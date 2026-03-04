Manny Morales se postula para liderar policía de La Habana en una Cuba libre

MIAMI. - El jefe del Departamento de Policía de Miami, Manuel ‘Manny’ Morales, ofreció su liderazgo para encabezar una reforma integral de los cuerpos de seguridad en una Cuba libre y no dudó en postularse como jefe policial de La Habana.

Morales, en declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS , dijo que fundamenta su propuesta en la necesidad de exportar el modelo de vigilancia civil y de respeto a los derechos humanos hacia La Habana para sustituir el actual sistema de represión y control político.

Esta iniciativa surge en un contexto de máxima presión diplomática y económica de la administración estadounidense encabezada por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, que busca forzar un cambio de régimen en la isla.

En tanto, el ofrecimiento del líder policial de Miami se produce en momentos en que el oficial se alista para dejar la institución en octubre próximo, luego de 32 años de servicio ininterrumpido que se cumplen este miércoles 4.

Modelo de transición

Morales puso de relieve su trayectoria como policía militar del Ejército de EEUU, específicamente durante la Operación Causa Justa en 1989, cuando participó en el entrenamiento de la nueva Fuerza Pública panameña tras el derrocamiento de Manuel Noriega.

“Mi mayor anhelo consiste en formar parte del equipo de transición y liderar la reforma profunda de la policía cubana; mi disposición para asumir la jefatura en La Habana o a nivel nacional es absoluta”, afirmó Morales.

El jefe policial enfatizó que su objetivo primordial radica en la desmilitarización del orden público para garantizar una estabilidad social duradera.

Explicó que su propuesta consiste en aplicar los estándares de profesionalismo y descentralización que rigen en Miami para que el ciudadano recupere la confianza en las autoridades cubanas.

“Poseo el conocimiento y la voluntad necesarios para transformar el actual brazo del autoritarismo en una institución policial democrática que sirva al pueblo y no a una ideología”, subrayó el jefe de la policía de Miami al presentar su plan de trabajo.

Cerco diplomático y respaldo del exilio

Esta postulación del jefe Morales complementa el reciente "Acuerdo de Liberación" firmado por organizaciones del exilio y la resolución 11-A7 de la Junta de Comisionados de Miami-Dade.

Ambos documentos exigen que la comunidad cubanoamericana posea un asiento en la mesa de decisiones de Washington, especialmente bajo la gestión del secretario Rubio.

“Es el momento de replicar en nuestra patria el éxito y la prosperidad que los cubanos alcanzamos en esta gran nación; lo que este grupo de inmigrantes logró en Estados Unidos no tiene precedentes y ahora debemos llevar esa excelencia de vuelta a la isla”, aseveró Morales.

La estrategia de Morales se alinea con la política de "presión máxima" de la Casa Blanca, que incluye el bloqueo total de combustibles y la exclusión de Cuba de los mercados financieros internacionales.

Ante un escenario de colapso inminente, el líder policial hizo un llamado directo a las autoridades federales para que consideren su experiencia técnica en la fase de estabilización del país.

Su propuesta busca que la transición no solo sea política, sino institucional, con el fin de evitar vacíos de poder que comprometan la seguridad de la población civil durante el restablecimiento de la democracia en Cuba.

Espere la entrevista completa con Manuel ‘Manny’ Morales en nuestra edición impresa y en www.diariolasamericas.com