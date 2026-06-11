Pentágono levanta cierre parcial y anuncia que el incidente se debió a una falsa alarma

WASHINGTON — Una parte del Pentágono fue cerrada este jueves por un posible "incidente con materiales peligrosos" que resultó finalmente ser una falsa alarma , según un vocero.

Tras el anuncio de cierre, las personas en su interior quedaron confinadas, informó un portavoz, en respuesta a lo que los bomberos describieron como un "incidente con materiales peligrosos" en la sede de las fuerzas armadas estadounidenses.

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"A primera hora de esta mañana, se notificó a los ocupantes del Pentágono sobre un posible problema de calidad del aire, lo que llevó a la adopción inmediata de medidas de seguridad preventivas y a una evaluación. Pruebas posteriores confirmaron que no existe ningún peligro y se han reanudado las operaciones normales", dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado.

El Departamento de Bomberos del Condado de Arlington informó que tenía unidades desplegadas en el sitio, "incluido su equipo especializado en materiales peligrosos", para atender el incidente.

A raíz de ello, el Departamento de Defensa aplicó "protocolos de protección estándar, incluida una orden de confinamiento en el lugar para el área afectada".

En marzo pasado, un fuerte olor a productos químicos detectado en las inmediaciones del centro de control aérea de la zona capitalina obligó a detener por unas horas el tráfico aéreo en los tres aeropuertos que dan cobertura a la ciudad de Washington provocando numerosos retrasos.

FUENTE: Con información de AFP.