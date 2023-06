¿Qué puede ocurrir si declaran inconstitucional el parole humanitario?

Ciudadanos estadounidenses interpusieron una demanda colectiva el pasado 24 de enero de 2023, debido a los atascos burocráticos que han dejado en el limbo por años a los solicitantes de ajuste de estatus migratorio. El American Inmigration Council, da seguimiento a las demanda.

Herrera Mellado explica que la demanda busca responsabilizar a la Administración Biden por los retrasos. “Están cansados de que sus casos sigan en el limbo. Hay una página, el Consejo Americano de Inmigración quien recaba toda esta información y les pide a personas que se han visto afectadas por estos excesivos retrasos que se unan”, acotó la experta.

“¿Qué significa esto? Que los inmigrantes están inclusive apelando y acudiendo a los abogados ya no solo para que les resuelvan sus casos de inmigración, las esperas son tan largas que deciden contratar a los abogados para ir al tribunal federal a demandar al gobierno de Estados Unidos para que tome resoluciones”.

La especialista señaló que Inmigración está dándole seguimiento a las demandas “porque entienden que van a tener que pagar mucho dinero o ver qué pasa”.

Florida, el estado con más casos

La cifra de casos acumulados en los tribunales de inmigración del país hasta abril, antes que el gobierno pusiera fin al Título 42, era de 2,246,831 casos. El estado más afectado es Florida con 356,963 solicitudes pendientes, le siguen Texas, California y Nueva York. Mientras que los casos acumulados por asilo son de 864,751, de acuerdo con las cifras del centro independiente Transactional Records Access Clearinghose (TRAC), de la Universidad de Syracuse.

TRAC.png Gráfica de Transactional Records Access Clearinghose (TRAC), de la Universidad de Syracuse, ofrece la cantidad de casos atascados en las cortes de imigración en el país. Florida ocupa el primer lugar con mayor número de casos sin resolver. Transactional Records Access Clearinghose

El atraso en USCIS es de 9 millones de solicitudes sin resolver, entre ellos, los asilos, permisos de trabajo y ciudadanía. El aumento se debe principalmente al alto número de peticiones de asilo que se presentan en la frontera con México.

Y mientras el número de casos van en ascenso en USCIS y las cortes, el gobierno de Biden ha decidido aumentar las citas de “miedo creíble” en la frontera sur de 1,000 a 1,250 por día para inmigrantes indocumentados. Miles han solicitado una cita a través de la aplicación móvil CBP One, y esperan en la frontera una oportunidad para entrar a Estados Unidos.

La mayor cantidad de retrasos se concentra en la reunificación familiar. Herrera Mellado explicó que hay ciertas peticiones familiares que el tiempo de procesamiento se ha alargado muchísimo como la petición de prometidos, que en el 2018 el trámite tardaba seis meses y medio, ahora a 14 meses y medio.

La solicitud de residencia permanente por caso de asilo, “que también afecta a la familia, antes se tardaba 6 meses y medio, ahora es de 22 meses. Las peticiones para registrar residencias permanentes para ajustes de estatus familiares, que incluyen solicitud de perdón a través de la I601A (Application for Provisional Unlawful Presence Waiver), para personas que están esperando fuera por haberse quedado de forma ilegal en Estados Unidos, la espera es impactante porque en 2019 se tardaba 4.4 meses, ahora está tardando 40 meses, más de tres años. Esto es muy preocupante y así podríamos seguir viendo los tiempos de espera de otros tipos de procesos”, subrayó.

USCIS Personas llegan para el inicio de una ceremonia de naturalización en la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración en Miami. Imagen del 17 de agosto de 2018. AP/Wilfredo Lee, Archivo

En esos 40 meses de espera no incluyen el tiempo de procesamiento de la petición familiar, que en casos de esposos podría ser de 9 meses. Una vez aprobado la petición familiar, y el perdón, que sumaría más de 4 años de tardanza, “entra en juego el Centro Nacional de Visas (NVC, del Departamento de Estado), con lo que inicia el proceso para meter los papeles en la embajada o el consulado, eso también va por categoría familiar y lleva un tiempo”, apunta Herrera.

