Carolina del Norte abre las elecciones legislativas en EEUU

Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos comenzaron el 4 de septiembre con el envío de boletas por correo en Carolina del Norte (este), en plena polémica por esta forma de votación.

Los republicanos y el presidente Donald J. Trump pidieron a la Corte Suprema de EEUU que autorice de forma urgente aplicar reformas necesarias en el voto por correo.

Los demócratas, inmersos en una agenda radical socialista, rechazan cualquier cambio que refuerce la legalidad y las garantías democráticas en el país. Ponen de pretexto que los cambios frenarían la participación electoral, algo totalmente falso.

El 3 de noviembre

La Corte Suprema dio parcialmente la razón al gobierno para reformar el sistema de votación a distancia, pero una jueza federal con tendencia izquierdista volvió a bloquear las medidas con el objetivo de frenar el proceso.

La jornada electoral para votar en urnas será el 3 de noviembre en todo el país.

Los estadounidenses deben renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

Estos comicios definen cuánta libertad tendrá Trump para llevar adelante su megaprograma presidencial durante los dos años que le restan de mandato.

Es difícil que los republicanos pierdan el control de ambas Cámara en medio del atolladero demócrata con su agenda Woke, la falta de liderazgo y los sonados escándalos en Minnesota, Masachussetts, Ilinois, Michigan, California y Nueva York.

Gestión presidencial

La izquierda, como ya es tradicional, usa los medios de prensa alineados a su misma tendencia radical socialista para manipular, confundir y crear estados de opinión con datos e informaciones falsas.

Los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47 en el Senado, que obliga a los demócratas a lograr una ganancia neta de cuatro escaños.

La firma Decision Desk HQ ha proyectado la posibilidad de una Cámara dividida 50-50, en la que el vicepresidente republicano JD Vance tendría el voto de desempate. Pero la mayoría de los estadounidenses ya no cree en este tipo de pronósticos sesgados.

Republicanos y demócratas presentan la elección como un referendo sobre la gestión de Trump, cuyos niveles de aprobación entre los conservadores supera el 93%. Trump es, en estos momentos, el Presidente republicano con el mayor apoyo de la historia entre la bancada republicana y buena parte de los independientes, a pesar de que los medios liberales -como es de esperar- publiquen lo opuesto.

La manipulación de los sondeos, las campañas de desinformación de los demócratas con el uso de la prensa liberal como propagandista y las irregularidades electorales han sembrado la desconfianza en el sistema electoral desde los comicios del 2020, cuando supuestamente Trump perdió frente a un incapacitado y débil Joe Biden en medio de masivos cuestionamientos sobre un fraude electoral.

Como en ocasiones anteriores, estas legislativas representan un paso crucial para el destino del país y para la plataforma de los republicanos con el liderazgo del presidente Trump.

Convención republicana

Por dos días, miércoles 9 y jueves 10 de septiembre, los republicanos participaron en una cita inédita preelectoral en Dallas, Texas, a modo de convención y que contó con la presencia del presidente Trump.

Jaime Flórez, portavoz hispano del Comité Nacional Republicano (RNC, en inglés), negó que la convención, destinada a presentar a los candidatos republicanos, sea una “misión de rescate” ante un posible batacazo en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

También descartó que la guerra en Irán o la situación económica vayan a poner en peligro la mayoría de su partido en ambas Cámaras del Congreso.

Flórez aseguró que los republicanos están "decididos a desafiar la tradición, que dice que siempre el partido de Gobierno pierde curules (escaños) en la Cámara y en el Senado" en las elecciones de mitad de mandato.

Sobre la guerra con Irán, el portavoz reconoció que "las guerras son impopulares 'per se'", pero rechazó que el conflicto vaya a convertirse en un lastre electoral para Trump, al defender la decisión de mantener la presión militar sobre Teherán para impedir que desarrolle armas nucleares.

Nunca antes Washington había encarado con acciones efectivas la situació

Flórez descartó que las deportaciones masivas y los cambios en los programas migratorios, incluido el fin del TPS para venezolanos y los cambios en los beneficios migratorios de los cubanos, vayan a provocar una pérdida significativa del voto latino que Trump obtuvo en 2024, cuando alcanzó el 48%, según Pew Research Center.

El portavoz rechazó además que la política de Trump hacia Venezuela, que llevó a la chavista Delcy Rodríguez a la presidencia interina, pueda restarle apoyo republicano entre los votantes venezolanos en distritos clave del sur de Florida, entre ellos en los distritos de los congresistas María Elvira Salazar y Carlos Giménez.

"El tema venezolano lleva 28 años desarrollándose y apenas tenemos menos de un año de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela (...). Se está haciendo por primera vez en la historia reciente de los Estados Unidos, lo que tenía que hacerse desde hace tiempo", afirmó.

"Nunca antes ningún gobierno, ni demócrata ni republicano había encarado mediante los temas de Cuba y Venezuela con la decisión que lo ha hecho y está haciendo esta Administración”.

“Tampoco nadie prometió que los escollos se iban a resolver de la noche a la mañana", sostuvo.

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FUENTE: Con información de AFP y EFE.