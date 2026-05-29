viernes 29  de  mayo 2026
REUNIóN DE EMERGENCIA

Trump se prepara para "su decisión final" sobre Irán

"Voy a mantener ahora una reunión en la 'Situation Room' (sala de control en la Casa Blanca) para tomar una decisión final" escribió en su red Truth Social el mandatario

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

JOE RAEDLE/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el viernes que se prepara para tomar su "decisión final" sobre un posible acuerdo con Irán.

"Voy a mantener ahora una reunión en la 'Situation Room' (sala de control en la Casa Blanca) para tomar una decisión final" escribió en su red Truth Social el mandatario.

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Las declaraciones del Presidente ocurren después de que el régimen iraní dijera en un comunicado este viernes que EEUU tiene que renunciar a sus demandas "excesivas" en las negociaciones para poner fin a la guerra.

"Lograr un acuerdo final depende de que la parte estadounidense abandone su actitud, basada en unas exigencias excesivas y en posiciones cambiantes y contradictorias", dijo el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, a su par omaní, según un comunicado de la cancillería que daba cuenta de la conversación.

Trump explica en el mismo mensaje sus condiciones imprescindibles para cesar definitivamente las hostilidades con Teherán.

"Irán debe aceptar que nunca tendrá un arma nuclear. El Estrecho de Ormuz debe ser reabierto inmediatamente", lo que incluye el desminado de sus aguas, indica.

El uranio enriquecido que supuestamente quedó sepultado tras ataques aéreos "será desenterrado por Estados Unidos (...) en estrecha coordinación con Irán y la Agencia Internacional de la Energía Atómica, y DESTRUIDO", advierte.

"Por el momento no habrá ninguna entrega de dinero" iraní inmovilizado, añade.

"Otras cuestiones, mucho menos importantes, ya han sido resueltas", asegura.

FUENTE: Con información de AFP.

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