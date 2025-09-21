Conor McGregor confirma pelea contra Michael Chandler en histórico evento UFC en la Casa Blanca

El peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, habla desde un podio en la Casa Blanca, el 17 de marzo de 2025.

El excampeón de dos divisiones de la UFC , Conor McGregor , aseguró este viernes en Fox & Friends que estará presente en el histórico evento de la UFC en la Casa Blanca , previsto de manera tentativa para junio de 2026.

“I’m on it. I am. This is me”, dijo McGregor al confirmar su regreso al octágono. Al ser consultado por su rival, no dudó: “Michael Chandler”.

El irlandés explicó que la rivalidad nació en el reality The Ultimate Fighter, donde ambos compartieron protagonismo y protagonizaron un intenso ida y vuelta. “Es un buen tipo, duro. The Mac está emocionado de volver, sin duda”, señaló McGregor.

Dana White aún no confirma los combates

Aunque McGregor adelantó su participación, el CEO de UFC, Dana White, fue más cauto y aclaró que la cartelera oficial del evento en la Casa Blanca no se anunciará hasta febrero de 2026.

“Vamos a construir la mejor cartelera de todos los tiempos para la Casa Blanca”, dijo White en Special Report with Bret Baier en Fox News. “Conor y yo hemos estado hablando de manera constante. Él quiere mucho esta pelea. A su nivel, necesitas nuevas motivaciones, y el evento en la Casa Blanca lo ha motivado por completo”.

Regreso de McGregor tras larga inactividad

McGregor, de 37 años, no pelea desde julio de 2021, cuando sufrió una dura derrota por nocaut en el primer asalto y una fractura en la pierna durante su trilogía frente a Dustin Poirier.

Su esperado regreso frente a Chandler, en un escenario sin precedentes como el jardín sur de la Casa Blanca, promete ser uno de los eventos más mediáticos y comentados en la historia de la UFC.