía.

Jenkinson fue acusado el jueves de "expresiones o comportamiento amenazante, injurioso o insultante, con la intención de acosar o provocar miedo en otra persona", antes de ser presentado este viernes ante un juez del tribunal de Westminster, en Londres.

El sospechoso negó haber increpado al exduque de York y quedó en libertad bajo fianza, con prohibición de acercarse a varios lugares vinculados a la familia real.

El juicio contra el sospechoso fue fijado para el 29 de julio en Londres, y la representante de la fiscalía indicó durante la audiencia que el expríncipe será llamado a declarar por videoconferencia.

Polémica

Andrés se vio obligado a mudarse en febrero al este de Inglaterra, lejos de su anterior residencia en Windsor, después de que el rey lo despojara de todos sus títulos y fuera apartado de la familia real debido a su amistad con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

El expríncipe fue arrestado en febrero, durante once horas, después de que se divulgaran correos electrónicos extraídos de los archivos de Epstein que sugieren que le transmitió información potencialmente confidencial.

Según un correo electrónico dirigido a Epstein, fechado el 24 de diciembre de 2010, el hermano del rey Carlos III remitió "un informe confidencial" sobre oportunidades de inversión en Afganistán.

En ese momento, el expríncipe Andrés era enviado especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, entre 2001 y 2011

Tras este episodio, el gobierno británico está contemplando aprobar una ley para sacar de la línea de sucesión al trono a Mountbatten-Windsor, sospechoso de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.

FUENTE: AFP