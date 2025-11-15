sábado 15  de  noviembre 2025
FAMOSOS

Emily Estefan reaparece en los Latin Grammy tras altercado con Gemeny Hernández

Durante la velada, Emily se mostró serena y feliz de celebrar a su madre, quien ganó el premio a mejor álbum tropical tradicional por su disco Raíces

La cantante y compositora cubanoamericana Gloria Estefan, su esposo, el productor Emilio Estefan, y su hija Emily Estefan asistieron a la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025.&nbsp;

La cantante y compositora cubanoamericana Gloria Estefan, su esposo, el productor Emilio Estefan, y su hija Emily Estefan asistieron a la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025. 

AFP/Michael Tran
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tras días lejos de los reflectores, Emily Estefan volvió a posar ante las cámaras durante la alfombra roja de la vigésimo sexta edición de los Latin Grammy. La artista fue fotografiada junto a sus padres, los cantantes y productores Emilio y Gloria Estefan.

Durante la velada, Emily se mostró serena y feliz de celebrar a su madre, quien ganó el premio a mejor álbum tropical tradicional por su disco Raíces.

Lee además
Una persona asiste a la presentación para la prensa del Studio Museum en Harlem, Nueva York, el 6 de noviembre de 2025.  
ARTES VISUALES

Studio Museum de Nueva York, espacio para el arte afroamericano, reabre sus puertas
La escritora Zoé Valdés en la tertulia El Caimán ante el Espejo, en la Biblioteca John F. Kennedy de Hialeah. 
LETRAS

"Zoé Valdés es, sin duda, la escritora más libre del exilio cubano"

Su paso por la premiación parece develar que pese a los inconvenientes personales que vivió recientemente, está enfocada en seguir adelante y dejar atrás los obstáculos.

Conflicto con Gemeny Hernández

La aparición de la joven cantante en la gala de los Latin Grammy 2025 se suscitó semanas después de que trascendiera de que su pareja desde hace ocho años, Gemeny Hernández, había sido arrestada.

El hecho fue reportado la noche del 30 de octubre.

Según lo expuesto por TMZ, el arresto se produjo a causa de un incidente doméstico relacionado a un celular. El informe difundido por el medio señaló que en medio de una calurosa discusión, Hernández tomó el celular de su pareja, con quien mantiene más de ocho años de relación, y se lo lanzó en la cabeza.

"La víctima dio una declaración jurada en la que afirma que la acusada le tomó por la fuerza su celular de la mano y le dio con el celular. Se produjo un forcejeo por el celular y la víctima logró recuperar[(o) y ponerlo en el bolsillo de sus shorts. (...) Mientras las dos seguían forcejeando, la acusada agarró el bolsillo de los shorts y pudo volver a tomar por la fuerza el celular de la víctima", reza el informe firmado por agentes de la policía de Miami.

Sin embargo, durante una comparecencia en Zoom con la jueza que llevó el caso, la cantautora y productora solicitó que se dejara a la mujer de 31 años en libertad. "Yo no quería que se la llevaran arrestada, supliqué al detective y a los oficiales que no se la llevaran".

Temas
Te puede interesar

Pinecrest Gardens presenta "Walter Mercado: Fe, esperanza y mucho amor"

Se rumora que Alejandro Sanz y Canela Márquez terminaron

Las sillas, de Ionesco, en Miami: últimas funciones

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump. firmó la ley presupuestaria que estará en vigor hasta finales de enero de 2026.
REAPERTURA/ GOBIERNO

Congreso termina con el chantaje político de senadores demócratas

Imagen que circula en redes sociales y que supuestamente muestra a Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía y Planificación de Cuba.
CUBA

Fotografía en redes de ministro cubano destituido y enjuiciado desata polémica

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate
OFENSIVA

Trump confirma que ya tomó "una decisión" sobre Venezuela en plena operación "Lanza del Sur"

Nicolás Maduro promulgó la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación el pasado 11 de noviembre
VENEZUELA

Maduro reacciona a presiones de EEUU con instrumento que "legaliza" la represión

El autócrata de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. 
NARCOTRÁFICO

El Cartel de los Soles tiene aliados en EEUU

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate
OFENSIVA

Trump confirma que ya tomó "una decisión" sobre Venezuela en plena operación "Lanza del Sur"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El autócrata de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. 
NARCOTRÁFICO

El Cartel de los Soles tiene aliados en EEUU

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.
ESPAÑA

¿Cuánto tiempo le queda a Pedro Sánchez?

El alcalde electo de Hialeah, Bryan Calvo, felicitó a los concejales. 
NUEVO ALCALDE

Hialeah: Bryan Calvo enfrenta importantes retos desde el primer día de su gobierno

La representante estadounidense Marjorie Taylor Greene habla junto al expresidente de EEUU y aspirante presidencial para 2024 Donald Trump en un acto de campaña en Rome, Georgia, el 9 de marzo de 2024.
Política

Trump se desvincula de la congresista Marjorie Taylor Greene ¿Cuál es el motivo de la ruptura?