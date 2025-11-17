lunes 17  de  noviembre 2025
JUSTICIA

Pena de muerte para exprimera ministra de Bangladés por represión de disturbios de 2024

Tras la sentencia, Hasina, que estuvo en el poder durante 15 años, dijo que el veredicto tenía "motivaciones políticas"

Esta fotografía, tomada el 11 de septiembre de 2023, muestra a la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, esperando la llegada del presidente de Francia, Emmanuel Macron (no aparece en la foto), a su oficina durante su visita de dos días a Dhaka.&nbsp;

LUDOVIC MARIN / AFP

DACA.- La justicia de Bangladés condenó este lunes a muerte a la exprimera ministra Sheikh Hasina, declarada culpable de ordenar la represión de los disturbios que provocaron su caída en 2024 y en los que murieron al menos 1.400 personas, en su mayoría civiles, según la ONU.

"Todos los elementos (…) constitutivos de un crimen contra la humanidad están reunidos", declaró el juez del tribunal de Daca, Golam Mortuza Mozumder. "Hemos decidido imponerle una sola pena, la pena de muerte", añadió.

Hasina, de 78 años, siempre negó los cargos en su contra y fue juzgada en ausencia tras huir en helicóptero a India en el verano de 2024.

Tras la sentencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bangladés reclamó al gobierno indio extraditar "inmediatamente" a Hasina y a su ex ministro de Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, también condenado a muerte y huido a ese país.

La cancillería india se limitó a responder que el país había "tomado nota del veredicto pronunciado" contra la exdirigente.

Los jueces consideraron a la exprimera ministra culpable de varios cargos relacionados con crímenes contra la humanidad, en particular por incitar a cometer asesinatos y ordenar asesinatos, según el veredicto.

Tras la sentencia, Hasina, que estuvo en el poder durante 15 años, dijo que el veredicto tenía "motivaciones políticas".

"Las sentencias pronunciadas contra mí fueron dictadas por un tribunal amañado, establecido y presidido por un gobierno no elegido y sin mandato democrático", afirmó en un comunicado.

La decisión del tribunal de Daca era muy esperada en este país asiático de más de 170 millones de habitantes, centrado en las próximas elecciones legislativas que deben celebrarse dentro de tres meses.

El jefe del gobierno interino, el nobel de la paz Muhammad Yunus, la celebró como "un veredicto histórico".

La policía de la capital se desplegó en gran número para llevar a cabo estrictos controles alrededor del tribunal y en todos los puntos neurálgicos de la ciudad, constataron periodistas de AFP.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
