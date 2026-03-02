Abuso físico contra niño autista no verbal reabre debate sobre supervisión y ética en terapias

Instante en que Reylán Cortés aplica fuerza física sobre el niño durante la intervención.

Ariadna González, especialista en Análisis de Conducta Aplicado (ABA) y supervisora clínica bajo estándares del Behavior Analyst Certification Board (BACB).

Yenisleidy Armas Mendez, especialista en Análisis de Conducta Aplicado (ABA) y supervisora clínica bajo estándares del Behavior Analyst Certification Board (BACB).

El terapeuta limpia bruscamente al niño con una toallita mientras este llora visiblemente asustado.

Momento en que el RBT lanza un zapato contra el menor durante la sesión terapéutica.

PALM BEACH COUNTY, FLORIDA . El Trastorno del Espectro Autista (TEA) no impide comprender lo que ocurre alrededor. Lo que sí puede impedir es contar cuándo algo anda mal. En el caso de un niño autista no verbal de nueve años, fueron las cámaras de seguridad y un reporte médico los que revelaron lo que presuntamente sucedía durante sesiones terapéuticas en un centro privado del condado de Palm Beach, donde un terapeuta permanece bajo investigación por presunto abuso infantil.

La denuncia se conoció públicamente a partir de un reportaje inicial de la periodista Sofía La Chappelle, de Noticias Univision 23, cuyas imágenes mostraron por primera vez las agresiones que habrían ocurrido durante las terapias. A partir de esa exposición pública, los padres exigieron acceso a las grabaciones, documentaron las lesiones y presentaron la denuncia formal ante las autoridades.

EXILIO CUBANO Vigilia en Miami honra a fallecidos y sobrevivientes en lancha de Florida atacada en costas cubanas

FLORIDA ICE deporta a más de 100 migrantes venezolanos desde Miami

Tras la difusión del caso, DIARIO LAS AMÉRICAS decidió abordarlo como un tema de interés público por su impacto en una población altamente vulnerable y por las preguntas que plantea sobre supervisión, selección de personal y cumplimiento de protocolos.

Para ampliar el contexto, este medio consultó criterios clínicos sobre autismo y recabó valoraciones técnicas de especialistas en análisis de conducta aplicada, con el propósito de entender qué está permitido, qué está prohibido y qué señales deben activar alarmas dentro y fuera de una sala durante la atención especializada.

Cuando un niño no puede explicarlo

El Nurse Practitioner en Psiquiatría Ronaldys Paez explicó que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la interacción social y la conducta.

En el caso de los menores no verbales, esa limitación aumenta el nivel de riesgo.

“Un niño no verbal con autismo tiene dificultad o ausencia de lenguaje hablado, pero eso no significa que no comprenda”.

Ronaldys Paez Ronaldys Paez, Nurse Practitioner en Psiquiatría. CORTESÍA DEL ENTREVISTADO

El profesional señaló además que “el autismo no causa trastornos psiquiátricos por sí mismo, pero puede asociarse a mayor riesgo de ansiedad, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, depresión, irritabilidad persistente, trastornos del sueño y conductas explosivas”.

Muchos de estos comportamientos, precisó, “están relacionados con frustración por no poder comunicarse, sobrecarga sensorial o dolor físico que el menor no puede expresar”.

En estos casos, subrayó, “la terapia conductual suele ser una herramienta fundamental para mejorar la comunicación y el desarrollo. Pero ese progreso depende de un entorno seguro”.

Las señales de alarma

Según Abel Castro, padre del menor, las sospechas comenzaron cuando observaron cambios en la conducta del pequeño.

“Mi hijo tiene dos años de estar ahí y, por eso, el niño ha cambiado su actitud: no quiere que ni lo abracen porque le da miedo, le da temor”.

Al revisar al niño descubrieron golpes y moretones que, aseguran, coincidían con las horas del programa terapéutico.

Ante esas señales, los familiares exigieron acceso a las cámaras de seguridad. Fue entonces cuando las imágenes revelaron lo que temían.

