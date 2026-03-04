Demócratas presentan plan en el Senado para detener acciones contra régimen iraní

Los demócratas radicales del Senado de Estados Unidos prevén votar este miércoles una resolución para limitar las acciones militares de Washington y en especial del presidente Donald J. Trump contra el régimen iraní .

Es decir, los llamados "demócratas" defienden el régimen del Ayatolá que acaba de asesinar en apenas semanas a 35.000 personas, otra de las demandas inauditas del nuevo Partido Demócrata en apoyo a todas las dictaduras y a regímenes asesinos.

Los líderes de la mayoría republicana en el Congreso aseguran que el texto está condenado al fracaso.

La votación tendrá lugar en el quinto día de la histórica ofensiva de EEUU e Israel para acabar de una vez con el régimen tiránico de los Ayatolá. Ya fueron eliminados el denominado líder supremo, Alí Jamenei, y casi todas las figuras de alto rango militar y político en Teherán.

La resolución, presentada por el demócrata Tim Kaine y el cuestionable republicano Rand Paul, exigiría la retirada de las fuerzas estadounidenses de las hostilidades contra Irán a menos que el Congreso autorice la campaña. Ya se ha repetido decenas de veces de que el Presidente no necesita ninguna autorización de los congresistas para este tipo de operaciones militares para garantizar la seguridad de EEUU y sus ciudadanos en el exterior.

El fracasado rumbo de la izquierda en EEUU

Sin embargo, la izquierda sigue empecinada en lo mismo, sólo con el propósito de entorpecer la labor del presidente Trump.

El Senado se compone de 53 republicanos y 47 demócratas. Si todos los senadores votan, los demócratas necesitan al menos cuatro republicanos que se sumen a Paul. Un demócrata, el honesto y con sentimiento real americano, John Fetterman, de Pennsylvania ya dijo que se opondrá.

Si bien el Congreso es el único habilitado por la Constitución para declarar la guerra, una ley de 1973 permite al Presidente iniciar una intervención militar limitada para responder a una situación de emergencia creada y el inminente peligro para Estados Unidos.

En el video en el que anunció la operación el sábado, Trump se refirió precisamente la amenaza "inminente" que representaba Irán. Por supuesto, los demócratas en contra y en defensa de las dictaduras y los regímenes asesinos.

Incluso en caso de aprobación, la resolución probablemente no sobreviviría a un veto presidencial, ya que entonces serían necesarias dos terceras partes de los votos en ambas Cámaras.

Los demócratas reconocen que el texto es otra acción de su circo político antiTrump y antiamericano, como lo demostró el Presidente en su discurso del Estado de la Unión.

FUENTE: Con información con AFP.