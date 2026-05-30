La innovación no es suficiente: asegurar el camino desde el descubrimiento hasta la ventaja operativa

Estados Unidos sigue siendo una de las naciones más innovadoras del mundo, con instituciones de investigación incomparables, laboratorios nacionales, organizaciones de defensa, universidades y empresas tecnológicas del sector privado. Sin embargo, la invención por sí sola no garantiza una ventaja estratégica. En una era de acelerada competencia entre grandes potencias, los adversarios no necesitan superar a Estados Unidos en innovación en todos los dominios. Pueden observar, recopilar, robar, adaptarse, contrarrestar y explotar tecnologías emergentes antes de que estas estén plenamente protegidas, transferidas, integradas y desplegadas.

El desafío ante el gobierno y la industria ya no consiste simplemente en descubrir el próximo gran avance. La pregunta más urgente es cómo asegurar el camino desde el descubrimiento hasta la ventaja operativa. Ese camino requiere una transferencia tecnológica disciplinada, seguridad de la investigación, ciberseguridad, conciencia sobre la cadena de suministro, alineación de adquisiciones, preparación de la fuerza laboral y una conexión deliberada entre la innovación y los resultados de misión.

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Durante una discusión reciente sobre el futuro de la guerra, expuse el punto de manera directa: “La innovación no es suficiente. La verdadera pregunta es qué tan rápido podemos proteger, transferir, integrar y operacionalizar la tecnología antes de que un adversario la explote o la contrarreste.”

Para las organizaciones de seguridad nacional, este es el desafío central de la próxima década: proteger la innovación estadounidense mientras se acelera su transición hacia el uso operativo.

Introducción: la trampa de la innovación

Estados Unidos ha considerado durante mucho tiempo la innovación como una de sus mayores ventajas estratégicas. Desde la investigación y el desarrollo avanzados hasta la modernización militar, la inteligencia artificial, la autonomía, los sistemas espaciales, las capacidades cibernéticas, la biotecnología, la ciencia cuántica y la manufactura avanzada, Estados Unidos continúa generando ideas y tecnologías extraordinarias.

La innovación, por sí sola, no es suficiente; un descubrimiento no se convierte en una ventaja hasta que es protegido, madurado, transferido, integrado, adoptado y sostenido dentro del entorno operativo. Un prototipo no disuade a un adversario. Un esfuerzo de investigación prometedor no crea superioridad operativa a menos que atraviese el difícil camino de alineación programática, financiamiento, pruebas, adquisiciones, despliegue y adopción por parte del usuario. Una tecnología revolucionaria no sigue siendo una ventaja si un adversario puede observarla, robarla, comprometerla, realizar ingeniería inversa sobre ella o desarrollar contramedidas antes de que llegue al combatiente.

Esta es la trampa de la innovación: creer que el descubrimiento, por sí solo, crea ventaja estratégica.

En realidad, la ventaja estratégica se crea cuando el descubrimiento se convierte en una capacidad confiable al ritmo de la competencia. Para el Departamento de Defensa, la Comunidad de Inteligencia, el Departamento de Energía y otras agencias federales que operan en entornos de alta consecuencia, el desafío no es simplemente innovar. El desafío es asegurar y operacionalizar la innovación antes de que sea explotada.

Los adversarios no necesitan superarnos en innovación para superarnos estratégicamente

Los competidores estratégicos comprenden la fortaleza del ecosistema de innovación estadounidense. Estudian nuestras instituciones de investigación, monitorean nuestras inversiones públicas, analizan nuestras publicaciones académicas, apuntan a nuestras cadenas de suministro, explotan vulnerabilidades cibernéticas, reclutan talento, recopilan inteligencia de fuentes abiertas y realizan espionaje contra el gobierno, la industria y la academia.

Su objetivo no siempre es crear el avance original. En muchos casos, el objetivo es acortar su propio ciclo de desarrollo explotando el nuestro.

