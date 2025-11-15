Emily Estefan reaparece en los Latin Grammy tras altercado con Gemeny Hernández

La cantante y compositora cubanoamericana Gloria Estefan, su esposo, el productor Emilio Estefan, y su hija Emily Estefan asistieron a la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025.

MIAMI.- Tras días lejos de los reflectores, Emily Estefan volvió a posar ante las cámaras durante la alfombra roja de la vigésimo sexta edición de los Latin Grammy . La artista fue fotografiada junto a sus padres, los cantantes y productores Emilio y Gloria Estefan .

Durante la velada, Emily se mostró serena y feliz de celebrar a su madre, quien ganó el premio a mejor álbum tropical tradicional por su disco Raíces.

Su paso por la premiación parece develar que pese a los inconvenientes personales que vivió recientemente, está enfocada en seguir adelante y dejar atrás los obstáculos.

Conflicto con Gemeny Hernández

La aparición de la joven cantante en la gala de los Latin Grammy 2025 se suscitó semanas después de que trascendiera de que su pareja desde hace ocho años, Gemeny Hernández, había sido arrestada.

El hecho fue reportado la noche del 30 de octubre.

Según lo expuesto por TMZ, el arresto se produjo a causa de un incidente doméstico relacionado a un celular. El informe difundido por el medio señaló que en medio de una calurosa discusión, Hernández tomó el celular de su pareja, con quien mantiene más de ocho años de relación, y se lo lanzó en la cabeza.

"La víctima dio una declaración jurada en la que afirma que la acusada le tomó por la fuerza su celular de la mano y le dio con el celular. Se produjo un forcejeo por el celular y la víctima logró recuperar[(o) y ponerlo en el bolsillo de sus shorts. (...) Mientras las dos seguían forcejeando, la acusada agarró el bolsillo de los shorts y pudo volver a tomar por la fuerza el celular de la víctima", reza el informe firmado por agentes de la policía de Miami.

Sin embargo, durante una comparecencia en Zoom con la jueza que llevó el caso, la cantautora y productora solicitó que se dejara a la mujer de 31 años en libertad. "Yo no quería que se la llevaran arrestada, supliqué al detective y a los oficiales que no se la llevaran".