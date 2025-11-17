Leah Reyes Amores deslumbra en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025

La Miss Teen Earth 2025, Leah Reyes Amores, durante su paso por la alfombra roja en la 26.ª edición de los Latin Grammy, celebrada en el MGM Grand Garden Arena Hotel de Las Vegas.

MIAMI — La Miss Teen Earth 2025, Leah Reyes Amores, se convirtió en una de las protagonistas inesperadas de la alfombra roja durante la 26 edición de los Latin Grammy , celebrada en el MGM Grand Garden Arena Hotel de Las Vegas . Su presencia, marcada por una mezcla precisa de delicadeza juvenil y dominio escénico, captó la atención de fotógrafos, expertos en moda y asistentes al evento.

Reyes Amores llegó acompañada por su director nacional, Prince Julio Cesae, Antonio Vargas, su publicista y otros miembros de su equipo de trabajo, quienes la han acompañado en el ascenso de su carrera dentro del ámbito de los certámenes de belleza y el entretenimiento.

Su paso por la alfombra roja de los Latin Grammy evidenció no solo la proyección internacional que está alcanzando, sino también la solidez del equipo que respalda cada uno de sus movimientos.

Luciendo un diseño que equilibraba elegancia y modernidad, la joven reina se convirtió en uno de los estilismos más comentados de la noche. Su imagen, cuidadosamente construida, dejó claro por qué se perfila como una de las jóvenes figuras desde Miami con mayor futuro en el escenario de la belleza internacional, algo que soñó y por lo que trabaja incansablemente.

“Estar aquí, rodeada de tanto talento y energía, es una experiencia inolvidable. Representar a mi país y llevar este título en un evento de esta magnitud es un privilegio enorme”, expresó Reyes Amores para Diario Las Américas.

Su participación en el certamen más importante de la música latina marca un nuevo hito en su carrera, que continúa expandiéndose más allá de los concursos de belleza para abrirse paso con solidez en eventos culturales y mediáticos de alto impacto.

Con menos de un año desde su coronación, Leah Reyes Amores ya está dejando una huella que promete crecer con fuerza en los próximos meses.