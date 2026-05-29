viernes 29  de  mayo 2026
INCAUTAN

Hombre de Florida acusado de defraudar $400 millones enfrenta decomiso de mansiones millonarias y autos de lujo

Las autoridades buscan confiscar inmuebles y vehículos vinculados a un esquema de inversión en criptomonedas que habría afectado a más de 1.000 víctimas.

Christopher Delgado, fundador y director ejecutivo de Goliath Ventur, acusado de fraude en Florida.&nbsp;

Christopher Delgado, fundador y director ejecutivo de Goliath Ventur, acusado de fraude en Florida. 

Una de las mansiones de Christopher Delgado.&nbsp;

Una de las mansiones de Christopher Delgado. 

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El gobierno federal de Estados Unidos busca decomisar varias propiedades de lujo y vehículos adquiridos presuntamente con fondos obtenidos mediante un esquema de fraude de inversión de más de 400 millones de dólares operado en Florida por Christopher Delgado, fundador y director ejecutivo de Goliath Ventures.

La Fiscalía Federal para el Distrito Medio de Florida anunció la presentación de una demanda de decomiso civil contra siete bienes inmuebles y 11 vehículos que, según las autoridades, fueron comprados con dinero proveniente de un esquema de fraude electrónico por el que Delgado fue acusado en febrero de 2026.

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De acuerdo con la demanda y la acusación penal presentada por el gobierno federal, entre enero de 2023 y enero de 2026, Delgado dirigió Goliath Ventures —antes conocida como Gen-Z Venture Firm—, compañía que ofrecía a inversionistas supuestas oportunidades de inversión en "pools de liquidez" de criptomonedas, con la promesa de generar rendimientos mensuales constantes. Sin embargo, las autoridades sostienen que el negocio operaba en realidad como un esquema Ponzi, en el que el dinero aportado por nuevos inversionistas se utilizaba para pagar ganancias a participantes anteriores.

Por ello, Delgado fue acusado en febrero de 2026 de fraude electrónico y lavado de dinero, cargos por los que enfrenta hasta 30 años de prisión federal si es declarado culpable.

La fiscalía afirma que la empresa logró captar al menos 400 millones de dólares de más de 1.000 inversionistas a través de referencias personales, materiales de mercadeo profesional, eventos exclusivos, patrocinios benéficos y pagos periódicos que aparentaban ser ganancias legítimas de inversiones en criptomonedas.

Algo curioso en la historia de Delgado, quien carece de formación técnica, nunca se graduó en ninguna universidad, ni culminó estudios especializados en finanzas, es que produjo sus primer millón de dólares como consultor, convenciendo a los negocios que él podía impulsar sus marcas. Las personas le pagaban grandes sumas de dinero por consultas de cómo manejar sus negocios.

Propiedades de millones de dólares en Florida

Según la demanda, Delgado utilizó aproximadamente 17 millones de dólares de fondos de inversionistas para adquirir varias propiedades de lujo y espacios comerciales en Florida.

Entre los activos más valiosos identificados por el gobierno federal figura una mansión frente al mar en la exclusiva comunidad de Isleworth, en el área de Orlando, adquirida por aproximadamente 8.5 millones de dólares.

La querella también incluye una residencia de lujo en Winter Park valorada en más de 3 millones de dólares, además de propiedades residenciales y comerciales localizadas en los condados de Orange y Seminole.

Los fiscales alegan además que Delgado utilizó fondos de las víctimas para realizar pagos hipotecarios sobre una vivienda que había comprado previamente en 2021, lo que también la convierte en un activo sujeto a decomiso.

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Una de las mansiones de Christopher Delgado.

Una de las mansiones de Christopher Delgado.

Vehículos de lujo comprados con fondos de inversionistas

La acción judicial busca confiscar 11 vehículos cuyo valor combinado supera los 2.5 millones de dólares.

Entre ellos figuran varios automóviles de alta gama, incluyendo modelos de Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari, Mercedes-Benz y Cadillac, que habrían sido adquiridos, arrendados o financiados utilizando dinero procedente del esquema fraudulento.

Según la Fiscalía, muchas de estas transacciones involucraron montos superiores a 10.000 dólares derivados de fraude electrónico, lo que las convierte en operaciones sujetas a las leyes federales contra el lavado de dinero.

Un esquema basado en falsas promesas de criptomonedas

Según la investigación federal, el dinero entregado por los inversionistas no se utilizó para invertir en los supuestos fondos de liquidez de criptomonedas que promocionaba Goliath Ventures. En cambio, gran parte de esos recursos habría sido destinada a pagar rendimientos a inversionistas anteriores, devolver capital a quienes solicitaban retiros y financiar gastos personales y corporativos de lujo.

Entre esos gastos figuran reuniones empresariales exclusivas, fiestas navideñas, eventos promocionales y viajes de alto costo.

Las autoridades consideran que este patrón corresponde a la estructura típica de un esquema Ponzi, donde el dinero de nuevos participantes se utiliza para sostener la apariencia de rentabilidad.

Recuperar fondos para las víctimas

La Fiscalía explicó que desde febrero de 2026 el gobierno ha venido identificando y confiscando activos vinculados al caso Goliath Ventures.

La demanda de decomiso civil busca acelerar la venta o disposición de bienes cuyo mantenimiento genera costos elevados, se encuentran sujetos a gravámenes o continúan acumulando impuestos e intereses.

Las autoridades señalaron que uno de los principales objetivos del Programa Federal de Decomiso de Activos es maximizar la recuperación de fondos que puedan utilizarse posteriormente para compensar a las víctimas del fraude, cuando la ley lo permita.

Investigación sigue abierta

La investigación criminal continúa activa y las autoridades federales aseguran que siguen rastreando otros bienes presuntamente vinculados al esquema.

Agentes del Servicio de Impuestos Internos de Investigación Criminal (IRS-CI) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) trabajan para localizar activos adicionales en poder de Delgado o de terceros relacionados con el caso, señalaron las autoridades.

La Fiscalía solicitó la colaboración del público y pidió a cualquier persona con información sobre el fraude o sobre activos relacionados con Goliath Ventures que se comunique a través del correo electrónico [email protected].

[email protected]

FUENTE: FISCALIA

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