Miami Beach envia cheque de $500 a propietarios de viviendas

MIAMI .- El alcalde Steven Meiner anunció el envío de un cheque de 500 dólares a propietarios de viviendas con exención Homestead en Miami Beach , como parte del nuevo programa municipal de alivio fiscal. La medida beneficiará a 14.095 residentes y se financia con un superávit presupuestario de 13.5 millones dólares, y se aplica en medio del debate estatal sobre la reducción del impuesto a la propiedad en Florida.

El programa de alivio Miami Beach Homestead Relief Program establece un pago único de 500 dólares para cada propiedad que tuviera exención Homestead vigente al 2 de enero de 2025, de acuerdo con el registro oficial de la oficina del tasador de la propiesda fechado el 6 de octubre de 2025.

REFORMA Dariel Fernández propone alivio en impuestos a la propiedad para proteger a familias en Miami-Dade

CONTROVERSIA EN AUGE Crisis política en Florida, DeSantis desafía a la Cámara y se niega a debatir sobre impuestos

Segun el alcalde, un total de 14.095 propiedades califican para el beneficio. La ciudad precisó que quedan excluidos los terrenos vacantes y las estructuras no residenciales. Los residentes no deben completar formularios ni presentar documentación adicional, ya que los cheques se envían automáticamente a la dirección registrada ante la oficina del tasador del condado.

“Por primera vez en 20 años, la Ciudad de Miami Beach emitió un reembolso de impuestos —de 500 dólares — a cada propietario con homestead en nuestra comunidad”, afirmó Meiner. “Esto fue posible gracias a la disciplina fiscal y a un superávit saludable de 13.5 millones de dólares el año pasado”, aclaró Meiner.

El procesamiento de los pagos comenzó el 6 de febrero de 2026 y los envíos se realizan en lotes durante un período estimado de dos a tres semanas. El alcalde recomendó a los residentes revisar su buzón y, en caso de no recibir el cheque, comunicarse con el Departamento de Finanzas de la ciudad al 305-673-7405.

¿Quiénes califican para el cheque de $500 en Miami Beach?

Califican aquellas propiedades que tenían exención Homestead activa al 2 de enero de 2025 y que figuran en el registro fiscal oficial del condado. El beneficio está vinculado exclusivamente a la residencia principal y no aplica a propiedades de inversión ni a lotes sin vivienda.

Debate en Tallahassee sobre el impuesto a la propiedad

La decisión municipal ocurre mientras en Tallahassee legisladores estatales analizan propuestas para aliviar la carga del impuesto a la propiedad en Florida. Entre las iniciativas en discusión se encuentran la eliminación gradual de impuestos no escolares sobre la vivienda principal, el aumento de exenciones para personas mayores y la ampliación de beneficios para propietarios de primera vivienda.

Estas propuestas buscan mitigar el impacto del alto costo de vida en el estado y, de ser aprobadas por la Legislatura, deberán someterse a referéndum estatal a finales de 2026.

Otras ciudades como Hialeah avanzan con programas similares

Miami Beach no es la única jurisdicción que explora mecanismos de alivio fiscal directo. En Hialeah, el Concejo municipal aprobó en primera lectura un programa para reembolsar un promedio de 539 dólares a aproximadamente 2.200 propietarios mayores de 65 años y de bajos ingresos.

Estas iniciativas locales reflejan una tendencia en el sur de Florida de ofrecer alivio inmediato mientras se define el panorama legislativo estatal.

Impacto para los propietarios en Miami Beach

El envío de 500 dólares por propiedad representa un alivio directo en efectivo para miles de familias en una ciudad donde el valor de mercado de las viviendas ha aumentado de forma sostenida en los últimos años.

La administración municipal sostiene que el programa no compromete la estabilidad financiera, ya que se financia con el superávit acumulado.

Meiner resumió la medida con un mensaje directo a los propietarios: “Pusimos sus dólares de impuestos de vuelta en su bolsillo”.

[email protected]