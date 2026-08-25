martes 25  de  agosto 2026
PRENSA

Medios en EEUU hablan de posible visita del jefe de la CIA a Moscú

El supuesto viaje no ha sido confirmado de manera oficial por Washington ni Moscú. De ser cierta, la visita sería la primera conocida de John Ratcliffe a Rusia desde que asumió el cargo en 2025

El director de la CIA, John L. Ratcliffe, habla durante una conferencia en la Casa Blanca.

El director de la CIA, John L. Ratcliffe, habla durante una conferencia en la Casa Blanca.

AFP
Por Julián Varela

Según los medios estadounidenses CBS y Axios, el jefe de la CIA, John Rattcliffe, viajó el martes a Moscú, un desplazamiento que ni Washington ni Moscú han confirmado por ahora de forma oficial.

Aún se desconoce el motivo de este viaje, que sería la primera visita conocida de Ratcliffe a Rusia desde que asumió el cargo en 2025.

Lee además
El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent habla con la prensa en Washington.
MAYOR PRESIóN

EEUU: El régimen de Irán colapsa bajo estrategia económica de Washington
El Labor Day es una celebración anual dedicada a los trabajadores y a los logros de la fuerza laboral.
FESTIVIDADES

EEUU: ¿Cuándo es Labor Day y por qué se celebra?

Previamente, el sitio especializado Flightradar mostraba que un avión militar estadounidense había despegado de Letonia con destino al aeropuerto moscovita de Vnúkovo.

Según los datos de este sitio de seguimiento de vuelos, la aeronave voló inicialmente el domingo desde la base aérea de Andrews, situada cerca de Washington y utilizada para los desplazamientos de altos funcionarios, hasta Riga, la capital de Letonia.

Ese mismo avión partió de la capital rusa por la tarde del martes.

Preguntado durante su rueda de prensa diaria, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió no "disponer de esa información".

No existe confirmación

La AFP no está en condiciones de verificar este vuelo.

Este tipo de aeronave puede utilizarse, entre otras cosas, para desplazamientos diplomáticos.

En las últimas semanas se ha especulado en varias ocasiones con un posible viaje a Rusia de los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, aunque no se confirmó ninguna fecha.

Peskov afirmó el martes que no estaba prevista ninguna reunión en el Kremlin con representantes de la administración estadounidense esta semana.

Los aviones militares también pueden utilizarse para intercambios de prisioneros.

Rusia y Estados Unidos realizaron varios canjes en el pasado, pero Washington sigue reclamando el regreso de varios de sus ciudadanos detenidos en suelo ruso.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump anuncia subida del 50% a los aranceles de autos y el acero desde Canadá

Ventas de viviendas nuevas en EEUU disminuyen en julio

Tiroteo por disputa familiar en Montana, varios muertos, incluidos niños

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La primera dama de EEUU, Melania Trump (derecha), junto a Ivanka Trump (izquierda) y Barron Trump (centro), se pone de pie y saluda al llegar al discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump, en la Cámara de la Casa del Capitolio, en Washington, DC, el 24 de febrero de 2026.
EEUU

Irán eleva las amenazas contra la familia de Trump, apunta como blanco a Barron y ofrece recompensa

Migrantes hacen fila para abordar un avión en el que son deportados a sus países de origen.
MIGRACIÓN

Aumentan las deportaciones de migrantes en EEUU ¿Hay opciones para detener una expulsión?

Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.
VISAS H-1B

EEUU propone nuevamente una tasa de más de 100.000 dólares para visas de trabajo a extranjeros

El candidato republicano a gobernador de Florida, Byron Donalds, anunció este martes al senador estatal Bryan Ávila como su compañero de fórmula.
POLÍTICA

Byron Donalds escoge al cubanoamericano Bryan Ávila como compañero de fórmula

Imagen del Centro Nacional de Huracanes en las primeras horas del martes 25 de agosto de 2026
TEMPORADA DE HURACANES

Sube a 70% potencial de desarrollo de onda tropical en el Atlántico

Te puede interesar

El candidato republicano a gobernador de Florida, Byron Donalds, anunció este martes al senador estatal Bryan Ávila como su compañero de fórmula.
POLÍTICA

Byron Donalds escoge al cubanoamericano Bryan Ávila como compañero de fórmula

Por CÉSAR MENÉNDEZ y Daniel Castropé
Imagen tomada de una grabación de cámara corporal policial durante una protesta silenciosa de estudiantes de FIU, el 19 de marzo de 2026
FALLO TEMPORAL

Jueza frena sanciones de FIU a estudiantes por protesta silenciosa contra ICE

Florida analiza la propuesta de eliminar la exigencia de cuatro vacunas 
INMUNIZACIÓN ESCOLAR

Florida propone eliminar obligatoriedad de cuatro vacunas para escolares

Imagen referencial
TENDENCIA NEGATIVA

Florida sigue perdiendo terreno entre destinos vacacionales preferidos por canadienses

Vivienda recién construida en venta.
MERCADO INMOBILIARIO

Ventas de viviendas nuevas en EEUU disminuyen en julio