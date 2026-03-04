miércoles 4  de  marzo 2026
INSóLITO

Demócratas presentan plan en el Senado para detener acciones contra régimen iraní

Los llamados demócratas defienden el régimen del Ayatolá que acaba de asesinar en apenas semanas a 35.000 personas, otra de las demandas inauditas del nuevo Partido Demócrata

El senador demócrata por Virginia Tim Kaine

El senador demócrata por Virginia Tim Kaine

TOM BRENNER / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los demócratas radicales del Senado de Estados Unidos prevén votar este miércoles una resolución para limitar las acciones militares de Washington y en especial del presidente Donald J. Trump contra el régimen iraní.

Es decir, los llamados "demócratas" defienden el régimen del Ayatolá que acaba de asesinar en apenas semanas a 35.000 personas, otra de las demandas inauditas del nuevo Partido Demócrata en apoyo a todas las dictaduras y a regímenes asesinos.

Lee además
Un avión de la fuerza aérea de Estados Unidos en el portaaviones USS Abraham Lincoln.
ESCALADA MILITAR

Trump: "Prácticamente todo el régimen en Irán ha sido destruido"
El presidente socialista de España Pedro Sánchez.
CASA BLANCA

Trump advierte sobre comercio con España por postura hostil de Sánchez

Los líderes de la mayoría republicana en el Congreso aseguran que el texto está condenado al fracaso.

La votación tendrá lugar en el quinto día de la histórica ofensiva de EEUU e Israel para acabar de una vez con el régimen tiránico de los Ayatolá. Ya fueron eliminados el denominado líder supremo, Alí Jamenei, y casi todas las figuras de alto rango militar y político en Teherán.

La resolución, presentada por el demócrata Tim Kaine y el cuestionable republicano Rand Paul, exigiría la retirada de las fuerzas estadounidenses de las hostilidades contra Irán a menos que el Congreso autorice la campaña. Ya se ha repetido decenas de veces de que el Presidente no necesita ninguna autorización de los congresistas para este tipo de operaciones militares para garantizar la seguridad de EEUU y sus ciudadanos en el exterior.

El fracasado rumbo de la izquierda en EEUU

Sin embargo, la izquierda sigue empecinada en lo mismo, sólo con el propósito de entorpecer la labor del presidente Trump.

El Senado se compone de 53 republicanos y 47 demócratas. Si todos los senadores votan, los demócratas necesitan al menos cuatro republicanos que se sumen a Paul. Un demócrata, el honesto y con sentimiento real americano, John Fetterman, de Pennsylvania ya dijo que se opondrá.

Si bien el Congreso es el único habilitado por la Constitución para declarar la guerra, una ley de 1973 permite al Presidente iniciar una intervención militar limitada para responder a una situación de emergencia creada y el inminente peligro para Estados Unidos.

En el video en el que anunció la operación el sábado, Trump se refirió precisamente la amenaza "inminente" que representaba Irán. Por supuesto, los demócratas en contra y en defensa de las dictaduras y los regímenes asesinos.

Incluso en caso de aprobación, la resolución probablemente no sobreviviría a un veto presidencial, ya que entonces serían necesarias dos terceras partes de los votos en ambas Cámaras.

Los demócratas reconocen que el texto es otra acción de su circo político antiTrump y antiamericano, como lo demostró el Presidente en su discurso del Estado de la Unión.

FUENTE: Con información con AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump descarta al hijo del sah para asumir el mando en Irán

Cómo ver el Discurso sobre el Estado de la Unión

EEUU: "Lanzamiento de misiles de Irán cae un 86% respecto al primer día"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano. 
VENEZUELA

A dos meses de la captura de Maduro, su hijo dice: "Hay garantizar la hegemonía absoluta" del chavismo

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Tensiones

Ministro de Exteriores de Israel arremete contra el "pobre" Pedro Sánchez: "Le quitaron a Maduro y a Jamenei"

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega a una sesión informativa con los líderes del Congreso bicameral en el Capitolio, el 5 de enero de 2026 en Washington, DC.
CONFLICTO ARMADO

Submarino de EEUU hunde a un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka

Una vista del exclusivo distrito de Dubai Marina en Dubái el 3 de marzo de 2026.
Escalada del conflicto

EEUU e Israel bombardean Teherán, Irán amenaza a Medio Oriente con ataques a "centros económicos" y a Europa

Vista aérea parcial de Miami International Airport. 
CRISIS REGIONAL

Aerolíneas que vuelan desde Miami al Medio Oriente suspenden operaciones

Te puede interesar

Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos.
OPERACION CONJUNTA

EEUU: "Lanzamiento de misiles de Irán cae un 86% respecto al primer día"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El senador demócrata por Virginia Tim Kaine
INSóLITO

Demócratas presentan plan en el Senado para detener acciones contra régimen iraní

Los 12 arrestados: situación judicial variada entre fianza, comparecencias y retención migratoria.
FRAUDE INVESTIGATIVO

Operativo en Florida deja 12 arrestados por presunto fraude en licencias de seguros

Manuel Manny Morales, jefe de la Policía de Miami.
PROPUESTA

Manny Morales se postula para liderar policía de La Habana en una Cuba libre

La presidenta de México Claudia Sheinbaum acepta la cooperación de EEUU en la lucha contra las drogas, pero a la soberanía. - AFP
NARCOTRÁFICO

México incauta más de 100,000 pastillas de fentanilo en Sinaloa