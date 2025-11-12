jueves 13  de  noviembre 2025
Justicia imputa en EEUU a piloto del régimen cubano involucrado en derribo de avionetas de Hermanos al Rescate

Luis Raúl González-Pardo dijo en abril que no había recibido entrenamiento militar ni servido en ninguna unidad, cuando en realidad fue un piloto de la Fuerza Aérea militar del régimen cubano por 29 años

Pamela Bondi, fiscal general de EEUU, con Kash Patel, director del FBI.

FBI

FBI
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI- La justicia estadounidense imputó a un ciudadano cubano, piloto de la fuerza aérea del régimen castrista durante 29 años, que entró a Estados Unidos tras mentir sobre su pasado al servicio de la dictadura.

Este individuo enfrenta ahora acusaciones penales por fraude migratorio, al mentir cuando solicitó la residencia en Estados Unidos y se enfrenta a una condena de 15 años de prisión, informó este miércoles 12 de noviembre el gobierno estadounidense.

En 2024, la llegada de Luis Raúl González-Pardo Rodríguez a Estados Unidos indignó a activistas cubanos y políticos floridanos, como el actual secretario de Estado Marco Rubio, que acusaron al piloto de estar involucrado en el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos persiguieron y derribaron dos avionetas de Hermanos al Rescate en el estrecho de Florida, matando a cuatro personas. Según activistas cubanos, González-Pardo Rodríguez estuvo implicado en esa operación.

Denuncias de Rick Scott y Marco Rubio en 2024

El año pasado, cuatro políticos de Florida —entre ellos el senador Rick Scott y el entonces senador Rubio— enviaron una carta a la administración demócrata de Joe Biden (2021-2025) para protestar por el ingreso al país del piloto con el llamado "permiso humanitario" otorgado a algunos cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses.

La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, señaló en un comunicado: "El pasado de este hombre como piloto militar durante mucho tiempo del malvado régimen de [líder comunista Fidel] Castro, que ha causado un sufrimiento incalculable al pueblo cubano, debería haber ocupado un lugar destacado en su expediente de inmigración".

La Fiscalía lo acusa de fraude, uso indebido de visados, permisos y otros documentos, y por realizar declaraciones falsas a una agencia federal. De ser declarado culpable de todos esos cargos, el acusado se enfrenta a una pena máxima de 15 años de prisión.

De acuerdo con la acusación, González-Pardo Rodríguez presentó una solicitud en abril de este año para obtener la residencia permanente en Estados Unidos.

Durante el proceso, declaró que nunca había recibido entrenamiento militar ni servido en ninguna unidad militar o policial, cuando en realidad fue piloto de la dictadura en Cuba entre [1980 y 2009].

