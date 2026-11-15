Colombia anuncia la captura de uno de los criminales más buscados del país

Soldados colombianos aparecen en la imagen durante el lanzamiento de la Campaña Militar Esparta en Cúcuta, Colombia, el 3 de noviembre de 2026.

BOGOTÁ.- Las autoridades colombianas capturaron a Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de 'Primo Gay', señalado como uno de los principales cabecillas de estructuras armadas ilegales y considerado el hombre más buscado de la provincia de Antioquia, al noreste de Colombia.

En una operación liderada por el Ejército colombiano, Uñates López fue detenido mientras se movía de Briceño hacia Ventanas, un paso montañoso en el norte de Antioquia, según han confirmado fuentes policiales a la radio colombiana Caracol.

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Asimismo, habría sido aprehendido con drones y equipamiento de alta gama utilizados para labores de vigilancia y de ataques a tropas.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, celebró el fin de "diez años de trayectoria delictiva" del cabecilla en una publicación en rede sociales en la que le ha imputado, entre otros crímenes, "la masacre de trece policías en Amalfi, el asesinato de otros uniformados y el secuestro, tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda".

De la Espriella le ha atribuido además, a lo largo de trayectoria en organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, el desplazamiento de más de 2.500 personas, extorsiones y atentados contra torres eléctricas en Medellín y Bello.

¡A ESTOS MISERABLES BANDIDOS SE LES ACABÓ LA IMPUNIDAD! ¡EL TIGRE LOS CAZÓ Y AHORA TENDRÁN QUE RESPONDER ANTE LA JUSTICIA!



Más de dos décadas sembrando terror, asesinando policías y soldados, desplazando familias, extorsionando comerciantes y financiando sus estructuras… pic.twitter.com/Pw6DyWx2pA — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 15, 2026

"A estos sujetos se les respetó la vida durante las operaciones porque nuestra Fuerza Pública actúa bajo la Constitución y la ley. Pero que no se equivoquen: les espera todo el peso de la Justicia, una celda de máxima seguridad y, si se cumplen los requisitos legales, la extradición a los Estados Unidos", ha advertido el mandatario en referencia a 'Primo Gay' y a alias 'Pata de Palo', segundo cabecilla de una de las estructuras del Clan del Golfo, detenido en una operación paralela. "¡A estos miserables bandidos se les acabó la impunidad!", sentenció.

El pasado de 'Primo Gay'

El criminal perteneció al Frente 36 -una estructura armada de las disidencias de las FARC- y posteriormente habría pasado a formar parte de las filas del Clan del Golfo --la organización criminal y narcoparamilitar más grande de Colombia--, de acuerdo con la información distribuida por las autoridades colombianas.

Su nombre está asociado a diferentes investigaciones por homicidios, desapariciones, secuestros y ataques contra la Fuerza Pública en municipios del norte antioqueño, entre ellas la del presunto asesinato del joven periodista Mateo Pérez, hallado sin vida en mayo de este año.

En marzo de este año, 'Primo Gay' logró escapar de un operativo militar en la zona rural de Briceño y en abril, las autoridades colombianas ofrecieron 640 millones de pesos, como recompensa por información que permitiera encontrarlo.

Desde agosto de esta año, las autoridades locales de Antioquia sabían que 'Primo Gay' había abandonado las disidencias de las FARC para unirse al Clan del Golfo, en medio de disputas internas del Frente 36 y de la confrontación entre estructuras armadas ilegales por el control territorial en el norte de la provincia.

Con esta captura, las autoridades colombianas han logrado detener a uno de los hombres más influyentes en la confrontación armada que afecta a los municipios del norte de Antioquia.

FUENTE: Con información de Europa Press