El video de vigilancia muestra al terapeuta Reylán Cortés, identificado como Técnico Registrado en Conducta (Registered Behavior Technician, RBT), solo con el niño durante la sesión. En una secuencia se observa cuando se quita un zapato, se lo lanza al menor y luego lo golpea con el mismo objeto. En otro momento se aprecia que utiliza sus piernas para someterlo contra el piso mientras lo obliga a usar una pelota terapéutica, con la cual también le golpea la cabeza. En otra escena le lanza una raqueta que tenía en la mano. Todo esto ocurrió sin que el niño pudiera explicar lo sucedido.

El reporte médico

La gravedad de las lesiones quedó documentada en el reporte clínico del Centro Médico Saint Mary’s, en West Palm Beach, donde el paciente fue atendido la noche del 20 de febrero de 2026 a las 9:23 p.m.

El diagnóstico médico describe: “contusiones bilaterales en la zona lumbar, petequias traumáticas en el costado derecho y contusiones en el hombro izquierdo donde observaron moretones y excoriación con posible mordedura. Las radiografías descartaron fracturas”.

El reporte también señala que “de las lesiones mencionadas, la del hombro izquierdo parece ser la más sugestiva de posible negligencia”.

El hospital activó protocolos de protección infantil, realizó una referencia al Departamento de Niños y Familias (DCF) y recomendó evaluación por el Equipo de Protección Infantil (CPT).

El documento indica además que la madre ya había hablado con la policía local y que se le indicó coordinar comunicación con el oficial correspondiente.

El centro de terapias tenía conocimiento

En paralelo, Maximum Achievers LLC emitió una carta fechada el 23 de febrero de 2026 en la que informó sobre la terminación inmediata del empleo de Reylán Cortés. El documento establece que la decisión se tomó tras revisar el material audiovisual que documenta una conducta incompatible con estándares profesionales, requisitos éticos y expectativas de cuidado, y afirma que la interacción observada resultó en marcas visibles en el menor, calificándolo como una grave violación de políticas y protocolos de seguridad.

Castro sostuvo que la propietaria del centro ya tenía conocimiento del video.

“Su respuesta fue: ‘Yo no lo voy a reportar porque yo le tengo cariño’. Esto no se trata de cariño; se trata de hacer lo correcto por los niños”.

NIÑO AUTISTA Momento en que el RBT lanza un zapato contra el menor durante la sesión terapéutica. CAPTURA DE PANTALLA VIDEO DE VIGILANCIA

Para la familia, el despido no resuelve el riesgo.

“Él puede ir a otra escuela y hacerles lo mismo a otros niños, y ella va a contratar a otro y va a pasar lo mismo. Ya no lo vamos a permitir tres veces ni dos veces”.

El padre afirmó que decidió denunciar no solo por su hijo sino también por otros menores que no pueden defenderse.

“Si el sistema falla una vez, la consecuencia no puede ser solo administrativa, porque el niño no es el único que estuvo expuesto”.

Más allá de un caso

Como parte de esta investigación, DIARIO LAS AMÉRICAS entrevistó a las analistas certificadas Ariadna González y Yenisleidy Armas Mendez, especialistas en Análisis de Conducta Aplicado (ABA) y supervisoras clínicas bajo estándares del Behavior Analyst Certification Board (BACB).

González explicó que los RBT implementan intervenciones diseñadas por un BCBA y deben trabajar bajo control clínico permanente.

“El RBT solo puede implementar estrategias previamente aprobadas en el plan de tratamiento. Debe trabajar bajo supervisión continua de un BCBA. Está obligado a proteger la dignidad, seguridad y bienestar del cliente”.

Enfatizó que el contacto físico, cuando existe, debe estar estrictamente regulado y justificado.

“Nunca está permitido golpear, empujar, sacudir o ejercer fuerza como castigo”.

También subrayó:

“Prevención, refuerzo positivo y enseñanza de conductas alternativas, no castigo físico”.

