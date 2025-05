Irán estaría produciendo uranio al 60% de forma acelerada; Netanyahu pide detener el programa nuclear

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, urgió este sábado a la comunidad internacional a "actuar de inmediato para detener a Irán", a raíz de que un informe del OIEA advirtiera que Teherán ha aumentado sus reservas de uranio enriquecido a un nivel cercano al apto para armas nucleares.

"Este considerable aumento de la producción y acumulación de uranio altamente enriquecido por parte de Irán, el único Estado no poseedor de armas nucleares que produce este tipo de material nuclear, es motivo de gran preocupación", escribió la agencia nuclear de la ONU en el informe.

Se encienden alarmas

La agencia nuclear de la ONU no se ve capaz de garantizar que el programa nuclear de Irán sea "exclusivamente pacífico".

La cooperación de Teherán es "menos que satisfactoria", aseguró también el OIEA en el informe, preparado a petición de las potencias occidentales.

"Irán, en varias ocasiones, no respondió o no proporcionó respuestas técnicamente creíbles a las preguntas de la agencia y limpió" emplazamientos, afirma el informe y agregó "lo que obstaculizó las actividades de verificación de la agencia" en tres instalaciones no declaradas, a saber, Lavisan-Shian, Varamin y Turquzabad, criticó el OIEA.

Irán ha negado reiteradamente tener ambiciones de convertirse en una potencia nuclear, pero defiende su derecho de usar uranio enriquecido para generar energía.

En las últimas semanas, Teherán y Washington, enemistados desde hace cuatro décadas, mantuvieron cinco reuniones en busca de un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

La última ronda se celebró el 23 de mayo en Roma bajo la mediación del sultanato de Omán, sin que se lograran grandes avances.

"El OIEA presenta un panorama desolador que constituye una clara señal de alerta: a pesar de las innumerables advertencias de la comunidad internacional, Irán está totalmente decidido a completar su programa de armas nucleares", dijo en un comunicado la Oficina del primer ministro israelí.

"El informe refuerza firmemente lo que Israel ha venido afirmando durante años: el propósito del programa nuclear iraní no es pacífico (...) Tal nivel de enriquecimiento solo existe en países que buscan activamente armas nucleares y no tiene ninguna justificación civil", añadió el texto.

"En el momento y en el lugar"

Netanyahu ha amenazado, en repetidas ocasiones, con atacar a Irán "en el momento y lugar" que considere; sostiene que Teherán es responsable de los recientes lanzamientos de misiles por parte de los hutíes del Yemen.

El OIEA, la agencia nuclear de la ONU, aseguró este sábado en un exhaustivo informe que, ante la falta de cooperación y transparencia de parte de Irán, no está en condiciones de confirmar si el controvertido programa nuclear iraní es pacífico.

Mientras que Irán sigue cooperando con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en cuestiones relacionadas con la aplicación de las salvaguardias (controles) de rutina, en otros aspectos, su cooperación "ha sido menos que satisfactoria", agrega el documento.

En particular, la agencia nuclear critica que Irán haya omitido repetidamente responder a sus preguntas o no haya proporcionado "respuestas técnicamente creíbles".

"El organismo concluye que Irán no declaró material nuclear y actividades relacionadas con el sector nuclear en tres lugares concretos (Lavisan-Shian, Varamin y Turquzabad), por lo que "no está en condiciones de determinar si el material nuclear de estos tres lugares se ha consumido, se ha mezclado con otro material declarado o sigue estando fuera de las salvaguardias (controles)".

Irán estaría produciendo uranio al 60% de forma acelerada; Netanyahu pide detener el programa nuclear

FUENTE: Con informaciòn AFP y EFE