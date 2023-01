Jefe de despacho de Casa Blanca renuncia a su cargo

Klain también se va en un momento en que la Casa Blanca batalla para contener los efectos del escándalo por el hallazgo de documentos clasificados que datan de cuando Biden era vicepresidente, que mantuvo por seis años de manera irregular en su casa en Wilmington, Delaware, y en su antiguo instituto en Washington, financiado por China. El secretario de Justicia, Merrick Garland, un aliado de Biden, quien enfrenta criticas por el trato diferenciado con respecto a los documentos encontrados al expresidente Donald Trump, cuya residenciada fue allanada por el FBI por órdenes de Garland, se vio obligado a designar un consejo especial para investigar el asunto.

Las razones por las que Klein abandona el cargo son desconocidas hasta ahora.

El abogado de 59 años se había desempeñado en ese cargo para Biden cuando este ejerció como vicepresidente de Barack Obama, que gobernó entre 2009 y 2016.

La persona familiarizada con los planes de Klain no estaba autorizada para hablar del asunto públicamente y lo hizo bajo condición de anonimato para confirmar el acontecimiento, que primero reportó The New York Times.

La Casa Blanca no regresó llamadas ni respondió correos electrónicos en busca de comentarios sobre la partida anticipada de Klain.

Ahora que los republicanos vuelven a tener mayoría en la Cámara de Representantes, la Casa Blanca se prepara para tener una postura más defensiva. Legisladores republicanos planean varias pesquisas sobre el gobierno de Biden para examinar todo —desde el caótico retiro de Estados Unidos de Afganistán hasta las políticas fronterizas estadounidenses. Los republicanos prometen investigar al hijo del presidente, Hunter Biden.

FUENTE: Con información de AP