Ariadna González Ariadna González, especialista en Análisis de Conducta Aplicado (ABA) y supervisora clínica bajo estándares del Behavior Analyst Certification Board (BACB). CORTESÍA DE LA ENTREVISTADA

Ariadna agregó:

“Desde mi experiencia clínica, la gran mayoría de los RBT ejercen su labor con compromiso genuino y un verdadero interés por el bienestar de los niños y sus familias; es un trabajo exigente, emocionalmente demandante y que requiere paciencia, ética y vocación”.

Y resumió:

“El trabajo en ABA no es simplemente una ocupación; es una responsabilidad ética profunda con niños que, en muchos casos, no pueden defenderse por sí mismos”.

Yenisleidy Armas coincidió en que la vulnerabilidad es estructural.

“Muchos menores presentan limitaciones en comunicación funcional, en habilidades de autodefensa y en la capacidad de reportar eventos adversos con claridad”.

“La premisa es clara: seguridad primero, restricción mínima indispensable y siempre con propósito preventivo, nunca punitivo”.

Armas indicó que existen señales físicas y conductuales que pueden alertar sobre un manejo inapropiado durante las sesiones, como marcas visibles, hematomas o lesiones que no estén claramente documentadas dentro de un protocolo aprobado.

“Cualquier manifestación física posterior a una intervención requiere reporte inmediato, documentación objetiva y revisión clínica”.

En este contexto explicó que pueden observarse cambios abruptos como evitación persistente hacia un terapeuta específico, incremento significativo de conductas de escape ante su aproximación o regresión en habilidades adquiridas.

“En ABA no se analiza un evento aislado; se analiza el patrón”.

Yenisleidy Armas Mendez Yenisleidy Armas Mendez, especialista en Análisis de Conducta Aplicado (ABA) y supervisora clínica bajo estándares del Behavior Analyst Certification Board (BACB). CORTESÍA DE LA ENTREVISTADA

Asimismo, describió que un centro responsable debe contar con supervisión frecuente por parte de un BCBA, revisión sistemática de datos, protocolos claros y capacitación continua.

“El entrenamiento en manejo de crisis debe ser obligatorio y actualizado regularmente”.

Añadió que cuando una intervención termina con marcas visibles la evaluación debe ser inmediata.

“En ABA no existe justificación para generar daño físico”.

Sobre esto afirmó:

“Si se determina que hubo desviación de protocolo o actuación fuera del marco ético, corresponde intervención administrativa y reporte a las entidades regulatorias pertinentes”.

Y concluyó:

“La disciplina se sostiene sobre el principio de no hacer daño”.

Expansión bajo lupa

El presunto abuso contra este menor ocurre en un contexto marcado por la expansión de los servicios de análisis conductual aplicado en Estados Unidos, impulsada por el aumento de diagnósticos dentro del espectro autista.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aproximadamente uno de cada treinta y seis niños en el país presenta autismo.

Ese escenario también se refleja en el aumento de personal certificado dedicado a estas intervenciones. De acuerdo con el BACB, al cierre de 2025 existían 246,109 RBT en Estados Unidos.

Florida se encuentra entre los estados con mayor presencia de estos profesionales. Según datos del BACB, 56,002 RBT ejercen actualmente en el estado.

Esas cifras no son solo números. Representan a quienes cada día entran a una sesión con personas que dependen completamente de la integridad del adulto frente a ellas. Ariadna González y Yenisleidy Armas Mendez forman parte de ese universo profesional que sostiene avances que rara vez se vuelven noticia.

Los hechos registrados en Palm Beach tienen un impacto que va más allá de un expediente. No solo afecta a la persona directamente involucrada, sino también a la credibilidad depositada en esta práctica profesional.

En ese equilibrio entre la expansión del sector, la responsabilidad profesional y la confianza de las familias se inscribe la situación investigada, un hecho que permanece bajo investigación del Departamento de Policía de Lake Clarke Shores (LCSPD).

DIARIO LAS AMÉRICAS contactó a esa agencia para conocer cuáles serían los cargos que podría enfrentar el terapeuta denunciado.

En respuesta a la consulta periodística, las autoridades confirmaron que se trata de una investigación activa por presunto abuso infantil ocurrido dentro de los límites de la ciudad.

Debido a que el proceso continúa en curso, la policía indicó que no puede divulgar información adicional en este momento.