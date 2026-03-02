Sur de Florida refuerza seguridad tras ataque de EEUU a Irán

Rosie Cordero-Stutz sheriff de Miami-Dade ,Steven Meiner, alcalde de Miami Beach, y la alcaldesa del condado Daniella Levine-Cava.

MIAMI.– La operación militar “Furia Épica” lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán provocó una inmediata reacción de líderes del sur de Florida , quienes anunciaron refuerzos de seguridad y llamados a la calma ante la elevación del nivel de alerta terrorista en EEUU ordenada por el director del FBI.

El inicio de la ofensiva, que según reportes oficiales dejó 48 altos mandos iraníes eliminados —entre ellos el ayatolá Ali Jamenei— y daños en instalaciones nucleares y militares, generó preocupación en comunidades del sur de Florida con fuertes vínculos con Israel y Medio Oriente.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava, advirtió que “el conflicto creciente entre Estados Unidos, Israel e Irán amenaza la estabilidad y la seguridad”. En su declaración pública expresó que sus pensamientos están “con el pueblo de Israel, nuestra comunidad judía en el sur de Florida y el pueblo iraní que busca libertad y dignidad”.

“Hemos visto al pueblo iraní alzarse con valentía y contundencia contra su propio gobierno para exigir cambios”. Según ella, esa lucha por “paz, seguridad, dignidad y libertad frente a la represión” es un componente importante del panorama global y merece ser reconocido.

No obstante,l a alcaldesa también subrayó la importancia de que cualquier acción militar en nombre de EEUU tenga autorización del Congreso, recordando que actuar sin ese respaldo “establece un precedente peligroso”.

Levine-Cava subrayó que la prioridad debe ser “restaurar la estabilidad y perseguir la diplomacia, no más violencia”, al tiempo que indicó que solicitó a su jefe de Seguridad Pública activar planes preventivos en caso de cualquier eventualidad.

Tras el comienzo de la operación, el director del FBI, Kash Patel, anunció el sábado la elevación del nivel de alerta en el país.

“Anoche di instrucciones a nuestros equipos de contraterrorismo e inteligencia para que estén en alerta máxima y movilizar todos los recursos de seguridad necesarios”, informó Patel en la red social X.

La decisión se produce en un contexto de amenazas de represalia por parte de Irán, que ha prometido vengar la muerte de Jamenei y ha atacado hasta ahora a seis países aliados de Estados Unidos, incluidos Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, donde Washington mantiene bases militares.

Sheriff de Miami-Dade refuerza patrullaje en lugares sensibles

La sheriff Rosie Cordero-Stutz, a través de un comunicado de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, informó que se han incrementado las medidas de seguridad.

Según el comunicado, se aumentó la presencia de agentes en lugares de culto, centros culturales y escuelas, en coordinación con socios federales, estatales y locales. Aunque precisó que, hasta el momento, no se han identificado amenazas creíbles en la comunidad, no obstante, continuarán monitoreando la situación.

El despacho reiteró que la seguridad pública es la máxima prioridad y que los residentes deben reportar cualquier actividad sospechosa.

Miami Beach activa protocolo de alto riesgo antes de Purim

Por su parte, en Miami Beach, el alcalde Steven Meiner confirmó que el Departamento de Policía de la ciudad activó su protocolo de alto riesgo ante las operaciones en Irán.

“Nuestro Departamento de Policía de Miami Beach ha implementado su protocolo de alto riesgo a la luz de las operaciones de EEUU e Israel en Irán”, afirmó Meiner.

Explicó que el protocolo contempla un aumento significativo de patrullaje en toda la ciudad y que se extenderá “por el futuro previsible, incluyendo la festividad de Purim”. Purim es una celebración tradicional que conmemora la salvación del pueblo judío en la antigua Persia. La fiesta incluye lectura de textos religiosos, disfraces, comidas festivas, regalos de alimentos y actos de caridad, y simboliza la resiliencia y supervivencia de la comunidad judía frente a amenazas históricas.

En este contrexto, las autoridades de Miami Beach instaron a residentes y visitantes a mantenerse vigilantes y reportar cualquier actividad sospechosa, especialmente ante la proximidad de celebraciones religiosas que congregan a numerosas familias.

Comunidad judía y seguridad en el sur de Florida

El sur de Florida alberga una de las comunidades judías más grandes de EEUU, lo que explica la rápida reacción de las autoridades locales ante un conflicto que podría tener repercusiones internacionales.

Mientras el gobierno federal mantiene en máxima alerta a sus equipos de contraterrorismo, los líderes locales reiteran que no existen amenazas específicas identificadas en Miami-Dade o Miami Beach, aunque la vigilancia preventiva se ha intensificado como medida de precaución.

