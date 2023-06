Juneteenth: ¿Cómo pueden celebrar el nuevo feriado?

Desde que fue designado como feriado federal en 2021, el Juneteenth —o Día de la emancipación de los esclavos en Estados Unidos— se ha vuelto algo reconocido universalmente, más allá de las comunidades afroamericanas de la nación. Mucha gente tiene el día libre en el trabajo o la escuela, y hay una gran cantidad de festivales callejeros, ferias, conciertos y otros eventos.

Aquellos estadounidenses que nunca dieron al feriado del 19 de junio más de un pensamiento pasajero pueden preguntarse: ¿hay una forma “correcta” de celebrar el Juneteenth?

Para los principiantes y aquellos que repasan la historia, aquí hay algunas respuestas:

¿Es el Juneteenth un día solemne de remenbranza o más bien es una fiesta?

Eso solo depende de lo que quiera. Las festividades de Juneteenth tienen sus raíces en comidas al aire libre y parrilladas. Cuando comenzó a celebrarse —como el verdadero Día de la Independencia de los afroestadounidenses—, había reuniones grandes y estridentes entre familias anteriormente esclavizadas, muchas de las cuales habían sido separadas.

Esas reuniones fueron especialmente revolucionarias porque estaban libres de medidas restrictivas conocidas como “Black Codes” (Códigos negros), aplicadas en los estados confederados, que controlaban si los esclavos liberados podían votar, comprar propiedades, reunirse para rendir culto y otros aspectos de la vida cotidiana.

Alan Freeman, de 60 años, creció celebrando el Juneteenth cada año en Houston, a 80 kilómetros (50 millas) al norte de Galveston. El comediante, que produce el primer Festival de Comedia Juneteenth de Galveston el sábado, tiene recuerdos vívidos del humo que impregnaba todo su vecindario porque mucha gente usaba sus asadores para comidas de celebración al aire libre. Usted podía ir a la casa de cualquier persona y ser bienvenido para unirse a la fiesta, que podía incluir pollo y carne de res a la parrilla y otros platillos regionales: carnes secas, pescado frito y plátanos jamaicanos.

“Es donde comencé a ver realmente la unidad negra, porque me di cuenta de que ese era el único día que los afroestadounidenses consideraban como nuestro”, explica Freeman. “El único feriado que fue nuestro. No tuvimos que compartirlo con nadie. Y se trataba de la libertad porque lo que entendíamos es que estábamos emancipados de la esclavitud. Pero había muchas actividades hermosas”.

Otros pueden optar por tratar al Juneteenth como un día de descanso y remembranza. Eso puede significar realizar servicio comunitario, asistir a un panel educativo o tomarse un tiempo libre.

Lo importante es hacer que las personas sientan que tienen opciones sobre cómo observar la ocasión, opina el doctor David Anderson, pastor negro y director general de Gracism Global, una firma de consultoría que ayuda a los líderes a navegar conversaciones para zanjar diferencias de raza y cultura.

“Al igual que el día festivo de Martin Luther King, decimos que es un día de servicio y mucha gente realizará cosas. Hay muchas otras personas que simplemente dicen: ‘Aprecio al doctor King, veré qué hay en la televisión y descansaré’”, expresa Anderson. “No quiero que la gente se sienta culpable por eso. Lo que quiero hacer es dar siempre a la gente común una opción”.

¿Y si nunca ha celebrado el Juneteenth?

Anderson, de 57 años, de Columbia, Maryland, nunca hizo nada en Juneteenth en su juventud. No se enteró de esa fecha hasta que tenía treinta y tantos años.

“Creo que muchas personas no saben de esto, que incluso son de mi color, como hombre afroamericano. Incluso si escuchaste sobre eso y lo sabías, no lo celebrabas”, relata Anderson. “Era solo como una parte de la historia. No era una celebración de la historia”.

Para muchos afroestadounidenses, cuanto más lejos de Texas crecieron, más probable era que no tuvieran celebraciones grandes de Juneteenth con regularidad. En el sur del país, el día puede variar con base en cuándo llegó la noticia de la emancipación a cada estado.

Anderson no planea realizar ningún evento especial, aparte de dar a sus empleados el viernes y el lunes libres. En realidad, Anderson piensa en que es este fin de semana se celebra el Día del Padre.

