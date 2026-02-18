Jefe del Comando Sur de EEUU se reúne en Caracas con autoridades interinas

El comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general de la Marina Francis L. Donovan, fue recibido en Caracas por la encargada de Negocios de la Oficina Externa de los EEUU para Venezuela, la embajadora Laura F. Dogu, este miércoles 18 de febrero

CARACAS. - El general de la Marina Francis Donovan, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos , llegó este miércoles 18 de febrero a Venezuela . La embajada estadounidense informó que el militar se reunió con las autoridades interinas que asumieron el poder tras la captura del exdictador Nicolás Maduro el 3 de enero, durante la Operación Resolución Absoluta ordenada por el presidente Donald Trump.

Las conversaciones "se centraron en el entorno de seguridad, en los pasos necesarios para garantizar la implementación del plan de tres fases del Presidente Donald Trump — particularmente la estabilización de Venezuela— y en la importancia de una seguridad compartida en todo el hemisferio occidental", señaló un comunicado difundido por la embajada en X.

SEGURIDAD HEMISFÉRICA Comando Sur de EEUU tiene la mira en el régimen de Venezuela y los aliados China, Rusia e Irán

Además del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, en la reunión estuvieron la encargada de Negocios de la Oficina Externa de los EEUU para Venezuela, la embajadora Laura F. Dogu, y el Subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad del Hemisferio Occidental, Joseph M. Humire.

De acuerdo con el comunicado, los funcionarios "reiteraron el compromiso de los Estados Unidos con una Venezuela libre, segura y próspera, en beneficio del pueblo venezolano, de los Estados Unidos y del hemisferio occidental".

Asimismo, el Comando Sur se comprometió a "promover la Estrategia de Seguridad Nacional colaborando con los países socios para construir un futuro seguro y próspero para el hemisferio".

Dos horas y media aproximadamente duró la operación de las fuerzas élite de EEUU en suelo de Venezuela que permitió la extracción de Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores y el traslado ante la justicia estadounidense hace un mes y medio.

Recorrido por embajada de EEUU

El general Donovan comenzó sus actividades este miércoles Caracas reuniéndose con su equipo de miembros del servicio de la Fuerza Conjunta, "una vez más vigilando las instalaciones de la embajada de los Estados Unidos, y con sus socios interinstitucionales", refirió el comunicado.

La embajada calificó la jornada "como un día histórico".

FUENTE: Con información de AFP/embajada de EEUU en Venezuela