Hong Kong critica "doble rasero" de EEUU en manifestaciones

Así, la líder de Hong Kong se refirió a las protestas que se están sucediendo en los últimos días en las principales ciudades de Estados Unidos y las vividas el año pasado en Hong Kong, las más multitudinarias registradas desde que la antigua colonia pasó a soberanía de China.

Policías antimotines forman una línea mientras identifican a peatones reunidos en el distrito Central de Hong Kong, el miércoles 27 de mayo de 2020. AP /Vincent Yu

"Hay disturbios en Estados Unidos y vemos cómo reaccionaron los gobiernos locales, y luego en Hong Kong tuvimos disturbios similares y vimos la posición que adoptaron", afirmó, en referencia a las críticas formuladas desde Washington por cómo se gestionaron las protestas.

Las palabras de Lam se producen en un momento en que su Ejecutivo se enfrenta a nuevas manifestaciones después de que el Parlamento chino aprobara la semana pasada una nueva ley de seguridad que busca "evitar, detener y castigar" la secesión, la subversión, el terrorismo y la injerencia extranjera en Hong Kong.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ya dijo que impondrá sanciones contra los responsables chinos y de Hong Kong "directa o indirectamente implicados" en limitar la autonomía de la antigua colonia británica.

En este sentido, respecto a la posibilidad de sanciones por parte de Estados Unidos, Lam sostuvo que "no hay ninguna justificación de ningún tipo" para que gobiernos extranjeros adopten este tipo de medidas contra Hong Kong. "Por ahora, no he visto u oído ningún detalle de la Administración estadounidense", ha comentado.

"Mi postura es recordar al Gobierno estadounidense, y a cualquier otro gobierno llegado el caso, que estarán perjudicando sus propios intereses en Hong Kong", aseveró, según recoge Blooomberg.