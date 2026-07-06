lunes 6  de  julio 2026
¿FUTURO INCIERTO?

Zoológico del Bronx evalúa el futuro de Patty, el único elefante que queda en Nueva York

Patty tiene 57 años y activistas dan una batalla para sea trasladada a un santuario de Tennessee, aunque advierten que hay riesgo por su avanzada edad

El traslado de Patty será un plan bien pensado dice Craig Piper, director del Zoológico del Bronx (Internet)

El traslado de Patty será un plan bien pensado dice Craig Piper, director del Zoológico del Bronx (Internet)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK -- El Zoológico de El Bronx, en Nueva York, evalúa el futuro de Patty, una elefanta asiática de 57 años y el último paquidermo que queda en la ciudad, entre presiones de activistas para que deje el cautiverio y sea trasladada a un santuario de Tennessee.

Craig Piper, director de la institución, dijo al diario local Gothamist que quieren asegurarse de la “decisión correcta para ella” y que los riesgos se vean compensados por los “beneficios potenciales”.

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En 2006, la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre que regenta el zoológico anunció que dejaría de adquirir nuevos elefantes y eliminaría gradualmente su popular exhibición de paquidermos si la manada se reducía a uno o dos ejemplares.

En mayo pasado, junto a Patty solo quedaba Happy, que ya fue objeto de litigio entre los animalistas y el zoológico, pero tuvo que ser sacrificada por problemas renales.

Ahora, el destino de Patty, que hace mucho ya no está a la vista del público, está siendo evaluado mientras los activistas siguen presionando para que sea enviada a un santuario.

Piper viajó junto con otros expertos el pasado junio al santuario de Tennessee, donde hay 12 elefantes.

Explicó a Gothamist que hay riesgos al transportar a una elefanta tan anciana a otro estado, incluyendo separarla del personal que la ha cuidado durante años, y no hay garantía de que pueda integrarse.

El zoológico estuvo involucrado desde 2018 en una sonada batalla legal que algunos expertos consideran el caso de derechos de los animales más importante del siglo XXI, cuando la organización Nonhuman Rights Project presentó un recurso de “habeas corpus” en nombre de Happy.

Esa acción fue considerada una maniobra legal sin precedentes porque el “habeas corpus”, una figura que existe desde el siglo XIII, se aplica normalmente a personas que impugnan la legalidad de su confinamiento.

Los activistas argumentaron que Happy era un ser autónomo que, según la ley, tenía derecho a la libertad corporal, recuerda el diario neoyorquino.

La disputa entre la ONG y el zoológico llegó al Tribunal de Apelaciones de Nueva York, el más alto foro judicial del estado, que se inclinó a favor del zoológico en 2022.

Piper aseguró al diario que serán “muy reflexivos” y que evaluarán todas las posibilidades sobre el posible traslado de Patty: “Si decidiéramos tomar una decisión por ella, sería un proceso largo y requeriría un plan bien pensado para su implementación”, advirtió.

FUENTE: Con información de EFE

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