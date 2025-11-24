El Pentágono investiga a senador demócrata por llamar a militares a la "desobediencia"

El senador Mark Kelly, demócrata por Arizona, cuestiona a Pete Hegseth, nominado por el presidente electo de EE. UU., Donald Trump, para secretario de Defensa, durante la audiencia de confirmación de Hegseth ante el Comité de Servicios Armados del Senado en el Capitolio el 14 de enero de 2025 en Washington, DC.

WASHINGTON — El Departamento de Defensa estadounidense anunció la apertura de una investigación contra el senador demócrata Mark Kelly y evalúa someter a este expiloto de la Marina a una corte marcial por haber llamado a militares a desobedecer lo que llamó las "órdenes ilegales" de la Casa Blanca . La investigación podría desembocar en un consejo de guerra.

El Pentágono ha recibido "graves acusaciones de conducta inadecuada" y por ello ha abierto una "revisión minuciosa" del vídeo en el que Kelly y otros cinco congresistas --Elissa Slotkin, Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio y Chrissy Houlahan-- pedían a los soldados "rechazar órdenes ilegales".

En el video, los seis legisladores demócratas en la Cámara de Representantes y en el Senado sostienen que el gobierno de Donald Trump "está enfrentando a nuestros militares y profesionales de inteligencia uniformados contra los ciudadanos estadounidenses".

"Nadie tiene que cumplir órdenes que son contrarias a la ley o a nuestra Constitución (...). Sepan que os apoyamos. No abandonen el barco", dijeron los congresistas, incitando con ello a una rebelión.

Ahora el Departamento de Guerra —nombre con el que la Administración de Trump designa a este ministerio— abrió un procedimiento para "decidir las acciones a adoptar, que pueden incluir el llamamiento al servicio activo para un consejo de guerra o medidas administrativas", explica el organismo en un comunicado publicado en redes sociales.

"Esta cuestión será gestionada conforme a la ley militar y garantizando el debido proceso y la imparcialidad (...). Se limitan los comentarios oficiales para preservar la integridad del procedimiento", apunta.

Corte marcial

La medida marca una escalada en la confrontación entre el gobierno y seis legisladores demócratas, con experiencia militar o en el servicio de inteligencia, que el martes pasado difundieron un video en el que dijeron que los uniformados "pueden negarse a acatar órdenes ilegales".

En un comunicado publicado este lunes en X, el Pentágono dijo que recibió "graves acusaciones" sobre la conducta del "capitán Mark Kelly, retirado de la Marina de Estados Unidos" y astronauta de la NASA.

Una posibilidad que se evalúa es llamarlo a "servicio activo para un procedimiento de corte marcial o medidas administrativas", precisa el comunicado.

La oficina del senador no reaccionó de inmediato.

Comportamiento sedicioso

Trump acusó a los legisladores de tener un "comportamiento sedicioso, que se castiga con la muerte".

"Los traidores que dijeron al Ejército que desobedeciera mis órdenes deberían estar en la cárcel ahora mismo, en lugar de merodear por las redes de noticias falsas para intentar explicar que lo que dijeron estaba bien", escribió en letras mayúsculas el mandatario en redes sociales la noche del sábado.

Los legisladores no aclaran en su video a qué órdenes se refieren, pero Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, son criticados por la utilización que hacen de las fuerzas armadas.

Dentro de Estados Unidos, el gobierno republicano ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades, como Washington y Los Ángeles, en muchos casos en contra de la voluntad de las autoridades locales para controlar disturbios y agresiones contra edificios y oficiales de ICE.

Trump ordenó ataques contra embarcaciones de narcotraficantes en el mar Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado 83 muertos desde principios de septiembre.

Kelly, senador por Arizona desde 2020, había servido en la Marina estadounidense como piloto de combate, antes de convertirse en astronauta y piloto de transbordador espacial.

El legislador demócrata es visto como uno de los posibles candidatos del Partido Demócrata de cara a las elecciones presidenciales de 2028, que enfrenta una crisis de liderazgo.

Los congresistas han denunciado "amenazas" que consideran "perturbadoras" desde entonces.

Kelly estuvo en la Armada estadounidense y se retiró con el rango de capitán. Estuvo dos veces en el golfo Pérsico y también ha sido instructor en la Escuela de Pilotos Navales. Estaría sujeto al Código Uniforme de Justicia Miliar solo en el caso de que fuera llamado a filas en calidad de reservista.

