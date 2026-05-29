La Habana confirma encuentro con el Comando Sur, Guantánamo y seguridad nacional son parte de la agenda

El jefe del Comando Sur Francis L. Donovan (derecha) junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, (centro) y el asesor principal de seguridad nacional Stephen Miller.

Esta foto muestra al jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan (centro); al jefe del Estado Mayor y primer viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), general Roberto Legra Sotolongo (segundo de la izquierda) y otros oficiales militares cubanos, durante su reunión en el perímetro de la Estación Naval de EEUU, en la Bahía de Guantánamo, Cuba, el 29 de mayo de 2026.

MIAMI — El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, mantuvo este viernes un inusual encuentro sobre seguridad con el jefe del Estado Mayor General de Cuba, Roberto Legrá Sotolongo, en el perímetro de la estación naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba.

El encuentro se produjo en la base que tiene Estados Unidos en el extremo suroriental de la isla comunista.

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Según un breve comunicado del Comando Sur, los generales sostuvieron "un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa" y abordaron temas como "la seguridad del personal militar y sus familias y la preparación operativa, junto con los oficiales de la base".

"La estación naval de la Bahía de Guantánamo constituye un centro operativo y logístico vital que respalda los esfuerzos militares de Estados Unidos para contrarrestar las amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia en nuestro hemisferio", señaló el Comando Sur de Estados Unidos.

Cuba ha considerado supuestamente distintos escenarios para utilizar drones contra la base estadounidense de Guantánamo, e incluso contra territorio de Estados Unidos, según informaron hace unas semanas medios estadounidenses.

Trump cree que la isla comunista, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida (sureste), representa "una amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos.

La Habana confirma reunión

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (Minfar) informó que este viernes mantuvo una reunión el viceministro primero y jefe del Estado Mayor General de esa institución militar, el general de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, General Francis L. Donovan.

En un escueto comunicado publicado en las redes sociales, el Minfar indicó que el encuentro tuvo lugar "por acuerdo de ambas partes".

Además, señaló que "ambas delegaciones valoran de forma positiva el encuentro, donde se abordaron temas vinculados con la seguridad en torno al perímetro divisorio del enclave militar", en referencia a la base naval de Estados Unidos en Guantánamo.

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Donovan encabezó una evaluación de la seguridad del perímetro de la instalación estadounidense y discutió la seguridad del personal militar, señaló el comunicado.

Estados Unidos ha aumentado la presión sobre Cuba con la intención de que La Habana introduzca reformas económicas y políticas.

Las relaciones entre Washington y La Habana se tensaron aún más después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos de asesinato contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de una organización del exilio cubano en 1996.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a calificar al gobernante cubano como un "fugitivo" de la Justicia estadounidense, pero se negó a comentar más datos sobre planes para arrestarlo.

Ambos gobiernos afirman, no obstante, que mantienen sus contactos diplomáticos.

A mediados de mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana para reunirse con altos responsables cubanos.

Otra reunión de alto nivel diplomático tuvo lugar el 10 de abril en la capital cubana. Ningún avión gubernamental estadounidense había aterrizado en Cuba desde 2016.

FUENTE: Con información AFP