Netanyahu asegura que Israel tomará el control de toda Gaza

"Hoy, Israel está facilitando la entrada de camiones con alimentos para bebés en Gaza. En los próximos días, Israel facilitará la entrada de decenas de camiones de ayuda", declaró a la prensa Eden Bar-Tal, director general del Ministerio de Relaciones Exteriores durante una conferencia de prensa en Jerusalén.

Preguntado por el número de camiones que ya habían entrado en Gaza, el portavoz del ministerio, Oren Marmorstein, indicó que necesitaba "comprobar la cifra exacta" con el Cogat, el órgano del Ministerio de Defensa encargado de los asuntos civiles en los Territorios Palestinos ocupados.

"La idea es que haya un número importante en los próximos días", agregó.

El mandatario también aseguró que ha tomado la decisión de permitir una entrada de ayuda a Gaza por miedo a que la hambruna en el enclave haga que los aliados de Israel retiren su apoyo militar y diplomático al país.

"Nuestros mejores amigos del mundo, senadores que apoyan apasionadamente a Israel (…) me dicen esto: ‘Te estamos dando toda la ayuda necesaria para la victoria: armas, apoyo, protección en el Consejo de Seguridad. Pero hay una cosa que no podemos aguantar, no podemos aceptar imágenes de una hambruna, una hambruna masiva", explicó Netanyahu, aparentemente en referencia a Estados Unidos.

Por eso, el primer ministro dijo haber tomado la "difícil" decisión de permitir la entrada de suministros hasta que el país pueda poner en marcha su plan de restringir la distribución de ayuda humanitaria a una serie de puntos en el sur del enclave asegurados por el Ejército.

"Tomará tiempo, vamos a establecer los primeros puntos en unos días y después añadiremos más", dijo el mandatario sobre el plan.

Ataque "sin precedentes" en Jan Yunis

Netanyahu dejó claro que esta decisión permitirá a Israel "alcanzar la "victoria total" en Gaza y cumplir su objetivo principal: destruir completamente al grupo terrorista Hamás, que gobierna el enclave.

"Tomará tiempo, pero acabaremos por cumplirlo", aseguró.

Hoy mismo, el Ejército de Israel ordenó la evacuación total de la ciudad de Jan Yunis, así como las áreas de Beni Suhaila y Abasan, en el sur de la Franja de Gaza, anticipando que lanzará "un ataque sin precedentes" contra ellas.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel lanzarán un ataque sin precedentes para destruir las capacidades de las organizaciones terroristas en esta zona. Deben evacuar inmediatamente hacia el oeste, al área de Mawasi", apeló en un comunicado en X el portavoz en árabe de las fuerzas armadas, Avichay Adraee.

Israel reanudó sus operaciones en Gaza el 18 de marzo, poniendo fin a una tregua de dos meses en la guerra.

La guerra estalló tras el ataque terrorista de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre, que dejó 1.218 muertos, en su mayoría civiles.

Los terroristas también secuestraron en Israel a 251 personas. De ellas, 57 continúan cautivas en Gaza, aunque 34 fueron declaradas muertas por el ejército israelí.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y EFE