Esta distinción importa. Estados Unidos puede liderar en descubrimiento, pero los adversarios aún pueden comprimir la ventana de ventaja absorbiendo rápidamente lo que revelamos, robando lo que no logramos proteger y contrarrestando aquello que tardamos demasiado en desplegar. Una vez que un adversario comprende la dirección de nuestro desarrollo tecnológico, puede comenzar a diseñar contramedidas, construir capacidades paralelas o moldear doctrina en torno a nuestras demoras.

Desde mi perspectiva, “Nuestros adversarios no necesitan superarnos en innovación en todos los dominios. Pueden observar lo que estamos construyendo, robar lo que puedan, adaptarse rápidamente y desarrollar contramedidas antes de que siquiera despleguemos la capacidad.”

Esta dinámica es visible en múltiples dominios tecnológicos. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático están siendo utilizados para acelerar el análisis de inteligencia, la selección de objetivos, las operaciones cibernéticas, los sistemas autónomos, la logística y el apoyo a la toma de decisiones. Las tecnologías cuánticas tienen implicaciones para la detección, las comunicaciones, el cifrado y la computación. Los sistemas hipersónicos desafían supuestos tradicionales sobre tiempo de advertencia, defensa y disuasión. Las capacidades cibernéticas continúan difuminando la línea entre competencia, espionaje, disrupción y conflicto. Los sistemas autónomos están transformando la ecuación de costos de la guerra moderna.

El peligro no es solo que los adversarios estén desarrollando estas tecnologías. El peligro mayor es que estén aprendiendo de nuestro ecosistema de innovación mientras nosotros luchamos por proteger y transferir nuestros propios descubrimientos con la suficiente rapidez.

La brecha entre el descubrimiento y la ventaja operativa

Estados Unidos es excepcional generando ideas. Es menos consistente al trasladar esas ideas hacia una ventaja operativa.

Con demasiada frecuencia, las tecnologías prometedoras se estancan entre el laboratorio y el campo. Quedan atrapadas en las grietas entre la investigación y el desarrollo, la generación de requerimientos, la estrategia de adquisiciones, los ciclos de financiamiento, las pruebas y evaluaciones, la aprobación en materia de ciberseguridad, la adopción por parte del usuario y el sostenimiento. El resultado es una brecha persistente entre lo que los científicos, ingenieros e innovadores estadounidenses pueden crear y lo que las organizaciones de seguridad nacional realmente pueden desplegar a escala.

Esta brecha de transición no es meramente burocrática. Es estratégica.

Cada retraso crea tiempo y espacio para que los adversarios observen, exploten y respondan. Cada entorno de investigación desprotegido crea una oportunidad para el robo o la vulneración. Cada oficina de programa desconectada, requerimiento poco claro o plan de transición insuficientemente desarrollado incrementa el riesgo de que una tecnología prometedora nunca se convierta en una capacidad desplegada. Cada brecha en la fuerza laboral ralentiza la adopción. Cada debilidad en ciberseguridad o en la cadena de suministro crea exposición.

Como he señalado en discusiones sobre este tema, “La brecha no siempre está en la invención. En muchos casos, la brecha está en la transición, las adquisiciones, la integración y la adopción operativa.”

Esta idea debería moldear la forma en que las agencias y los socios de la industria piensan sobre el desarrollo tecnológico. La pregunta no es únicamente si una capacidad es técnicamente prometedora. La pregunta es si tiene un camino realista hacia el impacto en la misión.

Ese camino debe tomar en cuenta al usuario operativo, el entorno de adquisiciones, la arquitectura de datos, el modelo de seguridad, la fuerza laboral, la carga de integración, el plan de sostenimiento y la capacidad del adversario para aprender y adaptarse.

La seguridad debe integrarse en el ciclo de vida de la innovación

La seguridad no puede tratarse como una consideración posterior. En el entorno de amenazas actual, la protección debe formar parte del ciclo de vida de la innovación desde el principio.

