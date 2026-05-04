lunes 4  de  mayo 2026
SEGURIDAD VIAL

Miami-Dade reactiva desde este lunes las cámaras en autobuses escolares con multas de $225 tras fallas previas

El programa regresa este lunes 4 de mayo con 14 días de advertencias y una línea de atención al conductor, tras ser suspendido en 2025 por errores en citaciones

La reactivación incluye un período inicial de 14 días en el que se emitirán advertencias en lugar de multas, con el objetivo de facilitar la adaptación de los conductores.&nbsp;

La reactivación incluye un período inicial de 14 días en el que se emitirán advertencias en lugar de multas, con el objetivo de facilitar la adaptación de los conductores. 

PIXABAY
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - El condado de Miami-Dade reanuda este lunes 4 de mayo el programa de cámaras en autobuses escolares para sancionar a conductores que rebasen ilegalmente estas unidades cuando están detenidas, una práctica considerada de alto riesgo para los estudiantes.

La reactivación incluye un período inicial de 14 días en el que se emitirán advertencias en lugar de multas, con el objetivo de facilitar la adaptación de los conductores. Además, las autoridades habilitaron una línea de atención para consultas y reclamos, a través del número telefónico: 1-877-504-7080.

Lee además
Un trabajdor en el sector de la construcción, uno de los sectores de mayor empleos en Estados Unidos.
CIFRAS ESTATALES

Miami registra la tasa de desempleo más baja de Florida
Un grupo de pasajeros espera su traslado en una de las terminales de cruceros del Puerto de Miami.
MOVILIDAD URBANA

Miami proyecta enlace ferroviario directo entre su aeropuerto y el puerto de cruceros

El sistema contempla sanciones de 225 dólares para quienes incurran en la infracción. Los choferes que reciban una citación dispondrán de 60 días para pagarla o impugnarla ante la corte.

La medida retoma un programa previamente suspendido en abril de 2025 por decisión de la sheriff Rosie Cordero-Stutz, luego de que salieran a la luz errores en la emisión de multas.

Entre las fallas reportadas se encontraban inconsistencias en los montos, números de citación incorrectos y sanciones enviadas a conductores que aseguraban haber cumplido con la ley. Ese escenario derivó en una revisión completa del sistema antes de su relanzamiento.

Los funcionarios públicos sostienen que esta nueva fase incorpora mayores controles, incluida la evaluación independiente de cada caso y la posibilidad de apelación para los conductores.

El programa se apoya en cámaras instaladas en cerca de 900 autobuses escolares del distrito. Cada unidad está equipada con múltiples dispositivos que registran lo que ocurre dentro y fuera del vehículo.

De acuerdo con Steve Randazzo, representante de BusPatrol, solo las posibles infracciones que cumplan con los criterios establecidos serán enviadas para su revisión.

El sistema utiliza herramientas de inteligencia artificial para detectar vehículos que no se detienen cuando el autobús activa sus luces intermitentes y la señal de alto. También permite captar matrículas en varios carriles, lo que incrementa la precisión en la identificación de infractores.

De acuerdo con datos oficiales, cada año millones de conductores en Estados Unidos ignoran las señales de los autobuses escolares, exponiendo a menores durante su ascenso o descenso.

En Florida, los datos reflejan alrededor de 8000 mil infracciones diarias, lo que ha impulsado el uso de tecnología como mecanismo de control y prevención en áreas donde se ubican centros escolares.

El regreso del programa ocurre bajo un escrutinio mayor, luego de los errores documentados en su implementación anterior. La administración del condado insiste en que los ajustes introducidos buscan garantizar transparencia y debido proceso.

Más allá del sistema, el llamado sigue siendo el mismo: respetar la señal de alto de un autobús escolar no es opcional, y su incumplimiento conlleva consecuencias.

Temas
Te puede interesar

GP de Miami 2026: el punto de inflexión que la Fórmula 1 necesitaba

Antonelli conquista en Miami su tercera carrera seguida

Impulsan bono de 450 millones para policía y bomberos de Miami en medio de tensiones

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Helicópteros AH-64 Apaches sobrevuelan el Estrecho de Ormuz garantizando el tráfico de buques. 
Conflicto

Destructores de EEUU ingresan al Golfo para escoltar buques

Imagen genérica de un crucero en el mar. 
SANIDAD

Alerta por posible foco de hantavirus en crucero que lleva 149 personas, ya hay tres fallecidos

Vehículos en Cuba. Imagen referencial. 
SUCESOS

Accidente de tránsito en el centro de Cuba deja, al menos, 47 heridos y un muerto

Buques anclados en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán. 
Conflicto

EEUU desmiente ataque iraní a su buque; se eleva la tensión en el estrecho de Ormuz en medio de la tregua

Un trabajdor en el sector de la construcción, uno de los sectores de mayor empleos en Estados Unidos.
CIFRAS ESTATALES

Miami registra la tasa de desempleo más baja de Florida

Te puede interesar

Buques anclados en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán. 
Conflicto

EEUU desmiente ataque iraní a su buque; se eleva la tensión en el estrecho de Ormuz en medio de la tregua

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Byron Donalds.
ENCUESTA

Donalds amplía ventaja en primaria republicana para gobernador de Florida y alcanza 54% de apoyo

El gobernador de la Florida Ron DeSantis.
ELECCIONES

DeSantis firma y promulga el nuevo mapa electoral de Florida

La reactivación incluye un período inicial de 14 días en el que se emitirán advertencias en lugar de multas, con el objetivo de facilitar la adaptación de los conductores. 
SEGURIDAD VIAL

Miami-Dade reactiva desde este lunes las cámaras en autobuses escolares con multas de $225 tras fallas previas

Un grupo de pasajeros espera su traslado en una de las terminales de cruceros del Puerto de Miami.
MOVILIDAD URBANA

Miami proyecta enlace ferroviario directo entre su aeropuerto y el puerto de cruceros