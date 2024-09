Kamala Harris rebaja las expectativas y pide "no prestar demasiada atención a las encuestas"

WASHINGTON — La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre, Kamala Harris , intenta rebajar las expectativas en torno a su campaña y pidió "no prestar demasiada atención a las encuestas ", que en las últimas semanas han dado un giro y en la mayoría de los casos la sitúan por encima de su principal rival, el expresidente Donald Trump .

Una reciente encuesta realizada por el diario progresista The New York Times y el Siena College revela que Trump aventaja a Harris a nivel nacional. Según el diario prodemocráta la ventaja de Trump es de 1%. Trump tiene 48% y Harris 47%. El medio afirma que el apoyo a Harris se ha "desvanecido".

"No sería difícil de explicar si el apoyo de la vicepresidenta Harris realmente se ha desvanecido un poco en las últimas semanas. Después de todo, se estaba beneficiando de un entorno noticioso ideal: un mes ininterrumpido de cobertura elogiosa desde la salida del presidente Joe Biden de la carrera en julio hasta la convención demócrata en agosto. Es posible que se encontrara en un momento de euforia política; de ser así, tendría sentido que se desinflara en las dos semanas sin incidentes transcurridas desde la convención", escribió Nate Cohn, analista político de ese medio que se muestra sorprendido por el avance de Trump en el sondeo.

Harris sostiene que faltan varias semanas para la elección. "Faltan 46 días para las elecciones y, por lo que sabemos, esta será una carrera reñida hasta el final. Así que no prestemos demasiada atención a las encuestas porque, seamos claros, somos los menos favorecidos en esta carrera y tenemos mucho trabajo duro por delante", dijo Harris durante un mitin electoral en Wisconsin, según informaciones recogidas por el portal The Hill.

Harris se presentó como candidata demócrata después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fuese obligado por la cúpula del Partido Demócrata a dar un paso al lado tras varias semanas sufriendo críticas en las que se ponía en duda su estado de salud, y especialmente por el mal desempeño en un debate electoral con Trump.

Es la primera encuesta nacional no partidista en un mes en que Donald Trump aventaja a la vicepresidenta; casi el 30 por ciento de los votantes dijo que necesitaban saber más sobre ella, afirma The New York Times y el Siena College.

Y es que la candidata se muestra reacia a las conferencias de prensas y a las entrevistas. Las pocas entrevistas que ha concedido se muestra incoherente, falta de dominio de los temas de Estado, risas fuera de tono en escenarios serios, y uso excesivo del lenguaje corporal, que le han válido críticas en las redes sociales.

De acuerdo con el medio, ni el hecho que la candidata demócrata Kamala Harris mostró una mejor actuación en el debate, según las encuestas, ni el apoyo dado por la cantante Taylor Swift han hecho despegar a la vicepresidenta frente al candidato republicano y expresidente Donald Trump, según la última encuesta publicada este domingo por de ABC News/Ipsos.

Las últimas encuestas no reflejan la opinión de los votantes tras el segundo intento de asesinato contra el expresidente Trump.

FUENTE: Redacciòn y Europa Press