NOMINACIONES

Trump designa nuevo jefe del Comando Sur para intensificar acciones en aguas del Caribe y Pacífico

El presidente nombró al teniente general Francis L. Donovan, vicejefe del Comando de Operaciones Especiales de EEUU, a la espera de la aprobación del Senado

El general Francis Donovan.

 

 

Comando Sur de EEUU. (21 de marzo de 2018). El entrenamiento refuerza la capacidad de respuesta de EEUU en las Américas.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente de EEUU, Donald Trump, nombró al teniente general Francis L. Donovan como nuevo jefe del Comando Sur para que dirija las acciones militares en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, donde se despliegan operaciones contra el narcotráfico y más recientemente contra buques sancionados en las costas de Venezuela.

Donovan sustituye al almirante Alvin Holsey, anterior jefe de este Comando integrado por más de 1.200 efectivos militares y civiles de todas las Fuerzas Armadas estadounidenses y varias agencias federales, y se encarga de la supervisión de operaciones en la región.

Holsey se retiró hace una semana, de forma anticipada, luego de mantener diferencias internas con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, sobre las estrategias legales para enfrentar embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas que fueron atacadas.

Trump propuso ascender a Donovan al grado de general una vez que asuma el Comando Sur, lo cual debe tener primero la aprobación de la Comisión de Servicios Armados del Senado, se informó.

Nuevo jefe del Comando Sur

La designación de Donovan como nuevo jefe del Comando Sur fue anunciada por el Departamento de Guerra a través de su página web, como el primero de la lista de 11 nominaciones clave para las unidades operativas militares de EEUU.

Se designa el “Teniente General del Cuerpo de Marines Francis L. Donovan para nombramiento al grado de general, con asignación como comandante, Comando Sur de los EEUU, Doral, Florida. Donovan se desempeña actualmente como vicecomandante, Comando de Operaciones Especiales de los EEUU, Pentágono, Washington, D. C.”, se lee en el aviso oficial.

Según el portal del Comando de Operaciones Especiales, el militar nominado es especialista en infantería, reconocimiento y operaciones especiales y “ha servido en operaciones de combate, contingencia y expedicionarias en el mar, desde el mar y en tierra”.

De ser aprobado el nombramiento por el Senado, Donovan tendrá a su cargo el controvertido despliegue de buques y aviones de guerra con sus efectivos, en las aguas internacionales del Caribe y del Pacífico, y las operaciones de tierra que Trump anunció recientemente en suelo de Venezuela, contra el tráfico de drogas.

La semana pasada, Trump declaró al régimen de Maduro en Venezuela "organización terrorista extranjera designada" al considerar que este usa los recursos del país para su sostén y el de operaciones ilícitas, en el marco del bloqueo de tanqueros sancionados que transportan petróleo venezolano.

Maduro ha considerado que estas acciones son una "peligrosa amenaza", lo cual será debatido en el Consejo de Seguridad de la ONU el martes próximo.

FUENTE: Con información de war.gov; cnnenespañol