“Si puedo juntar el Día del Padre y el Juneteenth para estar con mi familia y honrarlos, eso sería maravilloso”, señala.

¿Qué tipó de eventos públicos de Juneteenth ocurren en EEUU?

Busque en línea y encontrará una mezcla variada de reuniones en las principales ciudades y suburbios que difieren en alcance y tono. Algunos son festivales más carnavalescos con camiones de comida, artesanías y desfiles. En esos festivales, es probable que encuentre acceso a profesionales de la salud, las finanzas y los recursos comunitarios. También hay conciertos y desfiles de moda para resaltar la excelencia y la creatividad negra. Para quienes quieran mirar al pasado, muchas organizaciones y universidades organizan paneles para recordar a la gente la historia de Juneteenth.

¿Qué comida se ofrece?

Aparte de la parrillada, el color rojo ha sido un hilo común para la comida de Juneteenth a lo largo de generaciones. El rojo simboliza el derramamiento de sangre y el sacrificio de los antepasados esclavizados. Un menú de Juneteenth podría incorporar platillos como costillas asadas u otras carnes rojas, sandía y pastel red velvet (terciopelo rojo). En la mesa pueden estar presentes bebidas como el ponche de frutas y el Kool-Aid rojo.

¿Importa cómo celebres el Juneteenth si no eres afroamericano?

La doctora Karida Brown, profesora de Sociología en la Universidad de Emory y cuya investigación se centra en la raza, dijo que no hay razón para sentirse incómodo por querer reconocer el Juneteenth si uno no tiene vínculos personales o no es negro. De hecho, recomienda adoptarlo.

“Replantearía eso y desafiaría a mis amigos no negros que quieran apoyarse en el Juneteenth y celebrar”, manifiesta Brown. “Es absolutamente tu historia. Es absolutamente una parte de tu experiencia... ¿No es esto toda nuestra historia? Lo bueno, lo malo, lo feo, la historia de la emancipación y la libertad de tus hermanos y hermanas negros bajo la Constitución de la ley”.

Si desea aportar algo de autenticidad a su reconocimiento del Juneteenth, infórmese. Asistir a un festival callejero o frecuentar un negocio propiedad de negros es un buen comienzo, pero también sería bueno “mejorar su mente”, afirma Anderson.

“Eso dura más que una celebración”, agrega Anderson. “Creo que los ciudadanos negros también deben hacerlo porque es nuevo para nosotros en Estados Unidos también. Pero para las personas que no son negras, si pudieran leer sobre este tema y leer sobre la historia negra más allá de Martin Luther King y Rosa Parks, eso me demostraría que de verdad te tomas en serio tu crecimiento en esta área”.

Si tiene dificultades para celebrar el día “éticamente”, Brown también sugirió ampliar su conocimiento de por qué el día feriado es tan importante. Eso puede ser mediante la lectura o al asistir a un evento o a un museo de historia afroestadounidense si tiene uno cerca.

“Ten esa experiencia humana completa de verte a ti mismo en y a través de los ojos de otros, incluso si esa no es tu propia experiencia de vida”, señala. “Ese es un acto humano radical que es asombroso y debe ser alentado y celebrado”.

¿Hay otros nombres para el Juneteenth?

A lo largo de las décadas, el Juneteenth también ha sido llamado el Día de la Libertad, el Día de la Emancipación, el 4 de Julio Negro y el segundo Día de la Independencia, entre otros.

“Porque en 1776, el 4 de julio, cuando celebramos la libertad y todo eso, eso no incluyó a mis descendientes”, explica Brown. “Los negros en Estados Unidos todavía estaban esclavizados. Así que esa festividad siempre venía con un tinte agridulce”.

¿Hay una felicitación o mensaje apropiado para el Juneteenth?

Es típico desear a la gente un “Feliz Juneteenth” o un “Feliz Teenth”, manifiesta Freeman, el comediante.

“¿Ves cómo en Navidad la gente se desea ‘Feliz Navidad’ y ni siquiera se conocen? Puedes recibir una ‘Feliz Navidad’ de todos. Esto es lo mismo”, añade Freeman.

No importa de qué raza seas, “sin duda” provocarás una sonrisa si pronuncias cualquiera de las dos felicitaciones, agrega.

“Creo que cuando una persona no negra celebra el Juneteenth... es su única oportunidad para tener una voz, para participar”.