Miami-Dade reactiva desde este lunes las cámaras en autobuses escolares con multas de $225 tras fallas previas

La reactivación incluye un período inicial de 14 días en el que se emitirán advertencias en lugar de multas, con el objetivo de facilitar la adaptación de los conductores.

MIAMI. - El condado de Miami-Dade reanuda este lunes 4 de mayo el programa de cámaras en autobuses escolares para sancionar a conductores que rebasen ilegalmente estas unidades cuando están detenidas, una práctica considerada de alto riesgo para los estudiantes.

La reactivación incluye un período inicial de 14 días en el que se emitirán advertencias en lugar de multas, con el objetivo de facilitar la adaptación de los conductores. Además, las autoridades habilitaron una línea de atención para consultas y reclamos, a través del número telefónico: 1-877-504-7080 .

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El sistema contempla sanciones de 225 dólares para quienes incurran en la infracción. Los choferes que reciban una citación dispondrán de 60 días para pagarla o impugnarla ante la corte.

La medida retoma un programa previamente suspendido en abril de 2025 por decisión de la sheriff Rosie Cordero-Stutz, luego de que salieran a la luz errores en la emisión de multas.

Entre las fallas reportadas se encontraban inconsistencias en los montos, números de citación incorrectos y sanciones enviadas a conductores que aseguraban haber cumplido con la ley. Ese escenario derivó en una revisión completa del sistema antes de su relanzamiento.

Los funcionarios públicos sostienen que esta nueva fase incorpora mayores controles, incluida la evaluación independiente de cada caso y la posibilidad de apelación para los conductores.

El programa se apoya en cámaras instaladas en cerca de 900 autobuses escolares del distrito. Cada unidad está equipada con múltiples dispositivos que registran lo que ocurre dentro y fuera del vehículo.

De acuerdo con Steve Randazzo, representante de BusPatrol, solo las posibles infracciones que cumplan con los criterios establecidos serán enviadas para su revisión.

El sistema utiliza herramientas de inteligencia artificial para detectar vehículos que no se detienen cuando el autobús activa sus luces intermitentes y la señal de alto. También permite captar matrículas en varios carriles, lo que incrementa la precisión en la identificación de infractores.

De acuerdo con datos oficiales, cada año millones de conductores en Estados Unidos ignoran las señales de los autobuses escolares, exponiendo a menores durante su ascenso o descenso.

En Florida, los datos reflejan alrededor de 8000 mil infracciones diarias, lo que ha impulsado el uso de tecnología como mecanismo de control y prevención en áreas donde se ubican centros escolares.

El regreso del programa ocurre bajo un escrutinio mayor, luego de los errores documentados en su implementación anterior. La administración del condado insiste en que los ajustes introducidos buscan garantizar transparencia y debido proceso.

Más allá del sistema, el llamado sigue siendo el mismo: respetar la señal de alto de un autobús escolar no es opcional, y su incumplimiento conlleva consecuencias.