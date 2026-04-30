jueves 30  de  abril 2026
PETRÓLEO

Trump considera que la salida de Emiratos Árabes de la OPEP puede bajar precio de la gasolina

Emiratos abandonará la organización este 1 de mayo, alega “intereses nacionales y el compromiso de contribuir a satisfacer las necesidades del mercado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que era algo estupendo que Emiratos abandonara a la OPEP (AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que era "algo estupendo" que Emiratos abandonara a la OPEP (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que le parece "estupendo" que Emiratos Árabes Unidos (EAU) se retire de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y advirtió que podría servir para bajar los precios de los hidrocarburos, disparados por la guerra en Irán.

“Es algo estupendo", reaccionó Trump al ser preguntado en el Despacho Oval sobre la decisión del país árabe y agregó que tal vez los líderes de los Emiratos quieran "seguir su propio camino" fuera de la OPEP y la alianza OPEP+.

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“Creo que, en última instancia, es algo bueno para lograr que baje el precio de la gasolina, que baje el precio del petróleo, que baje todo”, agregó el presidente estadounidense. “Creo que, en última instancia, es algo bueno para lograr que baje el precio de la gasolina, que baje el precio del petróleo, que baje todo”, agregó el presidente estadounidense.

Trump también advirtió de que su Gobierno está "teniendo algunos problemas en la OPEP", sin ofrecer más detalles.

La guerra iniciada por EEUU e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero, ha provocado una subida aguda de los precios del petróleo y la gasolina, después de que Teherán tomara represalias e interrumpiera el paso por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasaba 20 % del tráfico de crudo mundial.

Emiratos anunció la víspera que se retirarían de la OPEP a partir del próximo 1 de mayo, desvinculándose así de las decisiones colectivas sobre producción que toma el grupo.

El país basó su decisión en “los intereses nacionales y el compromiso de EAU de contribuir activamente a satisfacer las necesidades urgentes del mercado, especialmente dada la actual volatilidad geopolítica a corto plazo, derivada de las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que afectan a la dinámica de la oferta”.

EAU se unió a la OPEP en 1967 a través del Emirato de Abu Dabi y mantuvo su membresía tras la creación del país en 1971, desempeñó "un papel activo en el apoyo a la estabilidad del mercado petrolero mundial y en el fomento del diálogo entre los países productores", destacó la agencia oficial emiratí WAM.

La retirada de los Emiratos llega en un momento en que la producción de OPEP se redujo en marzo casi ocho millones de barriles diarios, 27,5 %, menos de lo bombeado en febrero, debido a la guerra de Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz, que ha afectado sobre todo a Irak y a los países del golfo Pérsico.

Duro golpe a la OPEP

La salida de EUA es un duro golpe para la OPEP y plantea importantes interrogantes sobre su estabilidad a largo plazo.

El mayor productor de crudo dentro de la organización es Arabia Saudita, pero Emiratos contaba con la segunda mayor capacidad de producción excedentaria. Era el segundo miembro con mayor capacidad para aumentar la producción rápidamente y ayudar a moderar los precios.

La OPEP fue creada en 1960 en Bagdad, Irak, con el objetivo de defender los intereses de un grupo de países productores de petróleo del poder y de la influencia de las petroleras estadounidenses y europeas.

La creación de la organización fue idea de Venezuela, único país de los cinco miembros fundadores que no estaba ubicado en el Golfo Pérsico. Actualmente, la integran 12 países, cinco de Medio oriente, seis de África y Venezuela.

La OPEP controla 38% del suministro mundial de crudo y cuenta con 79,5% de las reservas comprobadas, de acuerdo con datos oficiales de la organización de 2022.

FUENTE: Con información de EFE y BBC News Mundo

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