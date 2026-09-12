sábado 12  de  septiembre 2026
FLORIDA

Despidos masivos en McClatchy: 30 periodistas del Miami Herald pierden su puestos

El conglomerado justificó la medida por una caída del 41 % en ingresos por suscriptores y la necesidad de “alinear recursos con los intereses de los lectores"

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Imagen referencial. 

pexels
Por María Graterol

MIAMI.— El Miami Herald confirmó la salida de 30 periodistas como parte de los despidos masivos ejecutados por McClatchy, empresa controlada por el fondo de inversión Chatham Asset Management. La medida, que afecta a más de 90 profesionales en 17 publicaciones, ha sido bautizada como la “McClatchy Massacre” por medios especializados.

Los recortes alcanzaron a redacciones emblemáticas como el Sacramento Bee, el Kansas City Star, el Charlotte Observer, el Lexington Herald-Leader y el Fresno Bee. En Miami, además de perder a reporteros de política local, deportes y fotografía, se eliminó la plantilla completa de El Nuevo Herald, diario en español fundado en 1977 y referente para la comunidad latina del sur de Florida.

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Sin suscriptores

La compañía justificó la decisión en un desplome del 41% de los ingresos por suscriptores y en la necesidad de “alinear recursos con los intereses de los lectores”. Sin embargo, sindicatos y periodistas denunciaron que el modelo prioriza la rentabilidad de un fondo de cobertura por encima de la función social del periodismo.

Los despidos se produjeron el 10 de septiembre y afectaron simultáneamente a múltiples redacciones.

En Sacramento se desmanteló la sección deportiva completa; en Lexington apenas dos reporteros quedaron para cubrir gobierno local y estatal; y en Charlotte, el anuncio llegó horas después de que una periodista publicara una investigación sobre fraude inmobiliario, mostrando el choque entre la lógica empresarial y el periodismo de fiscalización.

La crisis de McClatchy refleja un panorama más amplio: la competencia de múltiples plataformas informativas y el declive de los ingresos tradicionales han puesto en jaque la sostenibilidad de las redacciones locales.

FUENTE: Con nformación de Miami New Times, Poynter, Status, Florida Politics y Louisville Public Media

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