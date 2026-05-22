Dimite la jefa de los servicios de inteligencia de EEUU por enfermedad de su esposo

El presidente Donald Trump saluda de mano a Tulsi Gabbard después de que ella fue investida como Directora de Inteligencia Nacional (DNI) en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 12 de febrero de 2025.

WASHINGTON — La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, presentó este viernes su dimisión al presidente Donald Trump para poder atender a su esposo, quien está enfermo de cáncer.

Gabbard, veterana de la guerra en Irak de 45 años, dirige la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el organismo que supervisa el gigantesco aparato de espionaje estadounidense, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el año pasado.

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La noticia se filtró primero en medios de comunicación y luego fue confirmada por el propio Trump, quien anunció que el nuevo director de Inteligencia Nacional será Aaron Lukas, quien hasta ahora se desempeñaba como el 'número dos' de Gabbard.

"Lamentablemente debo presentar mi renuncia, que se hará efectiva a partir del 30 de junio de 2026", escribió Gabbard en una carta dirigida a Trump.

Su esposo la necesita

Gabbard justificó su renuncia porque su esposo, Abraham Williams, fue diagnosticado recientemente con cáncer de huesos y necesita "estar a su lado y apoyarlo plenamente en esta batalla".

"Lamentablemente, debo presentar mi renuncia, efectiva el 30 de junio de 2026. Mi esposo, Abraham, ha sido diagnosticado con una forma extremadamente rara de cáncer óseo", escribió en una carta dirigida al presidente y publicada en la red social X.

"En este momento, debo apartarme del servicio público para estar a su lado y apoyarlo plenamente en esta batalla", agregó.

"Lamentablemente, tras haber realizado una labor excepcional, Tulsi Gabbard dejará la Administración el 30 de junio. (...) Tulsi ha hecho un trabajo increíble y la echaremos de menos", declaró Trump en su red Truth Social.

Como directora de Inteligencia Nacional, Gabbard ha sido la responsable de coordinar las 18 agencias de la comunidad de inteligencia estadounidense, incluida la CIA.

Trump elogia labor de Gabbard

El presidente estadounidense elogió de inmediato la gestión de Gabbard al frente de la DNI. "Tulsi ha hecho un trabajo increíble y la vamos a extrañar", señaló Trump en su red Truth Social, y añadió que su adjunto, Aaron Lukas, ejercerá como director interino de Inteligencia Nacional.

Gabbard es la cuarta mujer en abandonar el gobierno de Trump en tres meses, después de las secretarias de Justicia Pam Bondi, de Seguridad Interior Kristi Noem y de Trabajo Lori Chavez-DeRemer.

Antigua demócrata, Gabbard es conocida por cuestionar a la comunidad de inteligencia y oponerse a las intervenciones militares de Estados Unidos en el extranjero.Los medios estadounidenses daban por segura su salida.

En particular luego de que, durante una audiencia parlamentaria en marzo, se negó a confirmar las declaraciones de Trump según las cuales Irán representaba una "amenaza inminente" antes de los bombardeos estadounidenses e israelíes que desencadenaron la guerra en Oriente Medio.

Entonces subrayó que la decisión de los ataques era "responsabilidad del presidente".

Gabbard sirvió en Irak con la Guardia Nacional del Ejército, fue congresista y precandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos en 2020. Sus posiciones prorrusas y contra la guerra en Ucrania también generaron polémica.

Durante años, Gabbard criticó las sanciones a Rusia y se mostró escéptica con el apoyo militar estadounidense a Ucrania, por lo que sus críticos la tachan de "prorrusa".

También fue muy criticada por su viaje en 2017 a Siria, donde se reunió con el entonces presidente Bachar al Asad.

FUENTE: Con información de EFE y AFP