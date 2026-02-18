miércoles 18  de  febrero 2026
POLÍTICA

Jefe del Comando Sur de EEUU se reúne en Caracas con autoridades interinas

La conversación del jefe del Comando Sur con los encargados del régimen versó sobre la seguridad compartida en el hemisferio y el plan de EEUU para Venezuela

El comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general de la Marina Francis L. Donovan, fue recibido en Caracas por la encargada de Negocios de la Oficina Externa de los EEUU para Venezuela, la embajadora Laura F. Dogu, este miércoles 18 de febrero

El comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general de la Marina Francis L. Donovan, fue recibido en Caracas por la encargada de Negocios de la Oficina Externa de los EEUU para Venezuela, la embajadora Laura F. Dogu, este miércoles 18 de febrero

Embajada de EEUU en Venezuela
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - El general de la Marina Francis Donovan, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, llegó este miércoles 18 de febrero a Venezuela. La embajada estadounidense informó que el militar se reunió con las autoridades interinas que asumieron el poder tras la captura del exdictador Nicolás Maduro el 3 de enero, durante la Operación Resolución Absoluta ordenada por el presidente Donald Trump.

Las conversaciones "se centraron en el entorno de seguridad, en los pasos necesarios para garantizar la implementación del plan de tres fases del Presidente Donald Trump —particularmente la estabilización de Venezuela— y en la importancia de una seguridad compartida en todo el hemisferio occidental", señaló un comunicado difundido por la embajada en X.

Lee además
Imagen de fuerzas del Comando Sur de Estados Unidos.
SEGURIDAD HEMISFÉRICA

Comando Sur de EEUU tiene la mira en el régimen de Venezuela y los aliados China, Rusia e Irán
El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger EEUU, combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales 
NARCOTRÁFICO

Comando Sur reanuda operaciones contra "narcolanchas" en el Pacífico, reporta ocho muertos

Además del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, en la reunión estuvieron la encargada de Negocios de la Oficina Externa de los EEUU para Venezuela, la embajadora Laura F. Dogu, y el Subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad del Hemisferio Occidental, Joseph M. Humire.

De acuerdo con el comunicado, los funcionarios "reiteraron el compromiso de los Estados Unidos con una Venezuela libre, segura y próspera, en beneficio del pueblo venezolano, de los Estados Unidos y del hemisferio occidental".

Asimismo, el Comando Sur se comprometió a "promover la Estrategia de Seguridad Nacional colaborando con los países socios para construir un futuro seguro y próspero para el hemisferio".

Dos horas y media aproximadamente duró la operación de las fuerzas élite de EEUU en suelo de Venezuela que permitió la extracción de Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores y el traslado ante la justicia estadounidense hace un mes y medio.

Recorrido por embajada de EEUU

El general Donovan comenzó sus actividades este miércoles Caracas reuniéndose con su equipo de miembros del servicio de la Fuerza Conjunta, "una vez más vigilando las instalaciones de la embajada de los Estados Unidos, y con sus socios interinstitucionales", refirió el comunicado.

La embajada calificó la jornada "como un día histórico".

FUENTE: Con información de AFP/embajada de EEUU en Venezuela

Temas
Te puede interesar

Trump designa nuevo jefe del Comando Sur para intensificar acciones en aguas del Caribe y Pacífico

En operación conjunta con EEUU, República Dominicana incauta más de dos toneladas de cocaína

Comando Sur y embajador Mike Hammer miran a Cuba en momento de colapso total

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

De izq. a der., Raúl Guillermo Rodríguez Castro; un miembro de la escolta del dictador cubano Raúl Castro Ruz, y su hijo Alejandro Castro Espín.
EEUU

Marco Rubio habría sostenido diálogo secreto con nieto de Raúl Castro, asegura Axios

El presidente de Estados Unidos anuncia el fin de la legislación de cambio climático de Barack Obama, considerada la gran estafa verde y dañina para la industria estadounidense.
MEDIDAS

EEUU renueva emergencia que autoriza interceptar embarcaciones rumbo a Cuba

Frente al micrófono, Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade.
EN LA MIRILLA

Denuncian en Miami envío de artículos de lujo a Cuba bajo etiqueta de ayuda humanitaria

la Baraja Castrista, con 56 actores de la estructura real de poder en Cuba
RÉGIMEN

"Juego de Cartas" muestra los rostros del verdadero poder en Cuba, donde EEUU debe poner los ojos

El portaaviones USS Abraham Lincoln.
ALTO MOVIMIENTO MILITAR

EEUU apunta hacia una eventual intervención militar en Irán

Te puede interesar

la Baraja Castrista, con 56 actores de la estructura real de poder en Cuba
RÉGIMEN

"Juego de Cartas" muestra los rostros del verdadero poder en Cuba, donde EEUU debe poner los ojos

Por Graciana Álvarez
El portaaviones USS Abraham Lincoln.
ALTO MOVIMIENTO MILITAR

EEUU apunta hacia una eventual intervención militar en Irán

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
JUSTICIA

Maduro enfrenta nueva acusación en EEUU: lo señalan de vender pasaportes diplomáticos a narcos mexicanos

Florida, Estados Unidos. Venezolanos corearon consignas a favor de la libertad y en contra de la dictadura. 
VENEZUELA

Más de 320 casos de persecución del chavismo contra activistas en el exterior, denuncia ONG

De izq. a der., Raúl Guillermo Rodríguez Castro; un miembro de la escolta del dictador cubano Raúl Castro Ruz, y su hijo Alejandro Castro Espín.
EEUU

Marco Rubio habría sostenido diálogo secreto con nieto de Raúl Castro, asegura Axios