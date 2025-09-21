domingo 21  de  septiembre 2025
MMA

Conor McGregor confirma pelea contra Michael Chandler en histórico evento UFC en la Casa Blanca

El excampeón de dos divisiones de la UFC, Conor McGregor, aseguró que estará presente en el histórico evento de la UFC en la Casa Blanca

El peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, habla desde un podio en la Casa Blanca, el 17 de marzo de 2025.

El peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, habla desde un podio en la Casa Blanca, el 17 de marzo de 2025.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El excampeón de dos divisiones de la UFC, Conor McGregor, aseguró este viernes en Fox & Friends que estará presente en el histórico evento de la UFC en la Casa Blanca, previsto de manera tentativa para junio de 2026.

“I’m on it. I am. This is me”, dijo McGregor al confirmar su regreso al octágono. Al ser consultado por su rival, no dudó: “Michael Chandler”.

Lee además
Clayton Kershaw #22 de los Dodgers de Los Ángeles saluda a la afición al ser retirado del juego durante la quinta entrada contra los Gigantes de San Francisco en el Dodger Stadium el 19 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California. 
Béisbol

Clayton Kershaw se despide del Dodger Stadium con una ovación histórica
El delantero español del Barcelona #07 Ferran Torres (C) celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el Getafe CF en el Estadio Johan Cruyff en Barcelona el 21 de septiembre de 2025.
Fútbol

Barcelona sigue de cerca al Real Madrid con triunfo ante el Getafe

El irlandés explicó que la rivalidad nació en el reality The Ultimate Fighter, donde ambos compartieron protagonismo y protagonizaron un intenso ida y vuelta. “Es un buen tipo, duro. The Mac está emocionado de volver, sin duda”, señaló McGregor.

Dana White aún no confirma los combates

Aunque McGregor adelantó su participación, el CEO de UFC, Dana White, fue más cauto y aclaró que la cartelera oficial del evento en la Casa Blanca no se anunciará hasta febrero de 2026.

“Vamos a construir la mejor cartelera de todos los tiempos para la Casa Blanca”, dijo White en Special Report with Bret Baier en Fox News. “Conor y yo hemos estado hablando de manera constante. Él quiere mucho esta pelea. A su nivel, necesitas nuevas motivaciones, y el evento en la Casa Blanca lo ha motivado por completo”.

Regreso de McGregor tras larga inactividad

McGregor, de 37 años, no pelea desde julio de 2021, cuando sufrió una dura derrota por nocaut en el primer asalto y una fractura en la pierna durante su trilogía frente a Dustin Poirier.

Su esperado regreso frente a Chandler, en un escenario sin precedentes como el jardín sur de la Casa Blanca, promete ser uno de los eventos más mediáticos y comentados en la historia de la UFC.

Temas
Te puede interesar

Alcaraz cae derrotado en la Laver Cup

Messi lidera el triunfo de Inter Miami con una actuación estelar

Verstappen arrasa en Bakú y logra su segunda victoria consecutiva

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. junto a Andrés Manuel López Obrador durante la ceremonia de investidura el 1 de octubre de 2024
ESCÁNDALO

Claudia Sheinbaum en jaque mate por un caso que apunta a los carteles de droga de México

Imagen del Centro Nacional de Huracanes monitoreando la Tormenta Tropical Gabrielle en el Atlántico subtropical central. Fecha: 21 de septiembre 2025.
ALERTA

Tormenta Gabrielle gana fuerza y se perfila como huracán en el Atlántico

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicò fotografías de los primeros deportados.
Deportaciones

Trump da ultimátum a Maduro para que reciba a sus presos y advierte de consecuencias "incalculables" si no acepta

Taylor Fritz del Equipo Mundial, el extenista Roger Federer, el jugador de la NBA Steph Curry de los Golden State Warriors y Carlos Alcaraz del Equipo Europeo posan antes de un partido individual durante el segundo día de la Laver Cup 2025 en el Chase Center el 20 de septiembre de 2025 en San Francisco, California. 
Tenis

Alcaraz cae derrotado en la Laver Cup

Terroristas de Hamás.
Política

Canadá, Reino Unido y Australia reconocen al Estado palestino; Israel afirma que es "recompensa al terrorismo"

Te puede interesar

Imagen referencial.
SIGUE LA CONTROVERSIA

Armas a la vista en Florida, ¿más seguridad o mayor peligro?

Por DANIEL CASTROPÉ
Decenas de miles de personas se reunieron para rendir homenaje al activista conservador Charlie Kirk en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, el 21 de septiembre de 2025.
EEUU

Trump encabeza homenaje en memoria del líder conservador Charlie Kirk ante miles de seguidores

Logo de la plataforma china TikTok, que ahora tiene posible o posibles compradores en EEUU.
Guerra tecnológica

La saga de Tiktok, el posible "final" de otro capítulo expansionista de China

Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
Mano de obra extranjera

EEUU aclara que tarifa de $100.000 para emisión de visa H1-B aplica solo a nuevas solicitudes

Vista frontal del Capitolio en Washington.
EEUU

Congresistas advierten de sanciones a países que reconozcan al Estado palestino: "Es un peligroso precedente"