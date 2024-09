Nota de acusado revela intención expresa de matar al expresidente Trump

Hedi Aouidj via AP

Esta es la gran pregunta que se hacen millones de personas en EEUU. Muchos consideran que existe alguien o varias personas dentro del Servicio Secreto u otras agencias de inteligencia o de gobierno al más alto nivel que ayudaban a este desequilibrado mental y extremista.

Las aseveraciones están incluidas en un memorándum registrado previo a la audiencia el lunes en que el Departamento de Justicia agumentó que Ryan Wesley Routh, de 58 años, debe permanecer detenido mientras el caso avanza, un argumento avalado por el juez al frente del caso.

Los detalles buscan fundamentar las aseveraciones de la fiscalía de que Routh es una amenaza a la seguridad pública con un plan premeditado para matar a Trump —un complot que según las autoridades fue frustrado cuando un agente del Servicio Secreto descubrió el cañón de un fusil saliendo de entre unos arbustos en la periferia del campo de golf donde estaba jugando Trump en West Palm Beach.

¿Quién es la persona que recibió la nota dentro de una caja con herramientas?

La nota había sido colocada en una caja dejada meses atrás en la vivienda de una persona no identificada que no la abrió hasta después del arresto el domingo pasado. En la caja había también municiones, un tubo de metal, materiales de construcción, herramientas, teléfonos y varias cartas. La persona que recibió la caja y que contactó a las agencias policiales no está identificada en el informe del Departamento de Justicia.

Una nota, titulada “Querido Mundo”, parece haber sido escrita con la suposición de que el atentado fracasaría.

“Este fue un intento de asesinato a Donald Trump, pero les fallé. Hice lo mejor que pude y le dediqué toda la fuerza que pude. Es ahora cuestión de ustedes terminar la misión y ofrezco 150.000 dólares a quien pueda cumplir la misión”, se lee en la nota, según los fiscales.

Un abogado de Routh no respondió a un email en que se le pedía comentario.

Los registros de telefonía celular citados por el Departamento de Justicia indican que Routh viajó de Greensboro a West Palm Beach a mediados de agosto, y que estaba cerca del campo de golf de Trump y su mansión Mar-a-Lago “en varias fechas, a varias horas” entre el 18 de agosto y el día del intento de asesinato.

Routh fue arrestado el domingo en la tarde luego que un agente del Servicio Secreto, que escrutaba el Trump International Golf Club por potenciales amenazas, vio un rostro humano parcialmente oculto, y el cañón de un fusil apuntándole directamente. El agente disparó contra Routh, quien se dio a la fuga antes de ser detenido por agentes en un condado adyacente.

FUENTE: Con información de AP.