Violinista venezolana Daniela Padrón gana primer Latin Grammy

LAS VEGAS.- La violinista y compositora venezolana Daniela Padrón ganó su primer Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Folklórico por su más reciente producción Joropango, realizada junto a la agrupación Kerreke y bajo la producción musical de Julio Bagué, editada por el sello Oleta Music.

El galardón fue anunciado durante la antesala de la 26ª edición de los Latin Grammy, celebrada en el Mandalay Bay de Las Vegas. Padrón subió al escenario para aceptar el premio con los integrantes de Kerreke: Cynthia Bagué (México, voz), Larry Coll (Colombia, piano y guitarra), Jorge “Gio” Montanez (Colombia, percusión) y César Sánchez (Venezuela, guitarra eléctrica).

DERECHOS HUMANOS La diáspora venezolana clama por la libertad de los presos políticos en Venezuela

"Lanzado en mayo de 2025, Joropango representa un encuentro entre el joropo colombo-venezolano y el huapango mexicano, dos tradiciones que convergen en una propuesta fresca, moderna y profundamente latinoamericana", según señala un comunicado de prensa.

El proyecto cuenta con la participación de artistas como Mirella Cesa, Paula Arenas, Raquel Sofía, Manolo Ramos, Guillermo Vadalá y Héctor Molina. La portada del disco, creada por el artista Carlos Medina, plasma visualmente la unión entre Venezuela, Colombia y México, los tres países que inspiraron el álbum.

El equipo técnico incluyó a Alfonso Ordoñez, César Sánchez y Larry Coll en la grabación; a Alfonso Ordoñez en la mezcla; a Germán Landaeta en la masterización y a Boris Milán en el Immersive Audio Mix.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniela Padron | Violinist (@danielapadronviolin)

Espíritu multicultural

“Más allá del premio, lo que más me conmueve es sentir que la gente ha hecho suyo este proyecto. Joropango es una celebración de nuestra identidad latinoamericana, y recibir este Latin Grammy me reafirma que cuando la música nace desde el corazón, siempre encuentra su camino”, afirma Padrón.

Esta distinción marca su primera victoria en los Latin Grammy, luego de haber recibido nominaciones previas en 2013 y 2022. La artista, radicada en Miami Beach desde hace más de una década, ha consolidado su carrera como una de las violinistas más destacadas en la escena musical.

El reconocimiento llega pocas semanas después de que la Ciudad de Miami Beach proclamara el 29 de septiembre de 2025 como el Día de Daniela Padrón, en honor a su trayectoria artística y a su contribución cultural a la comunidad.

"Con Joropango, Daniela Padrón reafirma su compromiso con las raíces latinoamericanas, el diálogo entre culturas, el espíritu multicultural de la ciudad de Miami y la creación de puentes a través de la música", concluye el comunicado.