Esto incluye ciberseguridad, seguridad de la investigación, gestión del riesgo en la cadena de suministro, conciencia de contrainteligencia, protección de información controlada no clasificada, disciplina en el manejo de información clasificada, gobernanza de datos, protección de propiedad intelectual y cumplimiento de requisitos de seguridad en evolución, como CMMC. También implica un cambio cultural. Científicos, ingenieros, gerentes de programas, contratistas, universidades, laboratorios y socios de la industria deben comprender que los entornos de innovación también son entornos de recopilación de información.

Los adversarios no esperan hasta que un sistema sea desplegado para comenzar a estudiarlo. Recopilan información a lo largo de todo el ciclo de vida. La investigación en etapas tempranas, las presentaciones en conferencias, los documentos técnicos, las subvenciones, los esfuerzos SBIR/STTR, las demostraciones de prototipos, los ecosistemas de subcontratistas y el movimiento de la fuerza laboral pueden generar señales que los adversarios explotan.

Eso no significa que Estados Unidos deba dejar de colaborar, publicar o asociarse. La apertura sigue siendo una de las grandes fortalezas del ecosistema de innovación estadounidense. Pero la apertura debe equilibrarse con disciplina. La nación debe mejorar en distinguir qué debe compartirse, qué debe protegerse y cuándo la protección debe incrementarse a medida que una tecnología se acerca a la relevancia para la misión.

Dicho de forma sencilla, “Si la seguridad se trata como algo que ocurre después de la innovación, entonces ya hemos creado espacio para la explotación.”

Esto es especialmente importante a medida que las tecnologías emergentes se vuelven más definidas por software, dependientes de datos, interconectadas y de doble uso. Las mismas tecnologías que pueden transformar las operaciones militares y gubernamentales también pueden ser estudiadas, adaptadas o utilizadas como armas por los competidores. Por tanto, asegurar la innovación requiere más que cumplimiento normativo. Requiere conciencia estratégica.

Avanzar al ritmo de la competencia estratégica

Estados Unidos no carece de talento, ideas o ambición. Lo que con frecuencia le falta es velocidad a lo largo de toda la ruta, desde el descubrimiento hasta el despliegue.

Avanzar más rápido no significa abandonar el rigor. Significa reducir fricciones innecesarias, alinear a las partes interesadas más temprano, diseñar rutas de transición con mayor anticipación e incorporar la seguridad y la adopción operativa en el proceso de desarrollo desde el inicio. Significa reunir a gerentes de programas, profesionales de adquisiciones, tecnólogos, expertos en seguridad, usuarios y responsables de misión antes de que una tecnología prometedora quede estancada.

Esto requiere un modelo diferente de colaboración entre el gobierno y la industria.

Las agencias gubernamentales necesitan socios que comprendan el entorno de misión, el ecosistema científico y tecnológico, el proceso de adquisiciones, los requisitos de seguridad y las realidades operativas de la implementación. Los socios de la industria deben hacer más que proporcionar trabajo técnico. Deben ayudar a las agencias a traducir ideas en programas ejecutables, desarrollar estrategias de transición, evaluar riesgos, alinear a las partes interesadas, gestionar la complejidad y preparar a la fuerza laboral para adoptar nuevas capacidades.

El futuro de la competencia estratégica recompensará a las organizaciones que puedan integrar disciplinas diversas. La excelencia técnica por sí sola no será suficiente. La gestión de programas por sí sola no será suficiente. La seguridad por sí sola no será suficiente. El desarrollo de la fuerza laboral por sí solo no será suficiente. La ventaja provendrá de combinar estos elementos en un sistema cohesivo que lleve la tecnología desde el concepto hasta la capacidad con urgencia y disciplina.

Conclusión: la ventaja debe ser diseñada, protegida y entregada

Estados Unidos no puede asumir que la innovación se traducirá automáticamente en ventaja. En el entorno estratégico actual, la ventaja debe diseñarse. Debe protegerse. Debe transferirse. Debe integrarse. Debe ser adoptada por las personas y organizaciones responsables de ejecutar la misión.

