Opositor desterrado por el régimen cubano, busca opciones para no ser deportado desde EEUU

Desconoce si las autoridades de Estados Unidos “tengan conocimiento de riesgo que yo tengo de regresar a Cuba. Me imagino que sí ,que ellos saben el riesgo que corro”, dijo al enfatizar que su caso “está ampliamente y debidamente documentado”.

En cuanto a la posibilidad de ir a un tercer país manifestó que estaría dispuesto, pero antes solicitaría “llevarme también a los muchachos que están allá (en Cuba) todavía presos y rehenes de la dictadura”.

“Pero además quiero decir una cosa: si aquí en una ocasión fui atacado en el Downtown de Miami pasando el curso de periodismo en la Universidad Internacional de Florida (FIU) ¿qué me puede esperar en otro país que haya mayor inseguridad para nosotros los opositores cubanos”, enfatizó.

Espera que con el inicio de este nuevo proceso legal “todo salga bien”, expresó el periodista, quien no quiso profundizar en la alternativa legal porque se inician unos días decisivos que “demandan la prudencia y la calma”.

“Nos quieren devolver a la muerte”, fue la primera reacción que tuvo el periodista exiliado cubano Lázaro Yuri Valle Roca al recibir la notificación de su salida de Estados Unidos antes del 24 de abril, tras la cancelación de su parole humanitario.

"Si no has obtenido un sustento legal para permanecer en EEUU y no abandonas el país para cuando tu parole haya sido revocado, comenzarás a acumular tiempo de estadía ilegal en el país", alerta la notificación oficial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).

Washington advierte al exprisionero político y a su esposa que deben abandonar EEUU o pueden ser deportados.

El Comité para la Protección de los Periodistas exige a las autoridades que rescindan el ultimátum. El Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, siglas en inglés) se declaró "alarmado" al saber que el periodista independiente cubano exiliado Lázaro Yuri Valle Roca y su esposa han recibido cartas del Departamento de Seguridad Nacional advirtiéndoles que deben abandonar el país o corren el riesgo de ser deportados.

Recordó Valle Roca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organizaciones de Estados Americanos (OEA) ejerció mucha presión y estuvo muy presente con su esposa con la lucha por su liberación "y para que el gobierno de Estados Unidos hiciera las negociaciones con la dictadura cubana”.

Valle Roca fue uno de los beneficiarios del parole humanitario del que el viernes comenzaron a recibir las notificaciones oficiales de la revocación del programa que impulsó la administración de Joe Biden y que decidió no extender en octubre del 2024, un mes antes de las elecciones. La nueva administración de la Casa Blanca que asumió en enero decidió eliminar el programa, al que considera que tiene muchas irregularidades.

El destierro

El periodista independiente cubano llegó a Miami en junio de 2024 luego de ser obligado al destierro a cambio de la excarcelación.

"Bueno, hermanos, amigos y seguidores, qué sádica se vuelve la vida en ocasiones. Nos quieren devolver a la muerte, pero fe en Dios, nuestro padre, y en todos nuestros hermanos y amigos. Si me devuelven a mi amada patria, entraré, como siempre, gritando 'abajo la dictadura'", escribió Valle en su perfil de Facebook.

En declaraciones a Cubanet, Valle dijo: "Llegamos aquí el 5 de junio del año pasado y no hemos podido hacer los trámites (para ser residentes permanentes) porque nos quedan dos meses para aplicar a la Ley de Ajuste Cubano y además nos cancelaron los permisos de trabajo".

Valle Roca, cuyo encarcelamiento suscitó condena y preocupación a nivel internacional, obtuvo un parole humanitario gestionado por su esposa, Eralidis Frómeta, en la embajada de Washington en La Habana. Esta fue la condición impuesta por la Seguridad del Estado y las autoridades represivas cubanas para ponerlo en libertad.

El periodista describió la cárcel en Cuba como un "borrador de memoria" y aseguró que el régimen de la isla le tiene mucho odio.

Durante su encarcelamiento en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, Valle Roca sufrió un grave deterioro de su salud debido a las malas condiciones, torturas y falta de atención médica.

Detenido por protestar

El 15 de junio de 2021, Valle Roca, entonces de 59 años, fue detenido por publicar en su canal de YouTube un video en el que se ve a un grupo de activistas cubanos lanzar volantes políticos en la intersección de Zanja y Galiano, en La Habana, en donde se exigían elecciones libres, democracia, libertad para los presos políticos y el cese de la represión, y hacían llamados al pueblo a protestar.

Según publicaron algunos medios, los cubanos que ya están en EEUU pueden considerar solicitar la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano, que permite obtener la residencia permanente al año y un día de permanencia, pero según Valle Roca, aún no ha cumplido su tiempo, pero "Dios mediante, lo podremos hacer", dijo el comunicador cubano.

Otras opciones para obtener un estatus legal en Estados Unidos son el asilo político, una visa de empleo, entre otras, dependiendo de la situación personal de cada individuo. Y por eso desde hoy lunes inician una ofensiva legal

Su caso ha sido destacado por organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que condenaron su detención y abogaron por su liberación, señalándolo como un ejemplo de la represión contra la prensa independiente en Cuba.

Si quiere conocer más del caso de Lázaro Yuri Valle Roca, entre a su Blogspot: Delibera “donde están todas mis denuncias de la represión y tortura en mi contra y mi familia”. o a su canal de Youtube.

Se estima que al menos 530 mil migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresaron a Estados Unidos con este programa migratorio durante la administración del presidente Joe Biden entre enero de 2023 y enero de 2025.