Para la experta, no solo es el sistema administrativo el que está colapsado, también el tema de las cortes, es un problema.

La causa

Son varias, afirma la abogada. El COVID-19 es una de ellas, la administración del expresidente Donald Trump aplicó el Título 42 para evitar la propagación de la pandemia, eso significó que muchas embajadas cerraron y se ralentizó el proceso. “Por otra parte, cuando llegó Joe Biden empezó la entrada masiva ilegal y desordenada en muchas ocasiones por la frontera sur, eso ha hecho que se desborden los servicios. Y esto no solo es un problema para USCIS, hay gente que entraron y que quieren ajustar sus papeles y llevan tres años intentando pedir una cita con ICE, no los han atendido por el tema del COVID (acumulación de casos) y porque no hay suficiente personal”.

El gobierno ha tenido que contratar más agentes por la crisis fabricada en la frontera sur y la entrada masiva.

Migrantes frontera sur-AFP vía Getty Images. Migrantes en caravana con destino a Estados Unidos AFP

Qué hacer

Prácticamente nada, “tiene que esperar los tiempos de procesamiento”, afirma la especialista. La mayoría de las peticiones familiares no pueden hacer nada por acelerar sus casos, sostiene Herrera Mellado. Pero hay algunas excepciones en el caso de los cubanos, colombianos, guatemaltecos y salvadoreños a través del “parole de reunificación familiar”, de acuerdo a las últimas normativas.

“Pero esa medida está siendo contrarrestada porque se considera inconstitucional”, afirmó.

“Además, algo que estamos viendo y que es muy complicado es que este gobierno se dedicó para desatascar los casos en la frontera a entregar documentos que no se corresponde con lo que deberían haberles dado a algunos inmigrantes”.

Se refiere a los miles de cubanos a quienes les dio salida bajo palabra que ahora se encuentran en una corte en proceso de deportación. “Intentan solicitar la residencia por la ley de Ajuste cubano al año y un día, pero como les dieron el documento errado ahora hay que ir a los tribunales a pelear, y hay una litigación a nivel nacional engorrosa que conlleva más tiempo de espera de una decisión”, sostiene.

Los retrasos de la reunificación familiar están propiciando el ingreso por la frontera de personas que huyen de las tiranías que gobiernan en países como Cuba, arruinados económicamente.

Parole humanitario

Miles están aprovechando el parole humanitario que el gobierno designó para que más de 700 mil migrantes ingresen a Estados Unidos en un periodo de 2 años, con el fin de reducir la entrada ilegal por la frontera sur.

La medida podría llegar a su fin antes de lo previsto, el caso se encuentra en corte. “Hay que estar muy atentos de esta litigación porque hay más de 20 fiscales que piensan que el parole es inconstitucional porque está permitiendo entrar a personas que no necesariamente tienen un caso humanitario y este gobierno lo que dio es un permiso de entrada diferente, por eso está siendo retado en los tribunales”, indicó.

recaudación de fondos en memoria del camionero Alain Hernández (6).jpg Parole humanitario se mantiene vigente, pero podría cambiar ¿En qué fecha?

Cómo quedaría la gente beneficiaria

De ser declarado inconstitucional el caso, a como afirman los expertos, Herrera Mellado cree que podría no ser renovado el parole humanitario. “Las personas tendrían que volver a sus países una vez que se expire, no me imagino que el gobierno vaya a rescindir y expulsar a las personas que dejaron entrar, el gobierno se enfrentaría a demandas. Creo que lo que va a pasar ahí es que, si los demandantes ganan, Biden tendrá que acabar con el parole humanitario y les dirán que tienen que regresar a sus países y eso va a ser un trauma para los que han entrado bajo esa medida”.