Los adversarios observan de cerca el ecosistema de innovación estadounidense. Estudian nuestras inversiones, explotan nuestra apertura, apuntan a nuestra propiedad intelectual y desarrollan contramedidas frente a tecnologías que aún no hemos desplegado completamente. Esta realidad exige un enfoque más deliberado para asegurar el camino desde el descubrimiento hasta la ventaja operativa.

La nación debe seguir innovando, pero también debe moverse más rápido y proteger mejor. Debe tratar la transición como una disciplina estratégica, no como una fase administrativa. Debe incorporar la seguridad al ciclo de vida desde etapas tempranas. Debe preparar a la fuerza laboral para absorber nuevas capacidades. Debe conectar investigación, adquisiciones, implementación y resultados de misión.

El futuro no será decidido únicamente por la invención. Será decidido por las organizaciones que puedan asegurar la innovación, acelerar la transición y entregar ventaja operativa antes de que los adversarios puedan explotar la brecha; “la verdadera carrera no consiste simplemente en quién descubre la próxima tecnología. Consiste en quién puede asegurarla, moverla y convertirla en ventaja operativa antes de que el otro lado la neutralice.”

Tres puntos clave

La innovación por sí sola no crea una ventaja estratégica

Los avances científicos solo importan si son protegidos, transferidos, integrados y operacionalizados antes de que los adversarios puedan explotarlos o contrarrestarlos. La competencia real no consiste únicamente en el descubrimiento, sino en la velocidad para alcanzar una capacidad operativa confiable.

Los adversarios no necesitan superar a Estados Unidos en innovación para superarlo estratégicamente

Los competidores estratégicos dependen cada vez más del espionaje, las operaciones cibernéticas, las vulnerabilidades en la cadena de suministro, la inteligencia de fuentes abiertas y las estrategias de adquisición tecnológica para comprimir la ventana de ventaja estadounidense y acelerar sus propios ciclos de desarrollo.

La seguridad debe integrarse en el ciclo de vida de la innovación desde el principio

La ciberseguridad, la protección de la investigación, la conciencia de contrainteligencia, la resiliencia de la cadena de suministro y la adopción operativa no pueden tratarse como elementos secundarios. La ventaja estratégica depende de integrar seguridad, adquisiciones, preparación de la fuerza laboral e implementación en un único proceso disciplinado.

Nota al pie: Los lectores interesados en las dimensiones estratégicas de la superioridad tecnológica, la adquisición dirigida por el Estado, el espionaje y la seguridad de la innovación pueden seguir el próximo libro del Dr. Angel A. Diaz, The Vanishing Edge: Espionage, Innovation, and the Battle for Power, que será publicado por Bravo Zulu Publishers y MSI².

Autor

El Dr. Angel A. Diaz es fundador y CEO de Allegient Defense, una consultora enfocada en el ámbito federal que ofrece soluciones programáticas, tecnológicas y basadas en la ciencia para agencias del gobierno de los Estados Unidos. Veterano de la Marina de los Estados Unidos con más de dos décadas de experiencia en innovación para la defensa, ha asesorado al DHS, el FBI y otras entidades de seguridad nacional en computación en la nube, análisis de datos, inteligencia artificial y sistemas de armamento de próxima generación. El Dr. Diaz posee un Doctorado en Educación en Liderazgo Ejecutivo por la The George Washington University, además de un MBA, una Maestría en Sistemas de Información Gerencial y una Licenciatura en Estudios Informáticos. Su trayectoria conecta el servicio militar, la investigación avanzada y el liderazgo organizacional, posicionándolo como una autoridad de confianza en ciberseguridad, tecnologías emergentes y transformación orientada a la misión. Guiado por un compromiso con el servicio público y la excelencia organizacional, el Dr. Diaz continúa impulsando iniciativas estratégicas que fortalecen la seguridad nacional y la resiliencia tecnológica.

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos no partidista especializado en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com