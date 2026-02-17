martes 17  de  febrero 2026
JUICIO EN EEUU

Justicia retrasa para el 26 de marzo segunda audiencia de Maduro

En su primera comparecencia ante la justicia estadounidense el 5 de enero, el narcodictador Maduro, de 63 años, se declaró inocente de los cargos de tráfico de drogas

Nicolás Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York el 5 de enero.&nbsp;

Nicolás Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York el 5 de enero. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La justicia estadounidense postergó del 17 al 26 de marzo la próxima audiencia del derrocado presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una corte federal de Nueva York.

El motivo de esta solicitud de aplazamiento, presentada con el consentimiento de la defensa del narcodictador y concedida por el juez encargado del caso, es que la fiscalía alega "problemas de planificación y logística", sin especificar más detalles.

En su primera comparecencia ante la justicia estadounidense el 5 de enero, dos días después de su captura en una operación militar estadounidense en Caracas, el narcodictador Maduro, de 63 años, se declaró inocente de los cargos de tráfico de drogas y afirmó ser un "prisionero de guerra".

Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también comparecerá ante el tribunal el 26 de marzo.

Maduro, que gobernó Venezuela entre marzo de 2013 y enero de 2026, fue sustituido de forma interina por la que fuera su vicepresidenta desde 2018, Delcy Rodríguez.

FUENTE: Con información de AFP.

